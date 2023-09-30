精選全台海景咖啡廳！浪漫玻璃屋、南洋風情、峭壁小屋，享受超chill湛藍時光

隨著炎炎夏日來臨，是不是一心只想往海邊跑？找間有絕美景致的咖啡廳，點杯冰涼沁心的飲料，坐擁蔚藍的海岸線，慵懶發呆度過悠閒時光，光用想像就令人心動。小編嚴選全台11家絕美海景咖啡廳，一次推薦。峇里島風茅草屋、唯美浪漫玻璃屋、矗立於沿岸邊的峭壁小屋，用湛藍太平洋的波光粼粼當背景，享受愜意時光還能拍許多美美的照片，一起來個碧海藍天的海灘假期吧！

全台海景咖啡廳推薦

留．夏Stay cafe

「留．夏Stay cafe」鬧中取靜，擁有海景第一排的優越位置，復古工業風格的裝潢，收藏許多古董家具，挑高式設計和大量玻璃窗，讓光線自然充滿整間咖啡廳。兩層樓的空間寬敞明亮，不僅營造出懷舊典雅的氛圍，也成為旅人拍照打卡的素材，走出後門就是沙灘，特別是夕陽西下的時候，坐在咖啡廳就能直接觀賞落日！

圖片來源 / IG@yi_yi1123

圖片來源 / IG@misaki1012

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地址：新北市三芝區後厝里北勢子16-1號

電話：02-8635-3038

營業時間：平日 12：00-19：00/假日11：30-19：00(週一公休)

Le coq 公雞咖啡

說起浮誇系的海景咖啡廳「Le coq 公雞咖啡」絕對當仁不讓！室內以復古雜貨及觀葉植物作為裝飾，戶外觀景區夢幻吊燈加藤椅和白色遮陽傘，懷舊復古與海島風情的結合。超大杯水果茶漂浮著繽紛的新鮮水果，藍柑橘微醺調酒，直接放上一瓶可樂娜及水果點綴，隨便都能拍出雜誌封面的效果，樣樣都直擊網美的心坎呀 ～

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地址：新北市三芝區北勢子45-16號

電話：02-8635-1362

營業時間：11：00-19：00(週三公休)

Villa Sugar

擁有峇里島風情的海景咖啡館「Villa Sugar」，白色和大地色系配色的裝潢，戶外用餐區，眼前就是寬闊的大海，白色布幔與藍天相呼應，隨著海風吹拂飄逸，中間的小水池倒映著藍天延伸向海，充滿著異國情調，渡假感十足。現做餐點種類非常豐富，不管是飯、麵，或是輕食等通通有，如果不趕時間，這裡夜景也很驚艷喔！

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圖片來源 / IG@fayefayecha

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地址：新北市三芝區土地公坑54-16號

電話：02-2636-1585

營業時間：平日 11：00-19：00/假日11：00-20：00(週二公休)

海邊灶咖

瘋狂洗版IG的「海邊灶咖」結合東方禪風與南洋風情，空間舒適怡人。戶外海景平台運用高低落差讓視野更好，海面映出藍綠交織的漸層海景，店家貼心規畫一排座位區僅供拍照，讓大家都能拍出最美的照片。後門與濱海步道相連接，通往芝蘭公園的景觀平台，可以去看傍晚時分夕陽染紅的海面與天空連成一線的絕美畫面！

圖片來源 / IG@ lenachi77

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地址：新北市三芝區北勢子19-1號

電話：02-2636-9816

營業時間：週日至週四 10：30-18:00／週五、週六 10：30-18:30（週一、二公休）

海上日出海洋咖啡

坐落於中角灣海水浴場旁，位在老宅建築四樓的，「海上日出海洋咖啡」室內純白空間搭配褐色木地板，每個擺設都像是藝術品，從沙發旁窗戶看出去美得像一幅畫。頂樓的夢幻透明玻璃屋，180度廣角美景，設有露天座位區，旁邊就是美麗的沙灘和海浪，還可以遙望壯闊的基隆嶼，若想尋找一處療癒小秘境，這裡絕對是最佳選擇。

圖片來源 / IG@sss_shu0218_sss

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地址：新北市金山區海興路172之2號4樓

電話：02-2498-4567

營業時間：週一11：30-17：30/假日11：30-18：00

滿山望海

「滿山望海」是頭城鄉近期最夯的海景咖啡館，一開幕就人氣滿滿，白色的玻璃屋建築，大量的落地窗，採光極佳，整體空間舒適寬敞。2樓的半開放空間，竹編桌椅和燈飾，純白舒適的沙發，濃濃的南洋風情，坐在室內能毫無死角地欣賞遼闊的蔚藍大海，眺望龜山島，微風煦煦，伴隨著海浪聲的拍打，有種秒飛峇里島的錯覺。

圖片來源 / IG@ pico_pico_life

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地址：宜蘭縣頭城鎮大坑路211號

電話：03-977-6788

營業時間：11：00-18：30

九號咖啡-石城館

「九號咖啡-石城館」矗立於沿岸邊，前方是峭壁及蔚藍海水，名為「峭壁小屋」十分貼切。四周被綠樹包圍，白色玻璃屋像藏在秘境中，旁邊是舊草嶺隧道，能看到火車行駛而過。二樓美到像畫的大櫥窗，望出去就是湛藍太平洋的波光粼粼，坐在窗前的躺椅，眺望龜山島，絕美的景致令人讚嘆，2樓採預約制要記得事先預訂喔。

圖片來源 / IG@linhamu00

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地址：宜蘭縣頭城鎮石城路19號之6 261

電話：03-969-9569

營業時間：09：30-16：30/10：00-17：00 (6-9月)

浪。慢咖啡

台11線第一排海景咖啡廳「浪。慢咖啡」，雖然入口不太起眼，但你絕對會被景色震撼。太平洋的藍海無邊際的在眼前展開，廣大草地上的露天座位區，階梯式的設計讓每個位置都能欣賞到蔚藍太平洋，還有許多裝置藝術，浪慢站牌、海景鞦韆、網美鳥巢，簡直好拍到不行！躲在陽傘下吹愜意的海風看海景～真的浪漫又舒暢。

圖片來源 / IG@lilli.ankuo

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地址：花蓮縣花蓮市壽豐鄉鹽寮村大橋24-2號

電話：0918-616-911

營業時間：平日11：00-18：00 /假日11：00-19：00 (原週三公休暫停，至9月30日止)

藍色海灣

3月份剛試營運的「藍色海灣」位在新蘭灣漁港附近，是充滿設計感的咖啡廳。室內是藍、白、灰色調的輕工業風格，採用大片玻璃窗、每一個角度都可以欣賞到海景。戶外座位望著超無敵的浪漫海景，天氣好時可以看到綠島，還有直通海邊的階梯，吃飽了就去沙灘上散散步，在這喝杯咖啡慵懶地聆聽海濤聲，真的太放鬆了！

圖片來源 / IG@doubleko107

圖片來源 / IG@doubleko107

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地址：台東縣東河鄉都蘭村那界1之2號

電話：08-953-0346

營業時間：平日 11：00-17：30/假日10：30-18：00(週三公休)

可可娜 Coconut Cafe

「可可娜」就在富山護漁區旁，正對著湛藍遼闊的太平洋，綠意盎然的植栽、高聳的棕梠樹、茅草搭建的發呆亭，充滿南洋氣息的風格，拍照效果超級好。園區還有小朋友喜歡的沙坑和陸龜，與相鄰的咖啡館之間有一條木棧道相連，走在上面看著一望無際的藍色大海，感覺心情都開闊了起來，絕對是來台東必遊之地～

圖片來源 / IG@ hahaella

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地址：台東縣卑南鄉富山村12鄰杉原22號

電話：08-928-1192

營業時間：10：00-17：00(週三公休)

海上教堂咖啡

矗立在大鵬灣波光粼粼的海平面上，鵝黃色教堂散發著浪漫的西班牙風情，走過筆直的長堤就能抵達「海上教堂咖啡 」。內部挑高氣派、 寬敞舒適，清水模設計流露出優雅寧靜的氛圍；圓型拱窗能看見蔚藍海洋和金色陽光灑落，柔美的光影流淌在整個空間裡。一開幕就人潮爆滿只能現場候位，想體驗這份浪漫記得早點來等候囉~

地址：屏東縣東港鎮大鵬灣環灣道路二段9號

電話：0966-883-827

時間資訊：11：00-18：50(週二公休)

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