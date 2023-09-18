又出事了？旅遊Youtuber「違法招攬私團」遭觀光局開罰 爭議太多本人回應了

又出事了？曾當過外語領隊的旅遊YouTuber「小象愛出門」時常分享國內外旅遊及美食點滴，近期才因攜帶空拍機入境阿曼被海關刁難、遊台東爆酒駕等掀起話題，隨後又被網友爆料，指控她疑似違法私自帶團出國，並向觀光局反映，收到觀光局回函「經查違規情事屬實，本局業依法裁罰」。

YouTuber「小象愛出門」在網路上風評兩極，有網友讚她為「旅遊型天花板」，口才與知識兼具，但也有人持反對意見，認為她「在法律邊緣遊走」、「愛旅遊又不愛遵守當地規矩」。近日，有網友爆料表示，於去年11月以電子郵件向觀光局反映YouTuber「小象愛出門」疑似私自招攬旅遊訊息，並收到觀光局回函，將依法開罰，而小象也對此在粉絲專頁PO文透露，目前已針對觀光局處分進行行政救濟中，同時致歉表示「會深刻檢討自己影片設想不夠周到之處」。

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