你是「加法派」或「減法派」？質感旅遊2023必學5招　讓你玩得像當地人

文／陳羿郿

手機不離身的時代，一派人出遊偏好迫不及待將行程從早到晚排得滿滿的「加法旅行」玩法，好讓社群充滿豐富的景點打卡照片；另一類人則喜歡放鬆且有深度的在地旅遊「減法」玩法。如果不想讓旅行僅是走馬看花，以下5招可以讓行程更加記憶深刻、增添意義！



一、選擇平日、淡季出遊



旅遊不一定要報復性，安排平日、淡季旅行，除了可以錯開壅塞的交通，避開人擠人的困擾，還能深度體驗當地文化，放慢腳步觀賞美景，留下更多美好的照片。另外也能降低環境承載量，避免在旅遊旺季使用大量能源和資源，此外還能節省荷包，有機會獲得更多促銷優惠。像是「金瓜寮魚蕨步道」，就隱身在新北市坪林區，不僅可以看見各種低海拔的森林生態，沿途還能欣賞300多種豐富蕨類景觀，在緊湊繁忙的生活中，逃離城市的煩囂，享受沐浴在大自然的寧靜時光，是放鬆身心不錯地選擇。

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二、搭乘當地的公共運輸工具



旅行不該只是匆匆而過，搭乘當地的公共運輸工具，是實現質感旅遊生活的另一個重要方式，如此一來，不僅可以減碳旅行、節省金錢，還能快速融入當地的民情和日常生活，感受當地的節奏，並欣賞當地的建築和景觀，另外還可以增加與當地居民互動的機會，說不定能意外收穫當地人的口袋秘境與美食清單，不再侷限於那些觀光客才會去的限定景點。像是猴硐曾經是盛產煤礦的所在，巔峰時期有六千多人居住在此，但隨著礦業沒落，小鎮也變得人煙稀少，近年因為可愛貓村的名號，讓當地再度活絡起來，不過遊客們卻鮮少知道這座小鎮背後的故事。造訪猴硐賞貓的同時，有幾處景點千萬不能錯過，透過親身體驗，重現往昔礦工們的生活。

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三、仿效當地人的語言、習俗



當談到質感旅遊生活時，了解並尊重當地的語言和習俗是實現深度體驗的關鍵。，出發前先做點功課，準備一些基本的問候語、菜名是不錯的方式，或是入境隨俗學幾句當地語言、當地人的穿搭，或是了解當地的風俗民情，都有助於帶來豐富的旅行體驗，拉近人與人之間的距離。像是之前就有日本店家貼出外國人6大NG行為，其中包含了外國人一直以英文詢問問題。許多人分享，在日本目前無法順暢地用英文做溝通，主要原因推估為日本人較為內斂，比較少開口說英文的關係，因此若去日本旅遊前，先學會幾個基本的詞彙和會話，便能帶來更好的旅行體驗。

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四、參與在地社區活動和文化



體驗在地生活是深度旅遊很重要的一環，旅客藉由參加在地的文化活動、友善環境小旅行等方式來支持地方創生與發展，促進當地產業和文化保護，永續發展自然與文化資產。像是有4名七、八年級生2017年在屏東成立「大小港邊 熱帶漁林」，與在地居民、職人合作，打造夕陽海鮮晚宴、牡蠣園下午茶等「沉浸式生活體驗」，讓到訪的旅人聚在一起，了解地方的故事。

在信義房屋社區一家全民社造行動計畫的支持下，「大小港邊 熱帶漁林」經過４年深耕，與當地4個社區、農漁會和風景區管理處合作，開發了15個遊程，並提供10套教材免費供學校試教，讓在地的孩子也能學習到鄉土文化。

image source：信義房屋提供

image source：信義房屋提供

五、找在地人當導遊



找一位當地人當導遊可能是實現深度體驗的最佳方式之一，如果有當地朋友帶玩，除了能夠深入了解當地文化、歷史背景外，更能探訪一些在當地人的私房景點，或是私藏的口袋美食清單，使旅途更加獨特豐富，能減少踩雷的機會。像是香港的肥姐小食店的冰鎮滷味，就是在地人也力推的在地美食。但如果沒有當地朋友怎麼辦？其實也可以參與合法且在地經營的體驗遊程，或是多跟民宿老闆聊聊天、請在地人推薦，也能體驗到原汁原味的在地生活；最後回程時可購買地產地銷的伴手禮，多多支持當地經濟。

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