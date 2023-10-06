真的是在「哈囉」！ 大咖男星PO「路觀」社團梗圖狂吸讚 網嗨翻：是他給過

真的是在「哈囉」！ Facebook社團「路上觀察學院」開放網友投稿各種在路上觀察到的奇聞趣事，近日有人上傳一張寫著「哈囉市場」指示方向的路牌，並幽默寫下兩句話成為梗圖創作；而有眼尖網友發現，原PO居然是藝人賴銘偉，意外引發網友討論關注。

圖／翻攝路上觀察學院臉書社團

「路上觀察學院」臉書社團，於4日晚間有一則投稿，圖中是高雄左營某處的路牌，牌子上寫著「哈囉市場Hello Market」，原PO則靈機一動Po出自創對話「A：你是在那個菜市場擺攤？B：是在哈囉」，獲得廣大迴響，上線至今已累積超過7000讚，網友紛紛留言「有好笑」、「這標題下得不錯耶」、「哈囉～很有禮貌的市場喔」。

圖／翻攝路上觀察學院臉書社團

意外的是，有網友發現原PO似乎大有來頭，一看驚覺就是曾奪下歌唱選秀節目《超級星光大道》第二季冠軍出道的男星賴銘偉，眾人紛紛笑說「有賴銘偉給過」、「原來是神木先生阿」、「銘偉，不要這麼好笑好嗎」，留言互動後，也獲得賴銘偉本人再度回覆張貼一張「高雄左營哈囉市場」的照片，留言強調「真的是在哈囉」。

圖／翻攝路上觀察學院臉書社團

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