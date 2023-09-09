二周年慶優惠滿檔！「JR東日本大飯店台北」餐飲滿千送3百，自助餐4人同行壽星免費

吃過用「日本和牛」和台北三峽「綠竹筍」做的「麻婆竹筍」嗎？有些餐飲真的只有日本血統的餐廳，才會捨得用高檔食材混搭出創意美味。要找純日系血統服務、堅持高標準日式料理精神的飯店，JR東日本大飯店台北可說排名在前。作為JR東日本集團海外第一間飯店，JR東日本大飯店台北迎來開幕兩周年！特別推出餐飲、住宿多項優惠！有滿千送三百餐飲優惠，還有「繽紛．多彩」住房專案，要和台灣民眾一起慶祝生日快樂！

在台灣2週年，JR東日本大飯店台北在台逐步建立起細緻日式服務與魅力日本餐飲的領先地位，為慶祝這一重要里程碑，並讓旅客直觀感受日本東北的特色魅力，即日起至9/30，走進JR東日本大飯店台北大廳，就會看到以日本東北三大祭：青森縣「睡魔祭」、秋田縣「竿燈祭」及宮城縣仙台「七夕祭」為元素進行的佈置，讓旅客們感受到台日友好的文化氛圍。此外，行政總主廚芦浦隆二率領R東日本大飯店台北各餐廳推出美食優惠，推出「滿千送300元抵用券」活動。若是8/23日入住，下午六點還可免費參加飯店一樓Platform月台町舉辦的JR東日本大飯店台北「兩周年生日慶祝會活動」！

JR東日本大飯店台北以鏡開儀式慶祝二周年，（右起）JR東日本大飯店台北副總經理藤原邦繼、副總經理山本寬、行政總主廚蘆浦隆二、餐飲部協理邱嫈珠；圖/JR東日本大飯店台北

台灣綠竹筍、日式香煎牛舌、英式烤牛肉鉑麗安全日餐廳自助餐 4人同行壽星免費

JR東日本大飯店 台北Brilliant鉑麗安全日餐廳自助餐今夏帶來的「綠竹筍」豐富饗宴，由日籍總主廚芦浦隆二精選台灣綠竹筍推出多項創意料理：「燒．麻婆和牛&綠竹筍」、「蒸．古早味綠竹筍炊飯」、「燉．枸杞菌菇雞湯&綠竹筍」、「炒．鹹酥蝦&綠竹筍」、「破布子滷綠竹筍&莫札瑞拉起司」、「華爾道夫綠竹筍蟹肉」…看得出主廚在菜色變化的創新與用心！8月底前，這6款「綠竹筍好料」都會在台北Brilliant鉑麗安全日餐廳自助餐等大家，建議喜歡「嚐鮮」的人，6道綠竹筍料理的豐富滋味都要來試試！ JR東日本大飯店台北 日籍總主廚芦浦隆二選用台灣綠竹筍，結合創意料理演繹異國風味，9/4前綠竹筍美味佳餚在鉑麗安自助式餐檯皆可品嘗。 台灣人喜愛的和牛遇上新北市三峽區鮮產綠竹筍，以日本人喜愛的中華料理「麻婆豆腐」方式調味，搭配酥脆的「鍋巴米餅」，這道「燒．麻婆和牛&綠竹筍」是台日融合的創新料理，別具巧思；圖／廖苡安

好料當然不只有綠竹筍！Brilliant鉑麗安全日餐廳的自助餐檯還有季節海鮮、招牌料理「英式烤牛肉」、「番紅花燉飯」、「番茄燉魚」、「紅酒燉牛頰肉」，「普羅旺斯香草烤羊肋排」...等，還有地方特色美食如秋田「橫手炒麵」及「秋田米棒鍋」等。近期新推的仙台名物「香煎牛舌配南蠻味噌」，將薄薄的牛舌切片以大火炙烤，至邊緣微焦，肉身稍稍收縮就夾起盛盤起，搭配南蠻味噌與鮮蔬，脆彈的牛舌香氣強烈，讓人忍不住一盤接一盤，排隊人潮不斷。除了以日本直送食材做出的多樣創意料理，Brilliant鉑麗安全日餐廳的自助餐檯也有泰式名菜如泰式綠咖哩、酸辣蝦湯、椰奶燉雞等超下飯配料，當然也少不了哈根達斯冰淇淋和一系列甜點美食！

Brilliant鉑麗安全日餐廳的自助餐檯料理「牛肉鹽釜燒」，外焦裡嫩，風味絕佳；圖/廖苡安 仙台名物「香煎牛舌配南蠻味噌」是道地的日式吃法，多半是日式會席才能享受得到，很少在自助餐檯能夠品嚐；圖/廖苡安

吃到飽的海鮮與生魚片，也是是鉑麗安全日餐廳一大賣點；圖/廖苡安

8月底前用餐，主廚還會送上超萌甜點：小熊造型的提拉米蘇杯！純手工作品讓「每一隻」提拉米蘇都各有萌態！鉑麗安全日餐廳現正推出壽星專屬優惠活動，即日起至9/30，四人（含）同行享當月乙位壽星免費，別忘邀請親朋好友一起來享用。

鉑麗安全日餐廳自助餐饗宴，８月驚喜小禮是超萌的小熊造型「提拉米蘇」杯，每人贈送一份；圖/廖苡安

日料台菜大放送繽紛．多彩住房專案加碼送

館內餐廳還有以城堡小鎮仙台為空間設計主題的「HAYASE」日本料理，料理長郡司行雄因應炎夏特別推出整套「鰻魚懷石料理」及「納涼懷石料理」，選用夏天當季的海鮮與蔬菜等食材，呈現出令人夏日清爽氛圍的餐點，周年慶期間還有指定飲品8折優惠；以北京宮廷料理演繹出各地中式風味的「凱華樓中華料理」，由超過30年的廚藝經驗的楊德興主廚坐鎮，招牌料理「黃袍北京烤鴨」，特選台灣在地培育的優質櫻桃鴨75天的黃金飼養期，爐烤後的外表有如披上黃袍般的油光發亮，周年慶期間特別推出「豪華帝王蟹饗宴」及指定飲品買一送一。 「凱華樓中華料理」由廚藝經驗超過卅年的主廚楊德興坐鎮，招牌料理是「黃袍北京烤鴨」；圖/廖苡安

「HAYASE」料理長郡司行雄在夏季推出整套「鰻魚懷石料理」及「納涼懷石料理」；圖/廖苡安

體驗精彩可期的旅程，飯店因應開幕兩周年推出「繽紛．多彩」住房專案，即日起至9月30日，入住行政房型乙晚，含鉑麗安自助式早餐2客，可享行政酒廊禮遇及17:00-19:00 Happy Hour享用精緻特色美食、冰淇淋、日本清酒、飲品等無限暢飲，客房內附贈「日本鐵道聯名清酒」180ml兩瓶、「日本和紙杯墊」乙份及「台灣香草鳳梨酥禮盒」12入乙份，還能享受健身房、室內溫水游泳池與三溫暖等設施，讓旅客在感受豐富而多彩的旅程中，享受一趟輕鬆難忘的住宿體驗，每晚8,600元起。 「繽紛．多彩」住房專案，9/30前入住行政房型，可享多樣加值優惠。

JRHM APP啟用 線上訂房特惠中台灣日本都可以使用 還可當日本交通IC卡

JR東日本大飯店台北宣布：即日起JR Hotel Member 「JRHM APP」推出中文化服務！在台灣可以開始下載使用JRHM APP，提供給旅客更舒適、方便的住宿訂購與旅遊體驗！即日起至8月底下載「JRHM APP」並註冊為會員後，將「JR東日本大飯店台北」加到我的最愛，可獲得會員點數500點，並免費享有JR PUNCH乙杯，飲品可至JR東日本大飯店台北1F 月台町或是3F The Bar進行兌換。

JR Hotel Members 主要由JR東日本集團及JR相關集團企業（東海、西日本、四國、九州）等旗下酒店公司之25個品牌、130間飯店加盟所組成，提供日本國內飯店會員住房優惠，會員人數目前約有1,038,000人。自即日起「JRHM APP」可在台灣下載，透過「JRHM APP」訂房可享有JR東日本大飯店台北會員優惠方案，可享訂房優惠折扣、進行集點使用、視當日房況享有延遲1小時退房！以後去日本玩，除了訂房可以同享特惠與點數累計，甚至還可做為指定交通IC卡使用！

編輯／廖苡安圖片／廖苡安、JR東日本大飯店 台北

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