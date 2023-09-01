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「早點」到捷運！ 北捷「早餐生活節」開跑 101個快閃攤位、週週送100份免費早餐

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台北捷運公司提供
圖／台北捷運公司提供

「早點」到捷運！ 「2023捷運早餐生活節」9月1日起正式揭開序幕，台北捷運公司攜手24間商家、101個快閃攤位，於50個車站安排攤位進駐，並同步推出捷運早餐生活節活動，每週抽出880個獎項，讓喜歡中式西式早餐、甚至想來杯黑咖啡的忙碌工作者，來台北捷運通通滿足五臟廟的需求。

「2023捷運早餐生活節」活動期間為9月1日至9月28日，平日上午6時30分起至10時（實際營業時間依商家現場公告為主），選定淡水站、雙連站、中山站、台北車站、南港站、市政府站、忠孝新生站、忠孝復興站、板橋站、松山站、松江南京站、南京復興站、港墘站等50個上班、上課人潮眾多的車站，安排知名人氣早餐攤位進駐，提供旅客美味早餐新選擇。

圖／台北捷運公司提供
圖／台北捷運公司提供

本次活動參與商家，可說網羅捷運站周邊耳熟能詳早餐店，有中式及西式選項，包括古早味飯糰、路易莎咖啡、摩斯漢堡、早安美芝城、 福來早餐、哈肯鋪、樂田麵包屋、春日咖啡等攤位，更邀請到台北知名碳烤土司名店「真芳」進駐台北車站。為了替旅客爭取多賴床幾分鐘，首度與訂單系統「你訂Nidin」合作，提供取餐日前2日即可於系統進行預訂，並於當日臨櫃付款取餐，同時避開早餐店眾多人潮。

本次早餐節同步舉辦「每日應援你最愛早餐」活動，每人每日均有1票應援最愛的早餐，每週抽出20張每張價值1200元TPASS行政院通勤月票、100份免費早餐兌換券、100張免費搭乘券等好康，總計有880個獎項等大家來拿。上述獎項屆時將透過「台北捷運GO」App寄送兌換券，並於指定地點進行領取，特別規劃「2023捷運早餐生活節」活動專屬網頁，另設有「捷運早餐地圖」，方便旅客快速查找各站進駐的早餐商家，為自己預約一份早餐！

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