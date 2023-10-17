快訊

獨／要都更了！北市八德路30年書店吹熄燈號 老闆吐心聲：傳統書局走到末路了

陸年輕人愛上老年大學 收雙倍學費也比才藝班划算

加薩全面圍困！開放拉法邊境談判膠著 人道物資滯留埃及

航空迷注意！松山機場觀景台即日起暫停開放 將迎「全新面貌」網盼：改善通風

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自台北松山機場粉絲頁(右圖拍攝者蕭暐承)
圖／摘自台北松山機場粉絲頁(右圖拍攝者蕭暐承)

航空迷注意！松山機場是不少攝影愛好者拍飛機的好地方，自101年啟用至今已超過十個年頭。松山機場貼出公告表示，觀景台因相關設備老舊並適逢歲修，自10月16日起暫停開放，同時透露屆時將以全新面貌回歸。

圖／台北松山機場粉絲頁
圖／台北松山機場粉絲頁

圖／台北松山機場粉絲頁
圖／台北松山機場粉絲頁

松山機場交通方便，是許多人平時散心看飛機首選，更是攝影愛好者的拍攝好點，在無數個鏡頭下紀錄航班起降。由於松山機場觀景台自啟用至今已逾10年，相關設備老舊並逢歲修，宣布自即日起暫停開放，未來也將以全新面貌呈現，再度開放時間會再另行公告。

圖／摘自台北松山機場粉絲頁(拍攝者蕭暐承)
圖／摘自台北松山機場粉絲頁(拍攝者蕭暐承)

圖／台北松山機場粉絲頁
圖／台北松山機場粉絲頁

消息曝光後，有不少網友湧入分享在觀景台拍攝的美照，也有人建議「希望能夠通風點」、「希望不要再有玻璃了」等，同時也期待觀景台的新樣貌，並靜待開放公告，欲前往踩點的朋友可要注意、別白跑一趟囉！

圖／台北松山機場粉絲頁
圖／台北松山機場粉絲頁

圖／台北松山機場粉絲頁
圖／台北松山機場粉絲頁

延伸閱讀：

限時19天萬聖趴！螢光骷髏人大舉入侵桃園高鐵站 打卡看最ㄎㄧㄤ死法 連2週末加碼送限量氣球

「河津櫻花」罕見秋季開花！台北新店區陽光運動公園看得到快把握衝了

松山機場 航空 公園 高鐵

相關新聞

航空迷注意！松山機場觀景台即日起暫停開放 將迎「全新面貌」網盼：改善通風

航空迷注意！松山機場是不少攝影愛好者拍飛機的好地方，自101年啟用至今已超過十個年頭。松山機場貼出公告，觀景台因相關設備老舊且適逢歲修，自即日起暫停開放，並透露屆時將以全新面貌回歸。

全台最大ITF旅展 早鳥票今開賣！限兩天、捐血也送門票

全台最大旅展ITF台北國際旅展將於11月3日至6日將於台北南港展覽館一館登場，主辦單位台灣觀光協會宣布，早鳥票於今日(1...

響應台灣文化日！ 故宮南北院區10／17免費參觀 故宮晶華、閒居賦用餐享95折

響應10月17日台灣文化日，國立故宮博物院南北院區當日免費參觀，搭配專題演講、邂逅南院音樂表演、餐飲優惠95折等活動，在「禮讚台灣文化日專區」商店，還可以買到各種MIT台灣特色商品！ 北部院區「

長達13分14秒！ 「淡水1314跨河煙火秀」施放時間曝光 全台最早施放跨年煙火

長達13分14秒！ 「淡水1314跨河煙火秀」施放時間曝光 全台最早施放跨年煙火

大陸網紅Sean結束環台！ 親吐「受寵若驚」 見識到了台灣人的這件事

大陸網紅Sean結束環台！ 親吐「受寵若驚」 見識到了台灣人的這件事

跟著金鐘入圍夯劇踩點去！ Klook特選5大金鐘話題「台劇拍攝打卡點」

2023年第58屆金鐘獎即將於10月20日至21日盛大舉行，為此Klook特別精選五大入圍金鐘獎項的話題台劇，包含《人選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。