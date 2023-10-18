快訊

高端流感疫苗「躲打潮」真打不完？ 各廠牌接種率出爐

夫妻環遊世界逛200間好市多！驚曝冰島75％人口是會員 最愛台灣這紀念品

以色列稱未轟炸加薩醫院 外媒尖銳提質疑「我們為何要信你？」

40度C的幸福！金秋好時節 搭東北角台灣好行 來趟礁溪溫泉小旅行

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
宜蘭礁溪溫泉再次奪得台灣好湯金泉獎評比冠軍。　圖：shutterstock／來源
宜蘭礁溪溫泉再次奪得台灣好湯金泉獎評比冠軍。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋意漸濃，天氣轉涼，這個時節最適合安排一趟泡湯之旅，用熱呼呼的湯泉療癒身心是相當放鬆紓壓的體驗。宜蘭礁溪是國內泡湯勝地，並在今年台灣好湯金泉獎評比中，再度蟬聯雙料冠軍，獲得「十泉十美」及「最佳新創獎」兩項獎項。

為鼓勵自由行旅客搭乘大眾運輸輕鬆暢玩礁溪及東北角景點，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區推動之「台灣好行－宜蘭東北角海岸線」即從礁溪轉運站出發，並搭配推出10款優惠套票，皆含「宜蘭東北角海岸線」公車一日無限搭乘券，趁著假期不妨搭乘東北角台灣好行，安排一趟礁溪溫泉小旅行吧！

▲秋冬泡湯趣，從東北角玩到宜蘭，用美景美食療癒身心。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區／提供
▲秋冬泡湯趣，從東北角玩到宜蘭，用美景美食療癒身心。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區／提供

交通部觀光署每年舉辦「台灣好湯」活動，2023年度延續健康40度C的幸福，希望讓遊客感受各溫泉區美好氛圍及在地生活魅力，以「浪漫星晨‧暖時光」為主題，傳遞從日到夜，從山到海，從星到晨，都是享受溫泉暖旅行的好時光，為旅人打造浪漫療癒的泡湯體驗。

秋冬最適合泡湯的季節，來到東北角泡湯，除了去福隆的福容大飯店海底溫泉，一定要到廣受遊客喜歡的礁溪溫泉，來到礁溪地區提供有不同泡湯及湯屋、住宿選擇，不論家庭、親子及情侶都十分適合，礁溪溫泉公園並有免費溫泉泡腳池，是許多遊客來到礁溪必遊景點；而「台灣好行-宜蘭東北角海岸線」即從礁溪轉運站出發，沿途行經「頭城、烏石港（蘭陽博物館） 、外澳服務區、北關海潮公園、大溪、大里遊客中心（大里天公廟） 及石城服務區」等熱門遊憩景點，大家來到礁溪泡湯，可以搭乘台灣好行順遊至外澳服務區（9號咖啡）、大里遊客中心（禾香居窯烤麵包）及石城服務區（灆咖啡），感受不同角度的美麗海景及品味在地點心、美食；還有北關海潮公園的觀海聽瀾的自然步道、大溪的大溪漁港海鮮美食，喜歡輕旅的步道或漁村風情的遊客，都是值得遊訪的景點。

今年東北角管理處推出台灣好行10款優惠套票，皆含「宜蘭東北角海岸線」公車一日無限搭乘券。購買套票前往當地的旅客，若時間充裕，不妨搭乘宜蘭東北角海岸線至礁溪，規劃一趟秋冬限定的「泡好湯、啖美食」之旅，讓身心靈都能好好放輕鬆！ 

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

礁溪 泡湯 溫泉

延伸閱讀

國旅貴又難玩「不如出國」？ 觀光署長談民宿：CP值是致命傷

串連17公里海岸線 竹市新闢10.4公里自行車道今天開工

不讓金城武樹專美 蔣萬安推長慶榕小旅行自曝戀愛路線

竹市「小塹有約」推小旅行3路線 國慶連假還有快閃展

相關新聞

高雄漢來三麗鷗主題房11月打6折！Kitty慶生 平日限量

擁有全球無數粉絲的Hello Kitty即將邁入50周年，高雄漢來三麗鷗主題房為了歡慶Hello Kitty 11月1日...

在煙火中看煙火！「12／31台北101觀景台」早鳥預約優惠再免費送美酒與佳餚

2023年也過了四分之三了，每年的12月31日都是令人期待迎接新年的日子。這回台北101觀景台將推出一場獨一無二的「跨年星空派對」，直接感受「在煙火中看煙火」的獨家體驗，還能現場欣賞Live Band音樂表演、品味微醺美酒和享受限定美食，絕對是跨年夜嗨到最高點的最佳去處！現在kkday早鳥優惠價為2,520元，趕快揪團預約卡位起來！

航空迷注意！松山機場觀景台即日起暫停開放 將迎「全新面貌」網盼：改善通風

航空迷注意！松山機場是不少攝影愛好者拍飛機的好地方，自101年啟用至今已超過十個年頭。松山機場貼出公告，觀景台因相關設備老舊且適逢歲修，自即日起暫停開放，並透露屆時將以全新面貌回歸。

全台最大ITF旅展 早鳥票今開賣！限兩天、捐血也送門票

全台最大旅展ITF台北國際旅展將於11月3日至6日將於台北南港展覽館一館登場，主辦單位台灣觀光協會宣布，早鳥票於今日(1...

響應台灣文化日！ 故宮南北院區10／17免費參觀 故宮晶華、閒居賦用餐享95折

響應10月17日台灣文化日，國立故宮博物院南北院區當日免費參觀，搭配專題演講、邂逅南院音樂表演、餐飲優惠95折等活動，在「禮讚台灣文化日專區」商店，還可以買到各種MIT台灣特色商品！ 北部院區「

長達13分14秒！ 「淡水1314跨河煙火秀」施放時間曝光 全台最早施放跨年煙火

長達13分14秒！ 「淡水1314跨河煙火秀」施放時間曝光 全台最早施放跨年煙火

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。