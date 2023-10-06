雙十連假限定！TOYZEROPLUS帶潮萌公仔登陸台北玩具創作展 免費送限量涼扇、加碼滿額購物袋
成立於2014年的香港潮玩品牌【TOYZEROPLUS】這回是第7次參加台北玩具展，剛好碰上台北國際玩具展第20屆的里程碑，除了為台灣消費者帶來多款萌力四射的台港創作者IP公仔外，還有互動送限量寵粉好禮的活動，消費滿額再送小禮物，絕對讓粉絲們買到心滿意足回家；玩具展展期剛好遇上國慶連假、從10/7到10/10，還沒安排行程的可以先筆記！
持續發掘新銳玩具設計師及插畫家的【TOYZEROPLUS】，秉持將潮玩文化分享到世界各地的理由，這回帶來了「罐頭豬LuLu」，另外還有「PP BABY」、「吃貨恐龍」、「鼠尼」、台灣限定第三波全新聯名的刨冰款「奧樂雞x吃貨恐龍」、「冬日招財大荳荳」、「Woozilla」等全新系列公仔與週邊，粉絲與收藏家們記得先做好功課列好清單，把它們都搬回家！
在展期間到攤位消費，完成官方社群指定的動作，就能拿到「罐頭豬LuLu豬熊&豬羊涼扇」，消費滿2千元加贈購物袋，還有其他滿額或是加購禮，可以鎖定TOYZEROPLUS粉專釋出的最新消息，以免錯過唷～
第20屆TTF台北國際玩具創作大展
活動地點：華山1914文創園區 東2館A82，台北市中正區八德路一段1號
日期：10/7～10/10
營業時間：10：00～19：00，展覽最後一日會提前一小時結束
入場需先購買門票，售票資訊請參考TTF官方粉專
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