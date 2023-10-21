搶到了嗎？ 樂桃促銷機票標錯價格「台幣標成日幣」一張價差2357元

樂桃航空20日晚間8時推出萬聖節限時優惠，單程票價新台幣1440元起。有眼尖網友發現，樂桃疑似標錯「大阪到高雄」的單程機票幣值，將2980台幣變成2980元日幣，等同一張機票只要約623元台幣，引發瘋搶。

「蓋瑞哥 機票獵人」在20日晚點9點10分FB發文表示，樂桃航空出現Bug票，大阪高雄標錯價，將台幣2890標成日幣2890，等同大阪高雄 一張機票只要623元。消息一出，引發網友瘋搶機票，時間經過約3小時，蓋瑞哥再度更新資訊「BUG已結束，正式下課。」

圖／摘自蓋瑞哥 機票獵人FB

幸運搶到的網友紛紛留言，「買到了，謝謝」、「來回票都2890日圓，下面是四人來回」、「還蠻多天的，12月跟1月都有」、「訂到了，謝謝蓋瑞哥，兩個人才3000台幣」、「誒，我買了耶，不會被取消吧」、「幣別錯誤也太妙，不知道會不會認」。

蓋瑞哥 機票獵人在貼文中也提醒民眾，買Bug票的口訣「1冷3不」，「1冷-購票時冷靜，確認護照資訊。3不-不要訂住宿，不要訂去程，不要打電話去客服確認。最後靜靜等待航空公司回應。」

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