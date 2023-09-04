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機票促銷又來了！虎航飛日本、越南1,299元起 網搶票祈禱：不要當機

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／本報資料照片、易飛網及台灣虎航提供
圖／本報資料照片、易飛網及台灣虎航提供

虎航促銷又一波！台灣虎航再推優惠機票，本次促銷航線為日本及越南，單程未稅最低1,299元起。但由於虎航時常祭出超殺促銷造成搶購，系統當機的事蹟也不少，因此有網友表示「希望不要當機了」。

圖／本報資料照片
圖／本報資料照片

台灣虎航祭出冬季航班第七波「日本＋越南夢幻冬旅」促銷方案，台北－佐賀、台北－福岡、高雄－福岡及台北－峴港等四航線單程未稅最低1,299元起，並將自9/4上午10點起準時開賣，搭乘期間為2023/10/29至2024/3/30。想飛去品嘗香噴噴佐賀牛、朝聖拉麵王國，或是打卡佛手橋、美溪沙灘的朋友可別錯過囉！

佐賀牛被譽為「日本最高等級和牛」。圖／台灣虎航提供
佐賀牛被譽為「日本最高等級和牛」。圖／台灣虎航提供

越南峴港佛手橋。圖／易飛網提供
越南峴港佛手橋。圖／易飛網提供

虎航冬季航班第七波｜機票促銷資訊

促銷航線：台北－佐賀 1,699元起、台北－福岡 2,399元起、高雄－福岡 2,999元起、台北－峴港 1,299元起（單程未稅）

銷售期間：2023/9/4 10:00～9/5 23:59

搭乘期間：2023/10/29～2024/3/30

點我前往活動頁面

圖／台灣虎航粉絲專頁
圖／台灣虎航粉絲專頁

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航線 越南 台灣虎航 機票

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