「妝」神弄鬼加入「萬聖節墓碑鎮」有機會享超低門票優惠

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邁入第7年的六福村「2023萬聖墓碑鎮」，有著充滿特色的喪屍鬼怪遊行。　圖：六福村／提供
邁入第7年的六福村「2023萬聖墓碑鎮」，有著充滿特色的喪屍鬼怪遊行。　圖：六福村／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】六福村的「2023萬聖墓碑鎮」今年再升級，六福村首度攜手彩妝品牌1028與屈臣氏（Watsons）同慶萬聖節，三大品牌強強聯手除了要送粉絲們免費暢玩遊樂園，體驗VIP等級的萬聖節專業彩妝外，還有滿滿的好康拿不盡，就是要讓遊客玩好玩滿。

▲遊客們發揮創意變裝成為鬼怪的一份子，符合資格即能享有499元的超低門票優惠。　圖：六福村／提供
▲遊客們發揮創意變裝成為鬼怪的一份子，符合資格即能享有499元的超低門票優惠。　圖：六福村／提供

10/31萬聖節已步步逼近，六福村墓碑鎮已開啟令人聞風喪膽的邪惡大門，屆時將釋放百鬼喪屍出籠，到處肆虐，不想只有瘋狂被嚇的份嗎？遊客也可發揮創意，變裝成為鬼怪的一份子，融入活屍陣營一起鬼吼鬼叫。不論是要扮演成恐怖的僵屍、幽靈，或是打扮成無厘頭的卡通角色，只要將全身（包含頭部、上身、下身）70%以上的面積都佈滿彩繪或變裝元素，於六福村現場購票，符合資格即能享有499元（原價1,199元）的超低門票優惠。優惠日期自即日起至11/19為止，快邀請好友變裝加入鬼魅遊行，或是在暗黑陰森的地獄之門前擺出最嚇人的姿勢，盡情打卡拍照攻佔IG版面，挑戰成為今年萬聖節最恐怖的鬼王。

▲六福村專屬限定 Renee 限量聯名彩妝組，現場購買加價200元，可由專業化妝師畫出萬聖節的應景彩妝。　圖：六福村／提供
▲六福村專屬限定 Renee 限量聯名彩妝組，現場購買加價200元，可由專業化妝師畫出萬聖節的應景彩妝。　圖：六福村／提供

已經邁入第七年的墓碑鎮活動內容年年升級，今年六福村、1028和屈臣氏攜手推出「六福村專屬限定 Renee 限量聯名彩妝組」，現場購買還可以立即加價200元，由專業化妝師畫出萬聖節最應景、最搞怪的彩妝圖形。同時慶祝1028邁向15週年，於屈臣氏全台指定門市購買15週年閃耀組合（限量500組），還有機會可以抽中關西六福莊住宿劵。此外，關注1028臉書粉絲團就有機會參加「1028一起屈搞鬼」墓碑鎮朝聖團，除了提供免費的接駁服務與入園遊玩外，還可以體驗專屬萬聖節的VIP等級專業彩妝與精美小禮。

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