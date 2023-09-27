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一路暢玩！中秋國慶連假玩樂園 優惠12歲以下享門票99元

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12歲以下雙園擇一只要99元，還可暢玩熊大的麗寶小鎮。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
12歲以下雙園擇一只要99元，還可暢玩熊大的麗寶小鎮。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年的雙十國慶煙火將於台中施放，搶攻旅遊商機，麗寶樂園中秋國慶連假期間，推出12歲以下只要99元的門票優惠，相當適合親子家庭規劃白天玩樂園、逛 Outlet，晚上賞國慶煙火的行程，暑假沒趕上出遊別擔心，馬拉灣好評加碼延長開放，一路暢玩到十月底！

麗寶樂園渡假區與國片電影合作，推出全新的期間限定《他馬克老闆》摩天輪車廂，有知名網漫《我是馬克》的角色現身車廂，跟著遊客一起登高望遠，釋放社畜心聲。

▲麗寶聯手國片《他馬克老闆》推出期間限定款車廂。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲麗寶聯手國片《他馬克老闆》推出期間限定款車廂。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

由瞿友寧導演睽違5年，再度與三金天王盧廣仲合作推出的國片《他馬克老闆》，多個場景在台中拍攝，其中也有於麗寶樂園渡假區取景，電影改編自知名網漫《我是馬克》，講述一名職場社畜馬克每天加班，最終換來死神準備將他帶走，豈料死神也是社畜，非但帶不走馬克，還因為迷糊搞錯人，搞得馬克公司天翻地覆，極富新鮮感的集體創作，預計中秋連假上映。

本次更合作推出期間限定的《他馬克老闆》摩天輪車廂，即日起已開放搭乘，知名網漫《我是馬克》長期陪伴不少粉絲長大的熟悉角色馬克，首度出現在摩天輪車廂，搭配著由瞿友寧導演親自發想的社畜心聲「再撐一下，你比老闆年輕」、「讓明天的自己感謝今天的你」等字，邀請社畜們一起登上摩天輪，大聲喊出你的社畜心聲，釋放壓力吧! 9/15-10/14每日晚間8點，天空之夢摩天輪燈光秀，還將出現《馬克》燈光秀，邀請民眾一起進電影院欣賞《他馬克老闆》。

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電影 連假

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