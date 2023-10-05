快訊

消失的28人？連假遊日「整團no show」搞烏龍 旅行社慘賠30萬

獨／李千娜閃婚黃尚禾 昔日媒人曬照片曝「緣分真的非常奇妙」

亞運棒球／兩岸大戰打線出爐 鄭浩均先發、林子偉坐板凳

你是「加法派」或「減法派」？質感旅遊2023必學5招　讓你玩得像當地人

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
image source：pixabay
image source：pixabay

文／陳羿郿

手機不離身的時代，一派人出遊偏好迫不及待將行程從早到晚排得滿滿的「加法旅行」玩法，好讓社群充滿豐富的景點打卡照片；另一類人則喜歡放鬆且有深度的在地旅遊「減法」玩法。如果不想讓旅行僅是走馬看花，以下5招可以讓行程更加記憶深刻、增添意義！

一、選擇平日、淡季出遊

旅遊不一定要報復性，安排平日、淡季旅行，除了可以錯開壅塞的交通，避開人擠人的困擾，還能深度體驗當地文化，放慢腳步觀賞美景，留下更多美好的照片。另外也能降低環境承載量，避免在旅遊旺季使用大量能源和資源，此外還能節省荷包，有機會獲得更多促銷優惠。像是「金瓜寮魚蕨步道」，就隱身在新北市坪林區，不僅可以看見各種低海拔的森林生態，沿途還能欣賞300多種豐富蕨類景觀，在緊湊繁忙的生活中，逃離城市的煩囂，享受沐浴在大自然的寧靜時光，是放鬆身心不錯地選擇。 

（延伸閱讀：夏日消暑聖地！新北坪林「金瓜寮魚蕨步道」洗滌身心　茶博館「五感體驗」泡出療癒）

二、搭乘當地的公共運輸工具

旅行不該只是匆匆而過，搭乘當地的公共運輸工具，是實現質感旅遊生活的另一個重要方式，如此一來，不僅可以減碳旅行、節省金錢，還能快速融入當地的民情和日常生活，感受當地的節奏，並欣賞當地的建築和景觀，另外還可以增加與當地居民互動的機會，說不定能意外收穫當地人的口袋秘境與美食清單，不再侷限於那些觀光客才會去的限定景點。像是猴硐曾經是盛產煤礦的所在，巔峰時期有六千多人居住在此，但隨著礦業沒落，小鎮也變得人煙稀少，近年因為可愛貓村的名號，讓當地再度活絡起來，不過遊客們卻鮮少知道這座小鎮背後的故事。造訪猴硐賞貓的同時，有幾處景點千萬不能錯過，透過親身體驗，重現往昔礦工們的生活。

（延伸閱讀：不只是可愛貓村！猴硐搭百年礦車　穿越礦業繁榮歷史）

三、仿效當地人的語言、習俗

當談到質感旅遊生活時，了解並尊重當地的語言和習俗是實現深度體驗的關鍵。，出發前先做點功課，準備一些基本的問候語、菜名是不錯的方式，或是入境隨俗學幾句當地語言、當地人的穿搭，或是了解當地的風俗民情，都有助於帶來豐富的旅行體驗，拉近人與人之間的距離。像是之前就有日本店家貼出外國人6大NG行為，其中包含了外國人一直以英文詢問問題。許多人分享，在日本目前無法順暢地用英文做溝通，主要原因推估為日本人較為內斂，比較少開口說英文的關係，因此若去日本旅遊前，先學會幾個基本的詞彙和會話，便能帶來更好的旅行體驗。

（延伸閱讀：外國遊客太沒禮貌？日本商家列6大NG行為　這2點引發網質疑：說不過去吧？)

四、參與在地社區活動和文化

體驗在地生活是深度旅遊很重要的一環，旅客藉由參加在地的文化活動、友善環境小旅行等方式來支持地方創生與發展，促進當地產業和文化保護，永續發展自然與文化資產。像是有4名七、八年級生2017年在屏東成立「大小港邊 熱帶漁林」，與在地居民、職人合作，打造夕陽海鮮晚宴、牡蠣園下午茶等「沉浸式生活體驗」，讓到訪的旅人聚在一起，了解地方的故事。

在信義房屋社區一家全民社造行動計畫的支持下，「大小港邊 熱帶漁林」經過４年深耕，與當地4個社區、農漁會和風景區管理處合作，開發了15個遊程，並提供10套教材免費供學校試教，讓在地的孩子也能學習到鄉土文化。

有4名七、八年級生2017年在屏東成立「大小港邊 熱帶漁林」，與在地居民、職人合作，打造夕陽海鮮晚宴、牡蠣園下午茶等「沉浸式生活體驗」，讓到訪的旅人聚在一起，了解地方的故事。

image source：信義房屋提供

在信義房屋社區一家全民社造行動計畫的支持下，「大小港邊 熱帶漁林」經過４年深耕，與當地4個社區、農漁會和風景區管理處合作，開發了15個遊程，並提供10套教材免費供學校試教，讓在地的孩子也能學習到鄉土文化。

image source：信義房屋提供

五、找在地人當導遊

找一位當地人當導遊可能是實現深度體驗的最佳方式之一，如果有當地朋友帶玩，除了能夠深入了解當地文化、歷史背景外，更能探訪一些在當地人的私房景點，或是私藏的口袋美食清單，使旅途更加獨特豐富，能減少踩雷的機會。像是香港的肥姐小食店的冰鎮滷味，就是在地人也力推的在地美食。但如果沒有當地朋友怎麼辦？其實也可以參與合法且在地經營的體驗遊程，或是多跟民宿老闆聊聊天、請在地人推薦，也能體驗到原汁原味的在地生活；最後回程時可購買地產地銷的伴手禮，多多支持當地經濟。

（延伸閱讀：94好吃！五大連香港人推薦都按大心的在地美食）

延伸閱讀

有錢人出國為何要跟團？他疑惑「跟團不自由」　網揭真相：沒錢才自助

無痛滾出旅遊基金！10大「好習慣」你做到了幾項？


延伸閱讀

防天坑！北市今年要抓156處風險熱區 透地雷達排程曝光

獨／賴清德老家爭議新北發文不回 礦業中心今終於表態

NBA／公鹿一年底薪合約簽佩恩 提升後場戰力深度

迎大陸客…港推5深度遊路線 「小紅書」閱覽破2億

相關新聞

消失的28人？連假遊日「整團no show」搞烏龍 當事旅行社慘賠30萬元

旅行業喊冤！中秋連假首日，機場出現整團28位旅客「no show」的罕見情況，其實是旅行社為搶熱門時段機票「先訂機位、後找旅客」，但因銷售不佳...

「2023全球最佳航空」最新出爐！新航奪冠、長榮排第8

最佳航空是它！由旅遊者雜誌《Condé Nast Traveler》讀者所評分出的「2023全球前15最佳航空公司名單」出爐，隨著疫後國際運輸及旅遊開放，使得航空業快速復甦...

2023超殺「線上旅展」！ 5大飯店集團+旅行社搶先跑 加碼1元飯店、餐券限時買1送1、住宿券最低21折

超值餐券千元有找！ 5大飯店集團「線上旅展」搶先跑 加碼限時買一送一、最低21折

無印良品裕隆城門市9/28開幕！560坪新北最大、販售國產材獨家商品等6大亮點

MUJI無印良品裕隆城門市於9月28日正式開幕，位於新北市新店「Yes!LIFE裕隆城」商場5樓，攜手農業部林業及自然保育署、打造「全台首間國產材示範門市」，這裡整理6大門市亮點，來這裡發現無印良品新門市的企劃概念！

獨／開業14年！逢甲「古早味蛋餅」停業　網不捨：太突然

愛吃蛋餅的民眾，未來恐怕將少一間蛋餅吃了！位於台中大連北街的人氣蛋餅「古早味蛋餅」，於10月3日晚間在官方粉絲團宣佈暫停...

萬聖節進駐南港！「六福萬怡」推沉浸式恐怖體驗「紅衣新娘房」快來試膽

即將迎接一年一度的萬聖節，台北六福萬怡酒店將帶讀者踏入「FUN！萬聖魔幻南港城」，即日起至11月20日，一場前所未有的恐怖體驗即將展開。入住充滿蝙蝠和南瓜藤的房間，探索黑玫瑰盛放的魔幻花園，品味別出心裁的萬聖節套餐和調酒，挑戰打造一個月的「沉浸式恐怖體驗房」，六福萬怡「魔幻南港萬聖城」將滿足所有怪誕和搗蛋的慾望。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。