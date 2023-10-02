2024春節提案！入住全球50大飯店、享用米其林，非常可以「歐」～

今年春節來點不一樣的過年方式！好不容易疫情解封，恢復常態生活，你計劃如何度過新年？何不來點最特別的目的地！2024年連休假期不復2023年多，連續3天的假期只有4個，因此打算前往歐美長程線國家，可要把握春節假期了，許多人春節旅遊最看重的是住宿、餐食、特色休閒的安排，以下推薦可好好享受餐宿的行程，包括住宿新開幕、榮獲全球最佳50大飯店（The World's 50 Best Hotels）的「杜拜皇家亞特蘭提斯」（Atlantis The Royal）、享用米其林推薦大餐、悠閒搭乘泰晤士河遊船下午茶等，讓春遊非常可以「歐」！

甫開幕皇家亞特蘭提斯酒店，為杜拜全新地標，匯集多項「世界之最」，包括約百米高的高空泳池；圖片／Atlantis The Royal

入住杜拜皇家亞特蘭提斯加贈名廚饗宴

杜拜每每以引領世界之最的飯店，讓世人刮目相看！2023年2月甫開幕皇家亞特蘭提斯酒店（Atlantis The Royal），為杜拜全新地標，匯集多項「世界之最」，包括約百米高的高空泳池、18 家世界一流的餐廳（其中8家餐廳由世界名廚掌舵）、超過 4,000隻水母，號稱世界最大水母魚缸的夢幻大廳。

《杜拜旗艦7日│新開幕皇家亞特蘭提斯連泊加贈名廚饗宴、八星級酋長皇宮、七星帆船飯店天際餐廳晚宴》，除了安排連泊皇家亞特蘭提斯之外，還加贈名廚饗宴，以及八星級酋長皇宮、七星帆船飯店天際餐廳晚宴，讓旅客天天感受豪華盛宴，9/30前報名付訂，每人可享預購優惠新台幣5,000元，並加碼贈送導遊領隊司機小費84美金。

義大利旗艦之旅，期間正逢威尼斯面具節，特別安排威尼斯升等本島飯店連泊兩晚；圖片／123RF

義大利旗艦之旅，三訪米其林推薦餐廳；圖片／123RF

義大利米其林酒鄉之旅參加威尼斯面具節

嚮往義大利嗎？不妨來場沉醉酒香、探訪米其林推薦餐的旗艦之旅，在春節出發剛好，期間正逢威尼斯面具節，因此在《旗艦義大利10日》行程中特別安排威尼斯升等本島飯店連泊兩晚，暢遊水都繁華的日與夜，過年出遊也能完整享受世界級的熱鬧嘉年華；旅程當然也少不了藝術和歷史的陶冶；安排佛羅倫斯、羅馬與米蘭，輕鬆享受漫步文藝復興大城的浪漫與近距離感受古羅馬的永恆輝煌，也特別在熱門城市升等兩晚五星住宿，在旅程中也能享受舒適住宿，擁有滿足的休憩時光。全程無自理餐，三訪米其林推薦餐廳，在春節出遊也要享受美食饗宴。

布拉格 - 伏爾塔瓦河遊船；圖片／雄獅旅遊

搭遊船慢遊經典城市體驗巴黎、倫敦、布拉格之美

探訪巴黎、倫敦、布拉格這些最經典的歐洲城市，最好的方式就是慢遊，春節過年就是讓自己與家人好好享受一下！何不搭乘遊船悠閒地體驗經典城市之美？安排巴黎．塞納河遊船，特別安排船上午宴，享受美食同時也能欣賞城市河岸風景，行程中也安排在巴黎米其林推薦餐廳享用法式料理；熱門的倫敦之旅，除了參加安排兩晚五星住宿的行程，旅程中更特別規劃到倫敦西區看音樂劇，搭乘倫敦泰晤士河遊船，享用傳統英式下午茶；東歐的奧地利、捷克、匈牙利也是春節出遊的熱門目的地，除了到安排布達佩斯最美咖啡館，還有多瑙河遊船晚宴，讓旅程不再匆忙，更能慢遊享受當地之美。

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撰文／方雯玲

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