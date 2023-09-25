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機票99元起！虎航最殺促銷今登場 符合「1資格」10點起先開搶

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／記者黃仲明攝影、台灣虎航粉絲頁
圖／記者黃仲明攝影、台灣虎航粉絲頁

99元機票快開搶！台灣虎航優惠不停歇，為慶九周年特別祭出「尊榮虎封館活動」及「全虎迷開搶」兩波促銷，最狂最殺的優惠無非是全航線最低99元起。此外，虎航也在官方粉絲頁推出留言抽獎送機票活動，接著往下看有哪些好康吧！

記者黃仲明／攝影
記者黃仲明／攝影

台灣虎航歡慶九周年，第一波回饋促銷「尊榮虎封館活動」祭出全航線單程未稅99/599/999元起，於9/25上午10點起開搶，值得注意的是，須為「尊榮虎tigerprime」會員才具購買資格。而第二波則將於9/26至9/27登場，並自9/26上午10點起開賣，全虎迷可享全航線單程未稅599/999元起，訂好鬧鐘、出國玩免千元。

圖／台灣虎航粉絲頁
圖／台灣虎航粉絲頁

此外，虎航同步在官方粉絲頁推出留言抽機票活動，即日起至9/27於活動貼文標記朋友及寫下指定內容，就有機會抽中不限航點之免費機票，共抽出9名，日韓泰菲越澳任你玩！

圖／台灣虎航粉絲頁
圖／台灣虎航粉絲頁

【台虎歡慶九週年 現在9出發！】活動資訊

9/25 尊榮虎封館活動

活動內容：全航線 單程未稅99/599/999元起

購票期間：2023/9/25 10:00-23:59

注意事項：活動僅限活動當日會員等級為「尊榮虎(tigerprime)」之旅客

9/26-9/27 全虎迷開搶

活動內容：全航線 單程未稅599/999元起

購票期間：2023/9/26 10:00-9/27 23:59

活動詳情點此

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