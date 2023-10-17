航空迷注意！松山機場觀景台即日起暫停開放 將迎「全新面貌」網盼：改善通風

航空迷注意！松山機場是不少攝影愛好者拍飛機的好地方，自101年啟用至今已超過十個年頭。松山機場貼出公告表示，觀景台因相關設備老舊並適逢歲修，自10月16日起暫停開放，同時透露屆時將以全新面貌回歸。

圖／台北松山機場粉絲頁

圖／台北松山機場粉絲頁

松山機場交通方便，是許多人平時散心看飛機首選，更是攝影愛好者的拍攝好點，在無數個鏡頭下紀錄航班起降。由於松山機場觀景台自啟用至今已逾10年，相關設備老舊並逢歲修，宣布自即日起暫停開放，未來也將以全新面貌呈現，再度開放時間會再另行公告。

圖／摘自台北松山機場粉絲頁(拍攝者蕭暐承)

圖／台北松山機場粉絲頁

消息曝光後，有不少網友湧入分享在觀景台拍攝的美照，也有人建議「希望能夠通風點」、「希望不要再有玻璃了」等，同時也期待觀景台的新樣貌，並靜待開放公告，欲前往踩點的朋友可要注意、別白跑一趟囉！

圖／台北松山機場粉絲頁

圖／台北松山機場粉絲頁

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