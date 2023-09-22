到台北過中秋！ 多家飯店業者推姓名對對碰、套餐享折扣、入住贈月餅禮盒

圓山大飯店推出「搖滾圓山．BBQ饗宴」，有現場樂團一起過中秋。 圖：台北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】中秋連假將至，台北市多家旅宿業者祭出中秋住宿及餐飲優惠搶客。台北市政府觀光傳播局指出，包含亞太飯店推出「月光森林」一泊一食住房專案，名字對中「中」、「秋」、「節」等字，房價現折815元；神旺商務酒店也推出「雙人飽胃戰」活動，2人以上同行，預約指定套餐即享8折優惠，邀請國內、外旅客相揪親朋好友，一起玩台北、住台北享好康。

▲陽明山美國渡假村適合親友一起來度假，體驗戶外烤肉，也可帶毛小孩一同入住。 圖：台北市政府觀光傳播局／提供

傳播局說明，圓山大飯店於9/29、9/30推出「搖滾圓山．BBQ 饗宴」，主打「人來就好」，現場還特別邀請「Show Band 樂團」，讓旅客輕鬆享用現烤美食之餘，也能狂歡中秋之夜；神旺商務酒店則推出「雙人飽胃戰」活動，即日起至10/31，不限平、假日的午餐時段，2人以上同行到「銀柏廳」用餐，預約指定套餐即享8折優惠，用超值價格大啖歐式地中海饗宴。

▲亞太飯店推出「月光森林」一泊一食住房專案，凡名字有幸運字即享房價優惠。 圖：台北市政府觀光傳播局／提供

亞太飯店推出「月光森林」一泊一食住房專案，即日起至9/30，凡名字有「中」、「秋」、「節」、「月」、「光」、「森」、「林」以上幸運字，房價即可現折815元，對中2字可再享免費下午茶；國泰飯店觀光事業旗下的慕軒飯店，以及和逸台北民生館、忠孝館攜手推出「星月相伴．中秋假期」住房專案，即日起至9/30入住享優惠，每房每晚再贈送月餅禮盒，讓旅客品嘗傳統美味糕點，感受獨特的節慶氣氛。

▲國泰飯店旗下攜手推出「星月相伴．中秋假期」住房專案，入住即贈糕點、果乾茶或咖啡濾掛包。 圖：台北市政府觀光傳播局／提供

晶華酒店與咖啡冠軍－興波咖啡 Simple Kaffa 首次聯名推出月餅禮盒，強強聯手搶商機；天成飯店集團也推出自烘精品咖啡搭配質感系月餅，自用、送禮兩相宜；老爺大酒店、誠品行旅等北市旅宿業者也紛紛推出月餅禮盒，兼具美味及設計，為中秋贈禮帶來豐富多元的選擇。

▲台北士林萬麗酒店特別裝設戶外燈飾和造型燈椅，可在秋夜觀賞明月。 圖：台北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局補充，北市旅館不僅擁有高服務品質與住宿環境，更有多元的休閒設施，如陽明山的美國渡假村提供旅客包棟住宿，還有戶外烤肉、籃球場等設施，適合家人好友一起來度假；台北士林萬麗酒店的無邊際泳池及戶外燈飾座椅，正適合在中秋夜賞月、賞秋香，邀請國內、外旅客今年中秋連假到台北旅遊住宿，享受旅館多樣服務、共度佳節美好時光。

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