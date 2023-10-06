真的是在「哈囉」！ 大咖男星PO「路觀」社團梗圖狂吸讚 網嗨翻：是他給過
真的是在「哈囉」！ Facebook社團「路上觀察學院」開放網友投稿各種在路上觀察到的奇聞趣事，近日有人上傳一張寫著「哈囉市場」指示方向的路牌，並幽默寫下兩句話成為梗圖創作；而有眼尖網友發現，原PO居然是藝人賴銘偉，意外引發網友討論關注。
「路上觀察學院」臉書社團，於4日晚間有一則投稿，圖中是高雄左營某處的路牌，牌子上寫著「哈囉市場Hello Market」，原PO則靈機一動Po出自創對話「A：你是在那個菜市場擺攤？B：是在哈囉」，獲得廣大迴響，上線至今已累積超過7000讚，網友紛紛留言「有好笑」、「這標題下得不錯耶」、「哈囉～很有禮貌的市場喔」。
意外的是，有網友發現原PO似乎大有來頭，一看驚覺就是曾奪下歌唱選秀節目《超級星光大道》第二季冠軍出道的男星賴銘偉，眾人紛紛笑說「有賴銘偉給過」、「原來是神木先生阿」、「銘偉，不要這麼好笑好嗎」，留言互動後，也獲得賴銘偉本人再度回覆張貼一張「高雄左營哈囉市場」的照片，留言強調「真的是在哈囉」。
延伸閱讀：
．嗨玩環球影城！ 雞排妹砸「8萬VIP」套票 開箱超狂3服務：體驗資本主義
．雙十國慶連假美食優惠！超過30家「超商+手搖+速食餐廳」好康快追 1 元蛋撻、10元Buffet、咖啡珍奶買1送1
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言