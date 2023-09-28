月圓人團圓！新北6處「最佳中秋賞月景點」攻略大公開

【旅奇傳媒/編輯部報導】中秋佳節即將到來，新北市觀光旅遊局精選6處中秋賞月的好去處，除了賞月景點外，連假3天特別推薦規劃大臺北地區不同縣市的主題遊程，白天欣賞美麗的海岸線，晚上還可以觀賞月光海浪漫美景！目前正值新北萬里蟹與八里文旦柚產季，實屬賞月的佳品，推薦在品味美食的同時，享受中秋的浪漫氛圍帶來更多的樂趣與回憶。

▲新月橋－點點霓虹照亮拱橋優美的弧形，倒映在河面上的景觀與夜空中的月光相互輝映。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北6處最佳賞月景點，【新北市政府景觀瞭望臺】，可展望皓月星空位，俯瞰整個城市的夜景，營造出一種宏偉而浪漫的氛圍；【新月橋】屬全臺跨距最長的鋼拱橋，橋上的燈光綴飾，在皓月下閃爍著璀璨光芒，映襯滿月優美；【中和烘爐地南山福德宮】，是北臺灣求財最旺的土地公廟，開闊的視野成為觀賞大臺北夜景的著名旅遊勝地，欣賞城裡的月光之餘，也不忘進到福德宮內祈求平安與財運。

烘爐地南山福德宮－越夜越美麗，絡繹不絕的香客與遊客在夜晚上山參拜祈福。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【五股水碓觀景公園】設有休閒遊憩空間和觀景平臺，靜靜的凝視雙北的夜景，享受皓月下的寧靜時刻與眼前綺麗的城市光景；【淡水漁人碼頭】，最吸睛地標「情人橋」全長165公尺，走在往海延伸的木棧道上，迎著海風賞月好不浪漫；最後推薦【九份浪漫古鎮】，蜿蜒的古巷、燈籠點綴的老街文化與結合潔白的皓月，將在這個特殊的夜晚帶給遊客們一場璀璨的賞月之旅。

▲九份－夜晚欣賞令人著迷的燦爛燈火。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市觀光旅遊局表示除了新北賞月景點外，連假3天特別推薦規劃大臺北地區不同縣市的主題遊程，沿著青春山海線暢遊基北北桃，白天欣賞美麗的海岸線，晚上還可以觀賞月光海浪漫美景！

基隆潮境公園白天可欣賞周邊海岸地質生態、日暮時分還可欣賞迷人夕陽；望幽谷可漫步山谷草地俯瞰崖下海蝕平台及臨海峭壁，夜晚時分海面上漁火點點與九份山城的燈火，形成一齣唯美的山海之戀；而正濱漁港繽紛鮮豔，充滿休閒懷舊風情，夜晚時分海面上漁火點點與天上明月彼此對話，交織成一副璀璨靜謐美景。

▲擎天崗－地勢平坦、綠草如茵，是觀察草原景觀最佳的自然教室。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

臺北擎天崗翠綠的大草原上散落著點點牛隻、山巒環抱，美不勝收。小油坑的眺望平臺，可以遠眺竹子山、大屯山、七星山等景緻。竹子湖位於陽明山國家公園核心區，氣候涼爽，適合高冷蔬菜及花卉生長，所以每年海芋季、繡球花季都吸引大批迎客前往「拈花惹草」呢!

▲桃園白沙岬燈塔－台灣歷史建築百景！保存最完整的日治時期燈塔。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

桃園白沙岬燈塔為目前保存最完整的日治初期燈塔，亦是桃園第二座國定古蹟；海螺文化體驗園區外型擷取海螺曲線意象，園區結合周邊商圈合作推廣農漁產業，發揚推廣海洋客家文化；永安漁港則是大啖海鮮美味的好地方，永安觀海橋每逢傍晚五點後燈光點亮，照映在海面上浪漫無比。

以上這些精選景點，讓您中秋佳節攜帶全家大小外出走走踏青夜賞星辰，共度良辰美景好時光！更多遊程資訊請上「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」Facebook粉絲專頁參考查詢。

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