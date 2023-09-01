海葵來勢洶洶！ 多處森林遊樂區預警性休園、步道封閉、漁人碼頭煙火秀延期
海葵來襲！ 據中央氣象局預估：中部山區有局部大雨或豪雨，9月2日0時至9月4日24時山區總雨量累積可達700至800毫米，假設後續路徑預測不變，氣象局將在20：30發布海上颱風警報。而全台多處森林遊樂區、登山步道、週末活動景點，皆預警性宣布休園或延期，一起來關注並作好防颱準備。
．大雪山、八仙山、武陵國家森林遊樂區與合歡山森林遊樂區，9月2日中午12時起至4日進行休園。
．奧萬大森林遊樂區、能高越嶺國家步道西段及天池山莊，受先前卡努颱風影響，持續暫停開放。
．太平山國家森林遊樂區，9月2日持續預警性休園。
．太平山國家森林遊樂區內8條自然步道：鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道，及社區型自然步道11條：林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道、新寮瀑布步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、蘇花古道-大南澳越嶺段、金瓜寮魚蕨步道）同步暫停開放。
．谷關七雄步道、鳶嘴稍來山步道及橫嶺山步道等13條步道，配合台中市政府災害應變中心公告於9月2日8時起封閉。
．檜谷山屋位處偏遠山區，持續封閉至9月4日。
．藤枝國家森林遊樂區則，從9月2日至4日預警性休園。
．淡水漁人碼頭煙火秀活動，煙火秀原訂9月3日將延至9月10日舉辦、水舞展演9月1日至9月3日暫停演出；2023北海潮與火於9月2日的火舞表演及潮浪市集取消。
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