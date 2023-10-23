台灣不好玩了？台灣人最愛去這裡，大數據帶你解析國人國旅、出國旅遊趨勢！

隨著今年連假進入尾聲，國人旅遊趨勢究竟有什麼變化呢？國旅商機真的慘兮兮嗎？出國旅遊仍舊是國人首選嗎？又是哪些城市、旅遊目的地在台灣人心中擁有不可取代的地位呢？全台最大旅遊規劃行程平台《Funliday》統計超過百萬名使用者的行程資訊，整理出2023年第3季國人國旅、出國的行程規劃趨勢，以及透過大數據來預測第4季聖誕假期、跨年出遊的熱門景點，提供您假期規劃的旅遊靈感！

連假國旅人次掉3成！台東、屏東縣市國旅衰退最明顯！

中秋、國慶連假國旅低迷的話題，近期在網路上引起不少討論，《Funliday》分析平台內使用者的行程規劃數發現，與暑假旺季行程數相比，今年中秋雙十連假的國旅行程數衰退了30%，相較於疫前的中秋國慶假期減少11％而言，今年連假國旅衰退的狀況更為明顯，從原先僅衰退11％變成衰退30％，雖暑假旅遊旺季結束後，民眾大多會逐漸減少出遊意願，進入9月、10月的旅遊淡季，但今年國旅的淡季更顯不樂觀，近一步解析後發現，以台東、屏東、花蓮縣市的衰退最明顯，分別減少了57%、41.7%、40%（圖表一），其中不少像是暑假熱門景點：初鹿牧場、鐵花村、墾丁大街、台泥DAKA園區，與暑假時人山人海的景象相比，今年中秋雙十連假，人潮減少許多，推測原因除了颱風影響外，也和不少遊客選擇暑假出遊，連假返鄉過節的行為有關。









圖表一

全民瘋出國！中秋、雙十連假出遊比暑假還夯！網友最愛去這裡！

暑假結束後，國人出國旅遊興緻仍舊不減，以今年中秋雙十連假的出國行程數為例，相較於暑假行程數，逆勢成長28％，顯示今年出國旅遊不再有淡旺季之分，連往常是旅遊淡季的9月、10月，規劃出國遊玩的行程數都比暑假旺季還要多，其中以日本、韓國為首要的出國旅遊國家，成長幅度最高的旅遊城市分別為日本東京（74.9%）、京都（56.5%）、沖繩（50.5%），緊追在後的為韓國釜山（48.2%）、首爾（47.7%）（圖表一）皆有四成以上的成長幅度，旅遊景點則是以淺草寺雷門、築地市場、心齋橋商店街、八坂神社、二年坂/三年坂最受台灣人喜愛，Funliday 創辦人Willie 表示日本原先就是台灣出國最愛去的旅遊國家之一，由於疫情間已有3年無法去日本旅遊，所以在解封後，國人紛紛前往日本旅行，回味日本的美食美景，其次東京、大阪等城市，在復航班次及班機票價方面，9月、10月的班次已逐漸恢復成疫前的班機密集度，且票價相較於暑假期間旺季價格來的親民，因此，東京、京都的旅遊意願都有大幅且持續增長的趨勢。

賞楓勝地清水寺、環球影城「NO LIMIT ! Christmas」聖誕主題遊行 11月、12月旅遊重點

今年連續假期雖已結束，但緊接而來的賞楓季、聖誕跨年節慶，皆讓前往日本旅遊的遊客絡繹不絕，以《Funliday》平台內，使用者已經規劃的11月、12月旅遊行程來分析，追楓景點以清水寺、河口湖、明治神宮外苑最受青睞，不少遊客想一睹被楓葉染成火紅的清水舞台絕景，以及夜間參拜賞夜楓的特殊體驗，而聖誕假期則是以廣受大眾歡迎的環球影城為首選，園區內除了有高達30公尺高的聖誕樹裝飾外，更推出期間限定的「NO LIMIT ! Christmas」活動，除了有10分鐘的燈光音樂表演外，新開幕的熱門園區「超級任天堂世界」更換上聖誕裝扮，讓遊客體驗濃厚的聖誕氛圍！而跨年行程，則是選擇到東京最具代表的淺草寺跨年或參拜，體驗莊重的新年祈福氣氛。









圖片來源：USJ官網

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出國旅遊熱潮隨著班機復航、票價促銷影響，短期內日本、韓國旅遊人數將持續成長，且由於國人出國旅遊興緻高昂，未來旅遊淡旺季不再像過往有明顯落差，成為全年度高旅遊需求的趨勢，因應旅遊需求強盛，《Funliday》致力於提供使用者最輕鬆的旅程規劃平台，不論是國內旅遊或是出國遊玩，都能讓使用者在平台上尋找旅遊靈感、參考眾多使用者、旅遊達人豐富多元的行程，並透過大數據分析，精準洞察過去和未來的旅遊行為，因應旅客多變的需求，創造更多有趣的旅遊體驗！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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