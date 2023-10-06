快訊

亞運籃球／第三節遭地主狂轟34分 中華隊連兩屆無緣頒獎台

雙十連假限定！TOYZEROPLUS帶潮萌公仔登陸台北玩具創作展 免費送限量涼扇、加碼滿額購物袋

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／TOYZEROPLUS提供
圖／TOYZEROPLUS提供

成立於2014年的香港潮玩品牌【TOYZEROPLUS】這回是第7次參加台北玩具展，剛好碰上台北國際玩具展第20屆的里程碑，除了為台灣消費者帶來多款萌力四射的台港創作者IP公仔外，還有互動送限量寵粉好禮的活動，消費滿額再送小禮物，絕對讓粉絲們買到心滿意足回家；玩具展展期剛好遇上國慶連假、從10/7到10/10，還沒安排行程的可以先筆記！

圖／TOYZEROPLUS提供
圖／TOYZEROPLUS提供

持續發掘新銳玩具設計師及插畫家的【TOYZEROPLUS】，秉持將潮玩文化分享到世界各地的理由，這回帶來了「罐頭豬LuLu」，另外還有「PP BABY」、「吃貨恐龍」、「鼠尼」、台灣限定第三波全新聯名的刨冰款「奧樂雞x吃貨恐龍」、「冬日招財大荳荳」、「Woozilla」等全新系列公仔與週邊，粉絲與收藏家們記得先做好功課列好清單，把它們都搬回家！

圖／TOYZEROPLUS提供
圖／TOYZEROPLUS提供

圖／TOYZEROPLUS提供
圖／TOYZEROPLUS提供

在展期間到攤位消費，完成官方社群指定的動作，就能拿到「罐頭豬LuLu豬熊&豬羊涼扇」，消費滿2千元加贈購物袋，還有其他滿額或是加購禮，可以鎖定TOYZEROPLUS粉專釋出的最新消息，以免錯過唷～

圖／TOYZEROPLUS提供
圖／TOYZEROPLUS提供

第20屆TTF台北國際玩具創作大展

活動地點：華山1914文創園區 東2館A82，台北市中正區八德路一段1號

日期：10/7～10/10

營業時間：10：00～19：00，展覽最後一日會提前一小時結束

入場需先購買門票，售票資訊請參考TTF官方粉專

延伸閱讀：

豪砸近4千萬！千葉旗下【鼎盛十里】嘉義新開幕 個人火鍋升級吃到飽 最低699元有滿滿和牛

2023超殺「線上旅展」！ 5大飯店集團+旅行社搶先跑 加碼1元飯店、餐券限時買1送1、住宿券最低21折

連假 展覽 文創

相關新聞

真的是在「哈囉」！ 大咖男星PO「路觀」社團梗圖狂吸讚 網嗨翻：是他給過

真的是在「哈囉」！ Facebook社團「路上觀察學院」開放網友投稿各種在路上觀察到的奇聞趣事，近日有人上傳一張寫著「哈囉市場」指示方向的路牌，並幽默寫下兩句話成為梗圖創作；而有眼尖網友發現，原PO居

新北百貨一哥「板橋大遠百」周年慶預購來了！國慶連假搶先入手

最近有雙北都有全新話題商場開幕，為了搶人潮，新北業績最高百貨、百億大店的板橋大遠百周年慶預購在10月7日雙十連假期間登場...

「白晝之夜」周六啟動！ 信義新光三越「咖啡買1送1」「餐酒優惠」陪伴夜貓族

2023白晝之夜於本周六10月7日的晚間6點至隔日10月8日清晨6點於信義區登場。新光三越台北信義新天地響應活動，聯手2...

新光三越DIAMOND TOWERS試營運時間揭曉！重點品牌遊逛地圖先筆記

台北東區時髦新據點「新光三越DIAMOND TOWERS」市場傳出就在明天周六10月7日試營運，對此，新光三越低調回應「...

雙十國慶連假美食優惠！超過30家「超商+手搖+速食餐廳」好康快追 1 元蛋撻、10元Buffet、咖啡珍奶買1送1

雙十國慶連假優惠！「4大超商+餐廳+速食」集合包 買一送一、1 元蛋撻、Buffet10元快追

雙十連假限定！TOYZEROPLUS帶潮萌公仔登陸台北玩具創作展 免費送限量涼扇、加碼滿額購物袋

成立於2014年的香港潮玩品牌【TOYZEROPLUS】這回是第7次參加台北玩具展，剛好碰上台北國際玩具展第20屆的里程碑，除了為台灣消費者帶來多款萌力四射的台港創作者IP公仔外，還有互動送限量寵粉好禮的活動，消費滿額再送小禮物，絕對讓粉絲們買到心滿意足回家；玩具展展期剛好遇上國慶連假、從10/7到10/10，還沒安排行程的可以先筆記！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。