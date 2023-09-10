漁人碼頭「900秒煙火秀」最終壓軸今晚登場 ！ 交通管制、最佳觀賞點快收下

週末精彩活動別錯過！ 受海葵颱風影響，淡水漁人碼頭煙火秀延至9/10今晚8點登場，將以原地、原時段施放，壓軸場採用歷來最大的8吋高空煙火彈，長達15分鐘「淡海」主題河上煙火的震撼璀璨，而今下午4點至晚間10點實施周遭交管，請民眾盡量搭乘大眾運輸前往。

圖／新北市漁業處提供

「2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火最終場，將有漁人碼頭歷來最大的8吋高空煙火，升空後鋪滿漁人碼頭夜空，再來3吋煙火搭配變色花柱齊放渲染整個河面，並呈現「淡海」主題，船、魚及水母等造型煙火升空，創造漁港夜空獨特亮點，以4首動人中文流行歌曲「海洋之心」、「頑固」、「抱一抱一下」及「天空沒有極限」展演。

圖／新北市漁業處提供

大量高空煙火最後以金黃色柳類煙火連續升空，搭配愛心及情侶笑臉造型煙火，讓漁人碼頭及周邊帶來震撼的河上視覺享受，讓今年的煙火嘉年華畫下完美句點。

漁業處表示，漁人碼頭高空煙火煙火建議觀賞點，除右岸漁人碼頭港內的情人橋、木棧道、環港步道及觀海廣場是最接近煙火的第一排，漁人碼頭外的油車口木棧道至淡水第一漁港也是不錯的觀賞點外，左岸八里觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園及八里北堤沙灘都是絕佳的觀賞區域。

圖／新北市漁業處提供

預計眾多民眾前來漁人碼頭觀賞煙火秀，大眾運輸將加開班次疏運，下午4點至晚間10點活動會場周邊將進行交通管制。漁人碼頭停車場滿後將禁止車輛進入，並開放港區外圍部分道路路邊停車，漁業處建議民眾多利用大眾運輸前往，結束後將於中正路二段51巷分流3條管制路線，包含搭輕軌、步行及搭公車動線，請民眾依現場工作人員指揮分流離場。

煙火結束後，還可欣賞浪漫水舞秀、情人橋光雕秀，並佐以商店街美食漫步漁港，而無法前來現場的民眾，也可透過「新北旅客YouTube」漁人碼頭直播平台觀賞到即時煙火。

圖／新北市漁業處提供

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