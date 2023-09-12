中秋這樣過才Chill！揪好友一起賞月、烤肉 中秋節露營樂趣無窮

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圖：雲品國際／提供
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Vantel 與 「路邊烤肉」搶攻秋節烤肉商機。　圖：雲品國際／提供
Vantel 與 「路邊烤肉」搶攻秋節烤肉商機。　圖：雲品國際／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】看好中秋節烤肉商機，君品 Collection 旗下「 Vantel 美學車中泊」，與烤肉必嚐品牌「路邊烤肉」攜手合作，推出三款期間限定的《秋季租車烤肉方案》，讓遊客在大自然下享受一邊賞月，一邊露營、美食燒烤的獨特體驗。

▲Vantel 美學車中泊、wildbbq 路邊烤肉，聯名合作推出烤肉箱。　圖：雲品國際／提供
▲Vantel 美學車中泊、wildbbq 路邊烤肉，聯名合作推出烤肉箱。　圖：雲品國際／提供

國內露營風氣盛行，已成為民眾旅遊首選，乘著車來場野外烤肉之旅成為慶中秋的另類選擇，「Vantel 美學車中泊」與「路邊烤肉」聯名專案活動自即日起至10/31期間皆可預訂，讓消費者有更多機會體驗與美味同行的露營之旅。《Vantel 美學車中泊 24小時方案》，只需4,800元起，可享受24小時的美學車中泊露營體驗，並獲贈價值1,480元的「路邊烤肉」2人組烤肉箱，在短時間內即可準備好 BBQ 所有材料與設備，輕鬆享受露營與美食的樂趣。

另外，Vantel 美學車中泊另規劃《30小時方案》，兩車同行9,200元，不分平、假日享同樣價位，同時可供4人露營車宿，還可獲得價值2,480元的4人組烤肉箱，在秋季和朋友或家人共同品味野營美味。如果想要較長的租用時間，Vantel 美學車中泊也規劃了《3天2夜方案 》，總價只需8,800元，不分平、假日享同樣價位，即可享受雙人的3天2夜的美學車中泊露營，並享有價值1,480元的2人組烤肉箱，讓旅客有更多時間感受大自然的美好。

▲在中秋節期間車宿露營，同時享有烤肉樂趣。　圖：雲品國際／提供
▲在中秋節期間車宿露營，同時享有烤肉樂趣。　圖：雲品國際／提供

「路邊烤肉」與「Vantel 美學車中泊」的聯名合作讓車宿露營，可體驗道地的台灣風味烤肉，嚴選烤肉箱中包含了多種美味，2人組烤肉香內含香料板腱牛排、柚香法式豬小排、雞腿肉串、韓式牛肉盤、香料海鮮盤與薄鹽鯖魚片；4人組的烤肉香則有香料板腱牛排、穀飼牛肋串、舒肥味噌松阪豬、脆皮肥腸串、韓式牛肉盤、酒製豬燒肉、獵人土雞二節翅、香料海鮮盤與薄鹽鯖魚片等，讓烤肉與露營之旅更加豐富多彩。

▲君品 Collection 聯名烤肉箱宅配方案，2人份1,480元、4人份2,480元。　圖：雲品國際／提供
▲君品 Collection 聯名烤肉箱宅配方案，2人份1,480元、4人份2,480元。　圖：雲品國際／提供

Vantel 聯名《秋季租車烤肉方案》，可讓愛露營的網美或饕客運用 Vantel 車上的蛋捲木桌、露營椅、露營收納箱 、韓國卡式瓦斯爐、韓國深烤煎煮鍋、日本琺瑯單柄鍋、保冰桶、原木木盤組等配備，從食材到配備，一站式就能夠準備充足。另外，君品Collection 也獨家銷售「路邊烤肉」聯名《烤肉箱宅配方案》，2人份1,480元、4人份2,480元，成為秋節送禮或 BBQ 懶人包新選擇。詳情可上君品 Collection 網站、或 Line@ Vantel 官方預約小秘書洽詢。

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