歡慶九月省荷包！軍人教師享半價 中秋BBQ住房贈門票

軍人、教師本人玩麗寶半價！9月持證玩樂園只要450元。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】9月份將迎來軍人節與教師節，麗寶樂園從9/1至9/30期間，凡軍人或教師本人持證入園，即可享樂園水陸擇一門票450元、天空之夢摩天輪150元優惠，最多可帶2位親友享699元優惠；麗寶福容大飯店也應景推出中秋聯歡活動，晚餐除了增加BBQ食材，還有小丑、POPA 家族的桌邊表演服務，遊客一起歡度中秋佳節。

▲中秋限定BBQ，還有偶裝歡樂桌邊秀！ 圖：麗寶樂園渡假區／提供

9月還有中秋節連假，麗寶福容大飯店推出「中秋 Chill 一下」聯歡活動， 凡9/29、9/30入住並選擇一泊二食住房專案的旅客，除享受最吸引人的 Buffet 晚餐，特別應景增加烤生蠔、蔥燒雪花牛肉串、香烤野味香魚、鹽焗草蝦、醬烤章魚等 BBQ 食材吃到飽，再加碼安排小丑、POPA 家族偶裝互動的桌邊表演，另加贈水陸雙園雙日門票2張及手作DIY券或清涼飲品券2張，每人只要5,900元起；小資一族免擔心，推薦高CP值的麗寶賽車主題旅店，一泊二食加贈水陸雙園雙日門票2張，每人只要3,800元起，用最省錢優惠歡度中秋佳節。

新加入麗寶樂園渡假區LINE會員，還可獲得「會員好禮四選一」好康，可選擇摩天輪全票買一送一、密室逃脫全票買一送一、樂園午後票（連假調整為月光票）買一送一、渡假區停車折抵六小時等，四種優惠擇一使用，讓你聰明消費省荷包！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野