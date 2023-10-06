5大登山路線輕鬆準備！合歡山群峰登山新手攻略
夏季的合歡山主峰，是絕佳的避暑勝地與賞高山花卉的好時機，趣吧準備了合歡山群峰攻略，如果對登山一直有濃厚興趣，卻不知如何開始或如何做功課的話，不妨快來看看吧！
征服百岳高山是很多人的夢想，但身為新手卻又很多問號而卻步嗎？認知中常認為登山就是要裝備繁重，路途顛簸，體力也要非常過人？
但其實，台灣人最熟悉的合歡山群峰，其實就是超級高CP值，且相當適合新手挑戰的登山選擇喔！給自己一個嘗試的機會吧！
合歡山登山知識補給
合歡群峰登山季節
合歡群峰登山須知
合歡山群峰登山目錄
合歡山群峰介紹
合歡山主峰
合歡山東峰
合歡山北峰
石門山
小奇萊草原
更多合歡群峰登山路線推薦
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更多新手登山玩法攻略
合歡山群峰介紹
位在花蓮現與南投縣交界地帶的合歡山，海拔高度在2300~3400公尺之間。
合歡山群峰隸屬屬於太魯閣國家公園與合歡山森林遊樂區。
合歡山一帶早期曾是國防部通訊基地，現今則為電信基地台放置區。
合歡山其周遭的七座群峰整合起來被稱為合歡山群峰，
雖然合歡群峰的高度均超過3000公尺，但除了合歡西峰外，其餘的合歡群山都是適合登山新手的！又因前往合歡山登山口的交通十分方便，
加上合歡山上建立了多處觀景台，因此在花季時前往合歡山的人也非常多。
尤其4-6月的杜鵑花季，可以說是每天遊客最盛的時期。
合歡山群峰登山路線介紹
合歡山群峰登山路線＃1
合歡山主峰
合歡主峰雖名為主峰，但卻不是合歡群峰中最高的或最難以登頂的，
而是因為其絕佳的視野與景色。
合歡山主峰四周視野遼闊，可以飽覽合歡群峰、奇萊連峰、南湖大山，
甚至玉山都可一覽無遺。合歡山主峰路段平整好走，是百岳入門的首選路線。
合歡主峰的登山步道大多為水泥地的緩坡，讓登山就像散步一樣輕鬆，
想要看日出夕陽雲海等的遊客，千萬不可以錯過路途上的觀景台，
這裡可是來到合歡山必訪的拍照聖地！
搜尋【趣吧】推薦行程：合歡山群峰2天1夜｜入住滑雪山莊
合歡山群峰登山路線＃2
合歡東峰
合歡東峰登山口位於松雪樓附近，可以同時通往奇萊山與合歡東峰，而且合歡東峰雖為身為合歡群峰中的第二高峰，但是其中的為木棧道十分平緩，是條老少咸宜的登山路線。
過去合歡東峰東側，因為地形適宜曾設立過滑雪場，如今雖已被拆除，
但依然不減合歡東峰的遊客數，正是因為合歡東峰有著豐富多樣的風景，
夏季將綠地染成浪漫粉色的玉山杜鵑花，冬季被白雪覆蓋的冷杉，
以及冷杉純林、玉山箭竹等多元的植被，
讓登山者在不同季節前往時都能看見不一樣的合歡東峰風貌。
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合歡山群峰登山路線＃3
合歡北峰
合歡北峰海拔高達3422公尺，
是合歡群峰當中最高、登頂最有挑戰性的一條登山路線！
此路線路程遙遠，往返約需二日，建議已有充足準備再考慮前往。
在圓潤的合歡北峰上，春夏秋之際有箭竹緩草原、
冬季時一大片綠油油的草地轉變為閃亮的白雪。另外夜晚的氛圍更是與白天完全不同，
那種靜幽感、悠閒、以及滿天的星辰，都讓人心動！
若是已經有做好準備，想挑戰自己的人，可以考慮前往合歡山北峰，
相信北峰的景色絕對不會讓你失望的！
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合歡山群峰登山路線＃4
石門山
石門山被稱為是合歡群峰中「最輕鬆的登山路線」，開車到台14甲線，
就可以看到其登山口。是合歡山各路線中最適合新手的路線。
石門山步道均為較方便行走的棧道與石階，
而且登上山頂只需要30分鐘，邊散步邊聊天就能攻頂。
另外，石門山最吸引遊客的，莫過於360度的景色！
天氣良好時的景致與合歡北峰差不多，能看見中央尖山、南湖大山、合歡山主峰等等，
連雲海、日出、銀河等美景都能有機會見到，所以也吸引不少攝影同好前往。
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合歡山群峰登山路線＃5
小奇萊草原
都來到合歡山了，怎麼能忘記到小奇萊看看呢！
合歡山滑雪山莊後有一處通往奇萊山的登山口，而小奇萊登山步道是較為緩和的前段，
若是在合歡山杜鵑花季前來，路途中會先穿越杜鵑花花叢，
接著看見波浪般的玉山箭竹原，那就是小奇萊草原了！
映入眼簾的合歡山、奇萊山、羊頭山、屏風山當中，
黑色奇萊與雲海間的動靜之美，都令人屏氣凝神的注目著。
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合歡山群峰登山季節
相對其他登山路線，合歡群峰除了合歡西峰外，其餘都是很適合四季登山的百岳，但是身為登山新手還是要注意不同季節的狀況，以及自身的能力與裝備，做好功課再出發！
春天：春雨、短期天氣、攜帶雨具（以雨衣為主，雨傘在登山過程中較不便）
夏天：梅雨、蚊蟲、颱風天（若遇颱風豪大雨，請不要冒險登山，安全優先）
秋季：秋颱共伴效應
冬季：東北季風、下雪（需特別注意保暖，攜帶禦寒衣物）
合歡山群峰登山須知
合歡群峰登山前，請於入山的前5~30天內至警政署網路系統辦理入山申請，
登山當日請務必攜帶入山證（石門山步道不需申請）。
合歡群峰都為3000Ｍ以上的高峰，在登山過程中請注意身體狀況：
高山症，身體感覺不適請勿逞強，以安全為主。
高山上氣候難琢磨，請攜帶雨衣，避免用輕便雨衣以免尺寸過長或不透氣等問題。
攜帶防水、透氣、遮陽的衣物。
為避免毒蛇蚊蟲，請攜帶急救藥品及防蟲叮咬藥物。
攜帶足夠的水、食物。
大部份地區禁止露營過夜，如要露宿，請至太魯閣國家公園官網查詢
欲至松雪樓和雪山莊住宿的遊客，請於入住日期前1個月前開始網路訂房，
更多資訊請參考：國家森林公園訂房官網。
登山健行本身就是一件需要做好功課與準備的事情，
所以在出發前一定要衡量自己的生心理狀況，
持續鍛鍊身體，做好登山行前準備，這樣才能順利出發。
也不忘做個有素質的旅人，遵守相關規定，
垃圾也隨手帶走不要落地，維護大自然環境你我有責。
小編祝福大家都能順利欣賞到合歡山美景！
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