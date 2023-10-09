又到了泡湯的季節！ 關子嶺夜巡祈福．知本光祭網美打卡點

天氣從酷暑陡降至涼秋，又到了泡湯季節了，各大溫泉景點也推出今年溫泉季活動，台北新北投推出「花浴衣節」，邀請民眾一起來設計浴衣；台南關子嶺溫泉季結合不動明王夜祭巡行，並與台電合作「節電闖天關」實境解謎，邀請大小朋友走訪天梯、不動明王廟；台東知本溫泉季結合「台東光祭」，幻化為最亮麗的打卡點；宜蘭礁溪溫泉季則結合燈飾、踩街遊行、美食展攤。

「2023臺南關子嶺溫泉美食節」，邀請民眾在天涼入秋的時節裡，體驗灰色湯泉的魅力；圖片／臺南市政府觀光旅遊局提供

台南關子嶺夜巡祈福 奇幻暢遊

臺南關子嶺是溪北地區的觀光重點核心地區，擁有全臺最早開發、從日治時期就享負盛名的天然泥漿溫泉，至今已有百年以上的歷史。由臺南市政府觀光旅遊局主辦「2023臺南關子嶺溫泉美食節」，將於10月14日至11月12日開幕，邀請民眾在天涼入秋的時節裡，用一池灰色湯泉的魅力，一起來關子嶺泡泥湯、啖美食、遊景點、參加活動。

臺南觀旅局今年與台電公司合辦，增加活動亮點，年度活動的重頭戲不動明王夜祭巡行已是第8年舉辦。台電搭配關子嶺溫泉美食節舉辦4天「節電闖天關」實境解謎遊戲，邀請大小朋友走訪天梯、不動明王廟等知名景點，從解謎過程中學習節電方法，另外還設有隱藏關、真人扮演遊戲中的角色增進遊戲趣味性，當日解謎成功可以獲得限量紀念禮並參加抽獎，有機會把價值超過萬元的旅遊機票帶回家。

今年活動以「祈福x遊趣」為題材，除了開幕暨夜祭巡行外，台電將搭配關子嶺溫泉美食節開幕周(10月14-15日)及主題活動周(10月28-29日)這四天推出節電闖天關-城市解謎遊戲。

「不動明王夜祭巡行」今年特別精心打造百人以上的發光夜巡隊伍；圖片／臺南市政府觀光旅遊局提供

開幕暨夜祭巡行與神同行

邁入第8年的「不動明王夜祭巡行」將於10月14日晚間6點30分展開，是每年民眾必參加的盛典，除了大型燈車以及表演團體外，今年特別精心打造百人以上的發光夜巡隊伍，主辦單位準備了各具巧思的夜巡發光道具，讓民眾手持共同夜巡，直接化身夜巡中的主角，與不動明王來場真正的與神同行。

「2023臺南關子嶺溫泉美食節」提供浴衣免費租借；圖片／臺南市政府觀光旅遊局提供

好秋野餐市集

開幕周兩天(10月14-15日)，從上午11點至下午6點(10月14日開幕日配合延至晚間8點30分)，將在嶺頂公園舉辦好秋野餐市集，現場超過20攤具質感之文青及在地美食攤商，以及百件和風優雅的浴衣免費租借，還設置了限定手作體驗工坊(付費)、街頭藝人表演。現場也提供限量免費的野餐用品借用，讓民眾可以來場說走就走的浴衣野餐。

關嶺奇幻誌「妙奇學園」

主題活動周兩天(10月28-29日)，從下午1點至5點在大成殿，將以關子嶺在地文化與素材為題，將和風文化、在地傳說、傳統文史、美食風土等題材，以符號學、藥水學、占卜學、魔法課、體育課、歷史課，讓民眾可以互動體驗。

「不動明王夜祭巡行」結合表演團體；圖片／臺南市政府觀光旅遊局提供

夜間光影藝術裝置展出

活動期間於關子嶺溫泉區規劃有8大夜間光影藝術裝置展出，夜間亮燈時間為6點30分至9點30分，一路上就感受到滿滿的溫泉節慶氛圍的光影妝點。

一湯泡雙泉，活動期間至在地合作之9家溫泉旅宿業者「住宿」或「泡湯」，即可依住宿旅客人數免費贈送獲得「龜丹溫泉體驗券」1張，感受臺南「雙泉泡湯」的多重享受。即日起至10月15日止，只要到指定合作之15家店家消費即可參加「滿千送百」活動。每消費滿1000元，即可獲得「關子嶺溫泉美食節-好秋野餐市集消費券100元」，民眾可於10月14-15日兩天野餐市集之攤位做等值現金消費使用。

知本溫泉季燈飾造景打造「溫泉熊入口意象」；圖片／台東縣政府提供

台東知本結合「台東光祭」 閃耀星海IG熱點

知本溫泉可追溯至日據時期，是吸引日本人開發最早的溫泉旅館，名列臺灣八大名景之一。臺東縣政府在右岸忠義堂前廣場於10月7日起連續三個月的每週六日辦理台東知本溫泉季，更結合「台東光祭」，活動包含「暖市集」、「音樂表演」及「四大打卡燈區」等。首波四天國慶連假分別邀請戴愛玲、楊培安、理想渾蛋及創作才女王若琳到場演出，同時搭配「消費滿額雙重送」活動，現場消費滿500元，就有機會參加抽獎，泡湯、市集、音樂、賞燈、抽獎五大享受一次滿足，體驗台東獨特的溫泉魅力。

知本溫泉區在特色燈飾打造的濃濃溫泉季夜晚氛圍下更顯璀璨耀眼；圖片／台東縣政府提供

2023台東知本溫泉季將從10月7日起一路延續到2024年1月1日，讓擁有百年歷史的知本溫泉區，在特色燈飾打造的濃濃溫泉季夜晚氛圍下更顯璀璨耀眼。走進忠義堂園區金黃色燈海立刻映入眼簾，四大打卡級燈飾造景區分別為「溫泉熊入口意象」、「幸福光廊」、「流星光梯」及卡哇依十足「幸福double兔」，讓人宛如置身夜空中的閃耀星海，園區內還有浪漫的日式燈籠廊道，吸引遊客駐足拍IG美照。

知本溫泉季開幕週活動；圖片／台東縣政府提供

為響應知本溫泉季，知本在地業者紛紛推出超殺優惠回饋，如知本老爺酒店、知本金聯世紀酒店、東台溫泉飯店、東遊季溫泉度村、富野大飯店/富野溫泉休閒會館及知本溫泉觀光發展促進協會等推出「溫泉市集消費券」，活動期間至指定飯店消費，有機會獲得合作飯店提供消費券，於活動現場攤位扺用。

台東知本溫泉季臉書粉絲專頁

北投溫泉公共浴場被列為三級古蹟，現整修為北投溫泉博物館；圖片／欣傳媒圖庫

台北北投花浴衣節起跑 日本神轎包機來台

北投是台灣最早發展溫泉，1894年北投首開設溫泉俱樂部，北投溫泉公共浴場被列為三級古蹟，現整修為北投溫泉博物館，北投溫泉與草山溫泉、關子嶺溫泉、四重溪溫泉並列日治時期台灣四大名泉。2023臺北溫泉季將於11/1(三)-11/6(一)正式開跑，地點將在捷運新北投站周邊熱鬧登場，結合彩繪比賽、攝影比賽的「花浴衣節」則已於9月搶先開跑，今年臺北溫泉季延續往年和日本交流的形式，屆時四座日本松山市道後八町會神轎、祈福盛典包機來台，盛況空前，並將舉行美食、溫泉、文創近百展攤、明華園歌仔戲、星光音樂會、親子DIY、闖關抽獎等精彩活動，並同時推出捐血、淨街、愛心義賣、健檢等公益活動。

「礁溪溫泉」是台灣少見的平地溫泉，圖為晶泉丰旅的景觀湯池；圖片／礁溪晶泉丰旅提供

宜蘭礁溪

宜蘭縣境地內「礁溪溫泉」是台灣少見的平地溫泉。在清朝時代即為馳名的「湯圍溫泉」，是為蘭陽八景之一。年度由宜蘭縣舉辦的礁溪溫泉季，預計12月第一週舉行，提供健康、休閒、養生之氛圍，延續去年備受好評的打卡燈飾，今年依舊有亮點燈飾，並結合踩街遊行、美食展攤，盡享吃、喝、玩、樂溫泉之旅。

礁溪溫泉季網站

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撰文／方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/214558