40度C的幸福！金秋好時節 搭東北角台灣好行 來趟礁溪溫泉小旅行

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋意漸濃，天氣轉涼，這個時節最適合安排一趟泡湯之旅，用熱呼呼的湯泉療癒身心是相當放鬆紓壓的體驗。宜蘭礁溪是國內泡湯勝地，並在今年台灣好湯金泉獎評比中，再度蟬聯雙料冠軍，獲得「十泉十美」及「最佳新創獎」兩項獎項。

為鼓勵自由行旅客搭乘大眾運輸輕鬆暢玩礁溪及東北角景點，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區推動之「台灣好行－宜蘭東北角海岸線」即從礁溪轉運站出發，並搭配推出10款優惠套票，皆含「宜蘭東北角海岸線」公車一日無限搭乘券，趁著假期不妨搭乘東北角台灣好行，安排一趟礁溪溫泉小旅行吧！

▲秋冬泡湯趣，從東北角玩到宜蘭，用美景美食療癒身心。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區／提供

交通部觀光署每年舉辦「台灣好湯」活動，2023年度延續健康40度C的幸福，希望讓遊客感受各溫泉區美好氛圍及在地生活魅力，以「浪漫星晨‧暖時光」為主題，傳遞從日到夜，從山到海，從星到晨，都是享受溫泉暖旅行的好時光，為旅人打造浪漫療癒的泡湯體驗。

秋冬最適合泡湯的季節，來到東北角泡湯，除了去福隆的福容大飯店海底溫泉，一定要到廣受遊客喜歡的礁溪溫泉，來到礁溪地區提供有不同泡湯及湯屋、住宿選擇，不論家庭、親子及情侶都十分適合，礁溪溫泉公園並有免費溫泉泡腳池，是許多遊客來到礁溪必遊景點；而「台灣好行-宜蘭東北角海岸線」即從礁溪轉運站出發，沿途行經「頭城、烏石港（蘭陽博物館） 、外澳服務區、北關海潮公園、大溪、大里遊客中心（大里天公廟） 及石城服務區」等熱門遊憩景點，大家來到礁溪泡湯，可以搭乘台灣好行順遊至外澳服務區（9號咖啡）、大里遊客中心（禾香居窯烤麵包）及石城服務區（灆咖啡），感受不同角度的美麗海景及品味在地點心、美食；還有北關海潮公園的觀海聽瀾的自然步道、大溪的大溪漁港海鮮美食，喜歡輕旅的步道或漁村風情的遊客，都是值得遊訪的景點。

今年東北角管理處推出台灣好行10款優惠套票，皆含「宜蘭東北角海岸線」公車一日無限搭乘券。購買套票前往當地的旅客，若時間充裕，不妨搭乘宜蘭東北角海岸線至礁溪，規劃一趟秋冬限定的「泡好湯、啖美食」之旅，讓身心靈都能好好放輕鬆！

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