聽新聞
test
0:00 / 0:00
賺到了！ 大阪機票bug「台幣變日幣」 樂桃航空750張機票「全認賠」
樂桃航空20日晚間8時推出萬聖節限時優惠，活動上線不久就有眼尖網友發現，樂桃航空官網「大阪到高雄」機票幣值標錯，將2980台幣變成2980元日幣，等同單程機票只要約623元台幣，引起瘋搶。樂桃航空今表示，大約售出了750張以日幣標價的機票，都可以使用。
樂桃航空官網20日晚間約9點時，網頁顯示「大阪到高雄」幣值標錯，將台幣2890標成日幣2890，等同大阪飛高雄一張機票只要623元。網友奔相走告引發瘋搶，搶到的網友同步回報戰況：「來回票都2890日圓」、「這個不刷對不起自己」、「訂到了，兩個人才3000台幣」、「誒，我買了耶，不會被取消吧」、「有刷成功，但不知道PEACH會不會認」。
時間經過約3小時，樂桃航空官網於21日凌晨零時前，已修正標價相關錯誤，價格調回台幣。樂桃航空今(21日)最新表示，樂桃航空系統昨出現台幣誤標成日幣情況，約賣出750張機票，系統後續完成修正，相關賣出的機票都可以使用！
延伸閱讀：
．搶到了嗎？ 樂桃促銷機票標錯價格「台幣標成日幣」一張價差2357元
．週末出遊追煙花！ 1620秒首屆「頭城煙火秀」5主題施放、480秒「日月潭花火節」環潭接力欣賞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言