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「寒舍艾美攜手Marc Jacobs」推貴婦下午茶！入住再送50ml淡香水

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北寒舍艾美酒店提供
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台北寒舍艾美酒店攻佔精品下午茶市場，與紐約品牌Marc Jacobs攜手合作，帶來獨特的「完美女人」聯名下午茶雙人套餐。這場美學體驗從8月30日開始，持續至10月31日，套餐售價每套1,980元+10%。主廚以Marc Jacobs Perfect淡香水為靈感，巧妙融合經典元素，打造了充滿時尚與俏皮的6款甜點，搭配精緻鹹點和飲品，如燻鮭魚辣根醬杯、蜂蜜奶油起司搭帕瑪火腿，以及荔枝茉莉冰茶。活動期間點用套餐即可贈送限量版的Perfect淡香水5ml乙瓶，快揪團吃起來！

秋季周末豪華享受，台北寒舍艾美酒店推出「寵艾·午茶」住房專案。從9月1日至9月7日預訂，並於9月8日至10月31日期間的週五、週六或週日入住豪華客房，每房每晚起價9,900元+15.5%。專案包含探索廚房早餐2客，入住當天免費品嘗「完美女人」聯名下午茶雙人套餐。此外，前30組入住貴賓還可額外獲得Marc Jacobs Perfect淡香水50ml乙瓶。

圖／台北寒舍艾美酒店提供
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在「完美女人」聯名下午茶雙人套餐中，傳統的甜品和香水元素巧妙結合，呈現出繽紛的美味。香水Marc Jacobs Perfect以花香為基調，加入意想不到的粉紅胡椒和蓼花，主廚將其元素變成充滿夢幻感的甜點，如「黑莓薰衣草蛋糕」、「焦糖香蕉馬卡龍」等，每一口都是一場味蕾盛宴。此外，套餐還提供飽足的鹹點，如「燻鮭魚辣根醬杯」和清新的果香飲品「荔枝茉莉冰茶」，帶來鹹甜交織的美味體驗。更多詳情及預訂可致電（02-6620 8000）或官網查詢。

圖／台北寒舍艾美酒店提供
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