週末跑起來！ 「台北動物園」首辦保育探險路跑、神獸盃公益健走闖6大關卡

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台北市立動物園、瘋神紀主辦單位提供
圖／台北市立動物園、瘋神紀主辦單位提供

週末闔家一起跑起來！ 台北市立動物園本週末2項路跑健走活動接力，首先周六「為動物保育而跑」開辦環園3公里路跑，號召3千人參賽，沿路可觀察並學習4種動物的遷徙知識；周日登場的是「神獸盃『關懷眾聲』公益健走」，精心設計了6大關卡，讓小朋友將化身動物觀察家，用最輕鬆的步伐全家一同體驗。

台北市立動物園與北市體育總會10/21舉辦「為動物保育而跑Run For Conservation」活動，舉辦「為動物保育而跑Run For Conservation」於10/21舉行，共計開放三千人報名，並以親子組隊為主，規劃環園道路三公里路線，第一探險組將於上午六點集合、六點半鳴槍起跑；第二探險組則於早上七點半集合、八點起跑。

圖／台北市立動物園提供
圖／台北市立動物園提供

首度開放為野生動物保留的淺山林地，平日不開放遊客走，沿路可觀察學習非洲象、伊蘭羚、查普曼斑馬、單峰駱駝等4種動物的遷徙知識，還能觀察野生植物。路跑當天與任一主題動物（黑熊、金剛猩猩、大貓熊、非洲象、伊蘭羚、查普曼斑馬、單峰駱駝）合影、上傳公開在個人FB臉書分享並標示「#臺北市立動物園109歲生日快樂」者，出示手機畫面即可於遊客服務中心兌換精美小禮物。

圖／台北市立動物園提供
圖／台北市立動物園提供

北市文山區年度盛會「瘋·神·紀」今年正式邁入第11屆，10/22登場的開幕重頭戲「2023神獸盃公益闖關健走」，重磅回歸大小朋友都愛的台北市立動物園，當天將有精心設計的6大關卡，分布於動物園內的台灣動物區、溫帶動物區、非洲動物區、鳥園等區域。過程中小朋友將化身「動物觀察家」，透過親子互動、共遊共學方式來認識動物生態。

圖／瘋神紀主辦單位提供
圖／瘋神紀主辦單位提供

今年的神獸盃還結合趣味扮裝比賽，鼓勵參賽者結合符合本次主題的「動物」、「神獸」、「觀察家」等元素創意變身。當天造型將透過網路票選及評審評分選出前3名，禮券總金額高達7000元。沒有準備變裝的朋友也不必擔心，只要報名即可獲得大會準備的「精美大禮包」。

圖／瘋神紀主辦單位提供
圖／瘋神紀主辦單位提供

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