海葵來勢洶洶！ 多處森林遊樂區預警性休園、步道封閉、漁人碼頭煙火秀延期

2023世界客家博覽會愈晚愈精彩，夜間的世客博有全台最大裸視3D投影，來這裡感受一場極具科技藝術的聲光饗宴，還有兒美館的藝術光雕投影，走訪三大主題有世界客家、 生態客家、 生活客家，藝術光環境廊道將夜晚的青塘園點綴如詩如幻，找時間一起感受世界客家博覽會的無限魅力吧～

2023-09-01 16:30