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十項第一！ 阿里山林鐵「福森號」 移動美術館全面大公開

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▲數位藝術畫框。　圖：農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供
▲數位藝術畫框。　圖：農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供

講究舒適的「福森號」，配備奢華的吧檯車廂。　圖：農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供
講究舒適的「福森號」，配備奢華的吧檯車廂。　圖：農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】阿里山林鐵最有質感車廂「福森號」自今年2月發表以來，廣受各界矚目，紛紛許願敲碗開箱，農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（林鐵及文資處）日前正式公開整體設計特色，處長黃妙修表示，「移動美術館」福森號供應鏈國產化比率達85%，並引進數位藝術畫框、航空級模組化廁間等，締造阿里山林鐵10項第一的紀錄。

國產化比率85%　建立產業供應鏈

福森號採用鋼構骨架，並以國產材紅檜與台灣扁柏打造，為阿里山林鐵車廂首次建立國內產業供應鏈，國產化比率高達85%。煜翔機械設計車體結構及久中五金企業焊接車架；農林木業提供台灣檜木並施作車廂內外壁板，佳豐機械打造車廂座椅並由喬福泡綿提供座椅內泡綿；另有轉向架、照明、播音及監視系統、空調等組件皆為國造；在在顯示產業技術自主提升，降低採購成本，朝國車國造目標大步邁進。

數位藝術畫框　重現嘉義「木都 + 畫都」

福森號每節車廂均配置17吋「友達光電 FindARTs 擬真藝屏」，其中1節「賞畫專區」更配置32吋高畫質數位藝術畫框。由陳澄波文化基金會協助調查研究，精選10幅日治時期至戰後初期阿里山代表性美術畫作，每幅都有專屬數位解說牌，藉由時空、地理位置與畫家視野的移動，呈現阿里山林業暨鐵道蘊含的文化脈絡，也述說了因阿里山林鐵的建造，帶動嘉義城市與藝術文化發展，而有今日「木都」與「畫都」美名。

搭乘「移動美術館」　探索阿里山重要文化景觀

▲165公分超大觀景窗。　圖：農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供
▲165公分超大觀景窗。　圖：農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供

福森號車體結構強度高，車廂景觀窗加寬至165公分，窗框以黑色烤漆，搭配林鐵經典紅色金屬窗台，整體氣派典雅，極具現代感。阿里山文化景觀最核心價值為森林生態，以台灣特有種紅檜及扁柏木材打造天然低調窗框，行駛中的列車猶如行動美術館，沿著林業鐵路自海拔30公尺攀升至2451公尺，探索不同生態帶、氣候帶所衍生的豐富動植物及棲地，感受生物多樣性的奇幻變化，謙卑自省人與土地的互動、共生共榮的特殊際遇。

美感及功能兼具　時尚滿點、舒適加分

▲英國進口牛皮人體工學座椅。 圖：農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供
▲英國進口牛皮人體工學座椅。 圖：農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處／提供

採用分離式冷暖氣，壓縮機裝設於車架底部，可增加內部空間，降低車輛重心，提高行車穩定度，降噪舒適；英國進口天然牛皮人體工學座椅，舒適度升級，高密度泡棉座椅耐用回彈性佳，椅背縫線強化立體感及透氣度，適合長途旅行；而程式化間接照明系統，可依不同環境設定多段情境模式間接燈光，搭配絕美木質內裝與側牆壁燈、茶鏡等，光線柔和氛圍佳。

值得一提的是，首次引進航空級模組化廁間，硬體設備配置優於現有車廂廁間，內部使用紅外線感應水龍頭，以及真空吸引式馬桶，強化排汙能力，有效改善廁間異味問題，並降低耗水量，符合環保節能。

安全品質保證　提供多元資訊服務

福森號使用有限元素分析電腦軟體計算多項車體強度，模擬結果經機械工程技師安全簽證；由第三方公正單位德凱認證股份有限公司查證與確證車輛設計、製造、試車等各階段過程，確保車輛製造品質。另外，車廂設置多媒體影像螢幕，提供列車、旅遊等多元資訊，友善服務更到位。

【福森號的十項第一】

一、E化計算車體強度 行車安全大提升

二、第三方公正驗證　製造品質掛保證

三、國產化比率85%　建立產業供應鏈

四、數位藝術畫框　重現「木都+畫都」

五、搭乘「移動美術館」 謙卑探索阿里山

六、下置分離冷暖氣　降噪適溫又穩定

七、人體工學皮座椅　長途旅行好良伴

八、航空級模組廁間　舒適無味節能

九、程式化間接照明　柔和節能氣氛佳

十、多媒體資訊系統　友善服務大邁進

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