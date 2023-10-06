穿越時空玩新北！ 「國慶連假」親子同遊3大景點的時光之旅

三重空軍一村保存有日治時期構築的遺跡，連假期間來訪可參觀大石曉規特展。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】本週末正值國慶連假，新北市政府觀光旅遊局推薦3處景點及周邊遊程，踏上一段時光之旅，探索新北市不同的面貌，欣賞古蹟、品味美食並參與活動，感受獨特氛圍、深入了解新北的精采過去。

▲鶯歌陶瓷博物館在國慶連假期間展出「新北式」的生活陶瓷設計美學。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

鶯歌陶瓷博物館，作為全國首座專注於陶瓷的博物館，承載了台灣近百年來陶瓷發展的歷史，博物館展示鶯歌產業的獨特性和當地的文化特色。特別值得一提的是，在新北市立鶯歌陶瓷博物館適逢國慶連假期間（10/6-10/22）可欣賞到生活陶瓷設計特展，展示「新北式」的生活陶瓷設計美學。

此外，鶯歌陶瓷博物館的周邊景點也值得一遊，包括漫遊鶯歌老街、品味當地的美食和工藝品，感受古老陶瓷文化的氛圍；而鄰近的新北市立美術館正辦理「2023台灣設計展」（10/6-10/22），包含一系列藝術展覽、裝置藝術及光影體驗，展現新北市近年城市創新治理成果、藝文能量及在地特色等核心精神。另外還有鶯歌山水步道、石步道等地，都是深具魅力的旅遊景點，可在國慶連假期間充分體驗新北市的多元風貌。

▲新北市立美術館舉辦「2023台灣設計展」，包含藝術展覽、裝置藝術及光影體驗。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

三重空軍一村於今年9/23重新整修開幕，為北部地區僅存之防砲眷村，基地保存有日治時期構築的防砲陣地及地下甬道遺跡，為新北市眷村類文化資產之首例。連假期間來訪可參觀來自日本的療癒系插畫家－大石曉規特展，以眷村一家人生活日常為題材，繪製了一系列超凡脫俗又充滿幸福感的Aki微笑塗鴉。

來到三重，還可造訪阮的肉干產業概念館等歷經產業轉型的工廠，也能找到許多歷史悠久的廟宇，如當地人信奉的仙公廟（又稱太璞宮）；還有不能錯過三重區最古老的廟宇、同時也是市定古蹟先嗇宮，在這裡的每一磚一瓦都有故事等待遊客發掘。逛完古蹟散步至旁邊的大都會公園，享受走在河畔的徐徐清風，是個綠意盎然的放鬆之處。時近傍晚，可以到忠孝碼頭欣賞夕陽美景，晚餐可至三和夜市大啖小吃，感受台灣夜市熱情。

▲新北大都會公園打造全台最大全齡共融的堤坡滑梯樂園，為親子玩樂好去處。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

淡水多田榮吉故居則是充滿歷史和文化價值的古老建築，承載著多田榮吉的生平故事，他是一位日本藝術家、攝影家，以及對台灣歷史有著深遠影響的文化使者，淡水古蹟博物館於10至11月辦理「多田桑の多彩日常特展」，讓遊客了解多田桑的生活，並透過輕鬆方式了解文化資產價值。

此外，推薦周邊景點淡水老街、紅毛城、淡水漁人碼頭、滬尾砲台、小白宮以及八里左岸公園、左岸自行車道及十三行博物館等，讓人慢遊淡水八里，體驗繁華小鎮風情，深入探索這個充滿歷史和文化的寶地。

▲淡水古蹟博物館在10至11月期間於多田榮吉故居辦理「多田桑の多彩日常特展」。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市政府觀光旅遊局表示，以上這些精選景點，適合國慶連假攜帶全家大小外出走走，還能深入體驗新北的多樣魅力。不論文化寺廟、古厝藝術中品味台灣的傳統，還是在大自然的懷抱中放鬆身心，都可於新北市觀光旅遊網及新北旅客Facebook粉絲專查詢更多景點。

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