旅遊Youtuber遭爆酒駕！ 她回應「過了7小時酒已消」 網PO多圖打臉

以導遊出身並專攻旅遊、美食主題走紅的YouTuber「小象愛出門」，近日她上架一支與好友遊玩台11線台東海線的影片，遇上熱情店家請喝啤酒，鏡頭有拍到小象與友人喝酒，隨後又有駕車，引發網友質疑酒後開車。對此，她說明「自己只有喝1、2口，而且過近7小時才開車，酒已經退了不算是酒駕」，但隨後又有網友在Dcard社，丟出多圖打臉酒精濃度超標問題。

YouTube「小象愛出門」近期一支與好友到台東玩的影片中，遇上台東熱情店家阿姨招待啤酒，而同一支影片中還有小象駕車的畫面，因此影片底下有網友發問「吃早餐不是喝了啤酒？開車是同一天吧，要注意一下啊」。

圖／翻攝YT@小象愛出門Elephant GoGo

小象接著在網友留言回覆，也在IG發限動回應，「啤酒是早上9點喝的，因為不喜歡啤酒味，所以只喝了1、2口，之後就沒喝了，剩下沒喝完的酒請同學帶回民宿丟掉了。」、「放心我們都有注意時間，所以中間我的車才都給同學開，我同學一口都沒喝」，影片中是經過了7小時之後她才開車，並且提及「自己在飛行學校上課，每天都會酒測，不會跟你們鬧酒駕，也知道自己酒後什麼時候消」。

圖／翻攝IG@elephant_gogo

圖／翻攝YT@小象愛出門Elephant GoGo

針對小象的回應，一名網友在Dcard上貼出多張圖片並詢問「大家對她真的標準太高嗎？」，有張圖是醫師建議酒精代謝完畢，神經反應速度還是會遲鈍，最好還是「不要酒後駕車」；另一圖是貼出台東飛行學校FB，提到關於酒測的貼文，一瓶啤酒的酒精濃度就會超標，「飛行前24小時不能喝酒」；再來則是小象在更之前的影片中，訪問飛行學校人員「通常在飛行前，大概幾個小時是不可以喝酒的？」對方則回答「8小時」。

圖／翻攝安捷飛航訓練中心FB

圖／翻攝dcard

貼文一出，網友紛紛討論，「畢竟喝一口也是酒駕，她的僥倖態度真的不對」、「大家要的是她勇於面對，而不是一再聽她強調自己怎樣怎樣」、「講了這麼多，就喝酒開車啊⋯至於2口還是2罐，都是錯誤示範」、「身為一個YouTuber，也算半個公眾人物，本來就會遭受放大鏡嚴格檢視，該做好示範的還是要做好啦，尤其是這種有酒駕疑慮的，畢竟酒駕真的零容忍」。

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