5大登山路線輕鬆準備！合歡山群峰登山新手攻略

夏季的合歡山主峰，是絕佳的避暑勝地與賞高山花卉的好時機，趣吧準備了合歡山群峰攻略，如果對登山一直有濃厚興趣，卻不知如何開始或如何做功課的話，不妨快來看看吧！

征服百岳高山是很多人的夢想，但身為新手卻又很多問號而卻步嗎？認知中常認為登山就是要裝備繁重，路途顛簸，體力也要非常過人？

但其實，台灣人最熟悉的合歡山群峰，其實就是超級高CP值，且相當適合新手挑戰的登山選擇喔！給自己一個嘗試的機會吧！









合歡山登山知識補給

合歡群峰登山季節

合歡群峰登山須知

合歡山群峰登山目錄

合歡山群峰介紹

合歡山主峰

合歡山東峰

合歡山北峰

石門山

小奇萊草原

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更多新手登山玩法攻略









合歡山群峰介紹

位在花蓮現與南投縣交界地帶的合歡山，海拔高度在2300~3400公尺之間。

合歡山群峰隸屬屬於太魯閣國家公園與合歡山森林遊樂區。

合歡山一帶早期曾是國防部通訊基地，現今則為電信基地台放置區。

合歡山其周遭的七座群峰整合起來被稱為合歡山群峰，

雖然合歡群峰的高度均超過3000公尺，但除了合歡西峰外，其餘的合歡群山都是適合登山新手的！又因前往合歡山登山口的交通十分方便，

加上合歡山上建立了多處觀景台，因此在花季時前往合歡山的人也非常多。

尤其4-6月的杜鵑花季，可以說是每天遊客最盛的時期。









合歡山群峰登山路線介紹

合歡山群峰登山路線＃1

合歡山主峰

▲合歡山主峰 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

合歡主峰雖名為主峰，但卻不是合歡群峰中最高的或最難以登頂的，

而是因為其絕佳的視野與景色。

合歡山主峰四周視野遼闊，可以飽覽合歡群峰、奇萊連峰、南湖大山，

甚至玉山都可一覽無遺。合歡山主峰路段平整好走，是百岳入門的首選路線。

合歡主峰的登山步道大多為水泥地的緩坡，讓登山就像散步一樣輕鬆，

想要看日出夕陽雲海等的遊客，千萬不可以錯過路途上的觀景台，

這裡可是來到合歡山必訪的拍照聖地！

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合歡山群峰登山路線＃2

合歡東峰

▲合歡山東峰 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

合歡東峰登山口位於松雪樓附近，可以同時通往奇萊山與合歡東峰，而且合歡東峰雖為身為合歡群峰中的第二高峰，但是其中的為木棧道十分平緩，是條老少咸宜的登山路線。

過去合歡東峰東側，因為地形適宜曾設立過滑雪場，如今雖已被拆除，

但依然不減合歡東峰的遊客數，正是因為合歡東峰有著豐富多樣的風景，

夏季將綠地染成浪漫粉色的玉山杜鵑花，冬季被白雪覆蓋的冷杉，

以及冷杉純林、玉山箭竹等多元的植被，

讓登山者在不同季節前往時都能看見不一樣的合歡東峰風貌。

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合歡山群峰登山路線＃3

合歡北峰

▲合歡山北峰日出 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

合歡北峰海拔高達3422公尺，

是合歡群峰當中最高、登頂最有挑戰性的一條登山路線！

此路線路程遙遠，往返約需二日，建議已有充足準備再考慮前往。

在圓潤的合歡北峰上，春夏秋之際有箭竹緩草原、

冬季時一大片綠油油的草地轉變為閃亮的白雪。另外夜晚的氛圍更是與白天完全不同，

那種靜幽感、悠閒、以及滿天的星辰，都讓人心動！

若是已經有做好準備，想挑戰自己的人，可以考慮前往合歡山北峰，

相信北峰的景色絕對不會讓你失望的！

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合歡山群峰登山路線＃4

石門山

▲合歡山石門山 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

石門山被稱為是合歡群峰中「最輕鬆的登山路線」，開車到台14甲線，

就可以看到其登山口。是合歡山各路線中最適合新手的路線。

石門山步道均為較方便行走的棧道與石階，

而且登上山頂只需要30分鐘，邊散步邊聊天就能攻頂。

另外，石門山最吸引遊客的，莫過於360度的景色！

天氣良好時的景致與合歡北峰差不多，能看見中央尖山、南湖大山、合歡山主峰等等，

連雲海、日出、銀河等美景都能有機會見到，所以也吸引不少攝影同好前往。

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合歡山群峰登山路線＃5

小奇萊草原

▲合歡山主峰小奇萊 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

都來到合歡山了，怎麼能忘記到小奇萊看看呢！

合歡山滑雪山莊後有一處通往奇萊山的登山口，而小奇萊登山步道是較為緩和的前段，

若是在合歡山杜鵑花季前來，路途中會先穿越杜鵑花花叢，

接著看見波浪般的玉山箭竹原，那就是小奇萊草原了！

映入眼簾的合歡山、奇萊山、羊頭山、屏風山當中，

黑色奇萊與雲海間的動靜之美，都令人屏氣凝神的注目著。

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合歡山群峰登山季節

相對其他登山路線，合歡群峰除了合歡西峰外，其餘都是很適合四季登山的百岳，但是身為登山新手還是要注意不同季節的狀況，以及自身的能力與裝備，做好功課再出發！

▲合歡山杜鵑花季 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

春天：春雨、短期天氣、攜帶雨具（以雨衣為主，雨傘在登山過程中較不便）

夏天：梅雨、蚊蟲、颱風天（若遇颱風豪大雨，請不要冒險登山，安全優先）

秋季：秋颱共伴效應

冬季：東北季風、下雪（需特別注意保暖，攜帶禦寒衣物）









合歡山群峰登山須知

合歡群峰登山前，請於入山的前5~30天內至警政署網路系統辦理入山申請，

登山當日請務必攜帶入山證（石門山步道不需申請）。

合歡群峰都為3000Ｍ以上的高峰，在登山過程中請注意身體狀況：

高山症，身體感覺不適請勿逞強，以安全為主。

高山上氣候難琢磨，請攜帶雨衣，避免用輕便雨衣以免尺寸過長或不透氣等問題。

攜帶防水、透氣、遮陽的衣物。

為避免毒蛇蚊蟲，請攜帶急救藥品及防蟲叮咬藥物。

攜帶足夠的水、食物。

大部份地區禁止露營過夜，如要露宿，請至太魯閣國家公園官網查詢

欲至松雪樓和雪山莊住宿的遊客，請於入住日期前1個月前開始網路訂房，

更多資訊請參考：國家森林公園訂房官網。





登山健行本身就是一件需要做好功課與準備的事情，

所以在出發前一定要衡量自己的生心理狀況，

持續鍛鍊身體，做好登山行前準備，這樣才能順利出發。

也不忘做個有素質的旅人，遵守相關規定，

垃圾也隨手帶走不要落地，維護大自然環境你我有責。

小編祝福大家都能順利欣賞到合歡山美景！









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