最台灣也最國際！文創DIY＋精緻美學＋在地生活體驗，創意生活與觀光工廠精彩推薦

百年磚窯做出迷你版磚塊教你「起厝」，植物染可以做成超美麗的藍色漸層土司，薩克斯風原來可以十分鐘學會吹奏！味噌最好的日常實用方法之一是當做鹽味調味！漁光島如何推動虱目魚文化？如果有機會去參觀大型旅展，不妨到觀光工廠促進協會和創意生活產業協會聯合展攤走走逛逛，原來這裡有這麼多好玩的遊程值得我們體驗！

高雄大樹鄉三和瓦窯百年磚窯場邀你一起「起厝」，真正的水泥砌磚體驗連大人都想動手試試！

植物染可以這麼好玩！從麵包、手作到精油製品，卓也小屋不斷精進，最近還有新的精油製品推出，大獲好評！

你去過哪些有趣的觀光工廠？作為雨天旅遊或夏日吹冷氣的最佳配套，適合親子同行的觀光工廠是給大小朋友放電的好地方！其實不只是觀光工廠，台灣還有「創意生活產業協會」，集結以文創、生活及美學為核心的商家和場域，一起推動台灣文創之旅！像是薰衣草森林、卓也小屋（卓也文旅）、等我們熟知的景區，和許多知名觀光工廠都是成員之一。

當我們「紫」在一起！薰衣草森林＆阿聰師的糕餅主意，發揮紫牛效益！就是最靓的創意生活產業！

走進精心設計的文創生活場域和綠色永續，已經成為觀光產業下一個必然走向！卓也小屋和薰衣草森林已開出一條新的道路。

疫情期間，台灣觀光產業前所未有的團結起來。無法出國的那三年，台灣內聚力大增，觀光旅遊產業積極向內探索、結盟，也看到更多精彩的台灣體驗。

透過政府與觀光產業攜手，把台灣的休閒文化做成國際新標竿！

中秋連假間，2023 台北國際秋季旅展盛大舉辦，從9/29-10/2，以「玩味世界美好」為主題，在世貿一館熱鬧開展。台灣創意生活產業協會與中華民國觀光工廠促進協會特別選在旅展最後一日，假世貿一館2樓會議室與旅行業者交流，希望透過旅行業者包裝行程，帶更多旅客來到自家精彩的活動探索。中華民國觀光工廠促進協會還特別做了會前培訓，讓參加交流會的攤商有充分準備，希望端出更適合的「套餐」給所有來交流的新舊朋友。 2023秋季旅展在中秋連假開展，創意生活產業與觀光工廠也聯袂參與。 以「虱目魚」相關產品起家，台南的虱目魚主題館（漁光島）打造綠色旅遊目的地，欣迎府城400年，想推動虱目魚成為台南的吉祥物之一。

創意生活產業＋觀光工廠產學教育與國際觀光新亮點

經濟部產業發展署自2003年起推動創意生活產業計畫與觀光工廠輔導計畫，創意生活產業結合了既有的產業製造基礎，再融入創意、科技與人文特質，發展出一項具整合性、高附加經濟價值，且能提升國民生活品味的新型態產業網絡，協助產業升級與轉型，將「製造台灣」提升為「知識台灣」。而觀光工廠則是協助製造業轉型跨足觀光服務業的重要平台，時至今日，觀光工廠遍布全國，具備豐富的知識、教育及娛樂，不但適合家庭旅遊，更是各級學校重要的產學教育場所。 亞典菓子工場是許多旅客到宜蘭必走的點心伴手禮，也在國際打響知名度。

來自花蓮的七星柴魚博物館，邀請人們重新認識魚的好味道。

此外，創意生活產業與觀光工廠展館也在旅展活動現場推出許多趣味活動，包括探索台味、暢遊台灣、玩味台灣、體驗台灣等，展場消費還有「轉轉樂」、「釣酒瓶挑戰」，希望讓更多民眾感受觀光工廠和創意生活產業的魅力。台灣創意生活產業協會理事長鄭美淑表示，協會成員20年前就堅持核心價值、核心知識、深度體驗、高質美感和永續經營，推動深度旅遊、永續生活。未來也會有更多精彩活動，期待民眾共享。 把宜蘭風土濃縮在釀酵文化中，最在地的「藏酒酒莊」不僅有酒，還有食養文化與地方的熱情！ 全世界有1/3的薩克斯風出自后里！想學吹薩克斯風，張連昌薩克斯風博物館10分鐘教會你基礎吹奏！ 味噌和台灣人飲食生活息息相關，但產品背後的故事與文化值得探討，健康原來可以輕鬆加分！台灣味噌釀造文化館教你懂生活。

攝影、編輯／廖苡安

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