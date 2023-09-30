2024首次來台！ 挪威郵輪「奮進號」攻略 14間餐廳+7間免費餐廳美食推薦

明年要搭「挪威郵輪」（Norwegian Cruise Line , NCL）不用到歐美了！隸屬全球前三大郵輪集團之一挪威郵輪集團，旗下挪威郵輪以創新聞名，首創隨時享用美食、不受晚餐時段約束，主張自由閒逸風格，由雄獅旅遊包船「挪威奮進號Norwegian Spirit」，計畫於2024/06/05~2024/09/22期間首次來台，推出從基隆、高雄雙母港出發的台日韓跳島旅遊，甫耗資31億改裝，2021年重新下水，其中最引人注目的是，船上擁有14家餐廳、7間免費餐廳，為郵輪界之最，包含引進美國紐約知名餐廳ONDA、船上星巴克、24小時餐廳等，究竟船上有哪些美食？哪些是必嘗美食呢？《欣傳媒》帶你搶先看！

「挪威奮進號Norwegian Spirit船上擁有14家餐廳、7間免費餐廳，為郵輪界之最，圖為Le Bistro法式餐廳美食；圖片／雄獅旅遊提供

在郵輪上想吃就吃、想休息就休息，是許多人對郵輪的印象，但實際上，郵輪上多規定用餐時段，通常為客人分組分流，希望客人照著計劃的時間用餐。

挪威奮進號引進美國紐約知名義式餐廳ONDA；圖片／雄獅旅遊提供

「真正落實FREE STYLE的只有挪威郵輪！」郵輪達人暨雄獅集團郵輪事業發展處協理孫世宗表示，挪威郵輪打破用餐、登輪時間限制，不限餐段，而且餐廳開放時間非常長，乘客在船上隨時找得到東西吃，客人在A餐廳吃完，要在B餐廳、C餐廳吃，都沒問題。

「以市場上同級郵輪來講，不管是多大的船，船上免費餐廳數量都落在3～5間，5間就很多，在郵輪界少見，但挪威奮進號有7間免費餐廳！」孫世宗說明。

WINDOWS 窗口主餐廳風格富麗堂皇；圖片／雄獅旅遊提供

挪威奮進號上的免費餐廳包括：WINDOWS 窗口主餐廳、Taste 風味主餐廳、Silk Asian Restaurant 絲綢亞洲餐廳、The Local 24小時餐廳、The Great Outdoors自助餐吧、Bier Garten 啤酒花園、Garden Café 花園咖啡餐廳。

「主餐廳的班尼迪克蛋一定要品嚐！幸運的話，主餐廳還可以嚐到主廚特製的巧達湯。」WINDOWS 窗口主餐廳風格富麗堂皇，Taste 風味主餐廳具有時尚且現代的氛圍，供應各種帶有現代風格的美食佳餚，不論是精緻料理與排餐，並搭配精心挑選的葡萄酒推薦。

The Local 24小時餐廳；圖片／雄獅旅遊提供

郵輪上少有24小時免費餐廳，The Local提供美式輕食，包括英式炸魚薯條、三明治、紐奧良烤雞翅等，屆時到亞洲，還會根據亞洲人口味增加亞洲美食。

義式餐廳 ONDA BY SCARPETTA進駐挪威奮進號，以自製麵食為招牌；圖片／雄獅旅遊提供

付費餐廳包括：ONDA BY SCARPETTA 義大利餐廳、Le Bistro法式餐廳、Teppanyaki 鐵板燒、Cagney’s 牛排館、THE ATRIUM CAFÉ：Starbucks® 星巴克等。

「挪威奮進號的免費餐廳已經很好了，但付費餐廳更棒！」例如紐約有名的義式餐廳 ONDA BY SCARPETTA進駐挪威奮進號，該家餐廳以將經典義式料理與世界美食相結合著稱，包括使用自製麵食和招牌海鮮菜餚，龍蝦麵是不可錯過的一道菜。

船上付費的星巴克，是挪威奮進號上的亮點；圖片／雄獅旅遊提供

船上付費的星巴克，也是挪威奮進號上的亮點，它提供完整的星巴克MENU，包括不含咖啡因的星冰樂等飲料，不只是聯名掛牌而已，可以滿足許多星巴克迷的期待。

絲綢亞洲餐廳，供應鐵板燒、壽司等美食；圖片／雄獅旅遊提供

船上有亞洲餐廳嗎？答案是有的！吃膩西餐，船上也有著絲綢亞洲餐廳，供應鐵板燒、壽司等美食，船上也有亞洲食物，吃得到熱騰騰的粥、雞湯麵等。

「沒有人像挪威郵輪這樣做餐點。」這是挪威郵輪在船上餐廳放置的英文標語，由此可見其對美食投入的心力與自信，孫世宗認為，這是搭過挪威郵輪的旅客可深切體會到的。

挪威奮進號Henry’s Pub 亨利酒吧；圖片／雄獅旅遊提供

喜歡小酌的朋友，在挪威奮進號上可進行一場Bar Surfing，船上擁有8家酒吧，而且每家都有不同風格，囊括英式酒吧、美式酒吧、德式啤酒花園、舞池酒吧等，歡樂暢飲。此外，挪威郵輪上的免費餐廳除了酒精、汽水之外，包括果汁、咖啡等飲料都不需另外付費。

Le Bistro法式餐廳提供正統法式料理，充滿了浪漫優雅的空間設計；圖片／雄獅旅遊提供

「挪威奮進號Norwegian Spirit」包船於2024年6月至9月啟航，共計26航次，同時首創升級版「台日跳島」新玩法，一次玩遍日本石垣島以及澎湖，從2、3天短天數行程，到郵輪重度玩家喜愛的9天8夜長天數行程，走訪佐世保、長崎、鹿兒島、釜山及濟州島，橫跨日、韓兩國盡覽5大城市風光，目前推出限時6折優惠。

==================撰文／方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/213997