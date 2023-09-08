台北東區百貨新亮點！ 「新光三越 Diamond Towers」開幕日期、樓層簡介、獨家星級品牌全曝光

台北東區新百貨要登場了！ 最大連鎖百貨新光三越睽違7年再次展店，「新光三越 Diamond Towers」進駐東區商圈，3棟塔式建築矗立在忠孝東路上，預計在9／16正式對外試營運，全新建築外觀、全台獨家品牌、星級餐飲亮點等資訊一次看。

圖／新光三越

Diamond Towers基地規模1525坪，特別邀請日本知名建築大師丹下憲孝親自操刀，規劃為地上31層、地下7層建築，以鑽石橫切面玻璃帷幕設計，更選用與美國白宮同規格的白色石材，打造3棟摩天高塔式建築，外觀非常氣派雄偉，值得狂拍一波。商場規模涵蓋一館、二館共兩棟的1到4樓，一樓還有全透視的空間，而6至31樓則是豪宅住家區域，成為罕見的住商混合大樓，更難得地擁有開闊的都市景觀。

圖／新光三越

雖說是新光三越旗下最小的百貨，卻擁有百家品牌，包括眾多首發品牌、獨家概念店，除了Dior、Burberry等一線精品外，還有化妝品、設計師服飾、潮流選物、獨家香氛品等，一半以上是「全台獨家」，更預告會有獨家頂級櫃位，如法國皇室御用香氛品牌Trudon首間百貨專櫃進駐。

將引進最多的星級餐廳，包括二星米其林餐廳RAW前主廚黃以倫的全新餐廳Restaurant A、東區最美咖啡廳勺日、米其林綠星小小樹食、冠軍咖啡興波咖啡、初魚新品牌Li teppanyaki鐵板燒等，更包含頂級餐飲有板前燒肉、結合藝術的fine dinnig等等。

圖／新光三越

一館的1樓是潮流精品、2樓是時尚設計、3樓是時髦運動、4樓是都會廚房/美麗市場；二館1、2樓為潮流精品、3樓是時尚主廚、4樓是星級餐廳。為了讓大眾有更美好的購物體驗，將設計層層都有咖啡廳，讓旅客們逛累了就能直接坐下來，更加悠閒地享受逛街血拼時光。

圖／新光三越

【新光三越 Diamond Towers】

地址：台北市大安區忠孝東路三段268號 1～4樓

開幕時間：9/16正式對外營運

延伸閱讀：

．台北最潮新地標！ 10/7「南門市場」試營運 12層樓高、254家美食攤位華麗回歸

．台南人衝了！「點點心」插旗南紡購物中心 首5日「豬仔流沙包」免費吃