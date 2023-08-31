歡慶九月省荷包！軍人教師享半價 中秋BBQ住房贈門票

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：麗寶樂園渡假區／提供
圖：麗寶樂園渡假區／提供

軍人、教師本人玩麗寶半價！9月持證玩樂園只要450元。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
軍人、教師本人玩麗寶半價！9月持證玩樂園只要450元。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】9月份將迎來軍人節與教師節，麗寶樂園從9/1至9/30期間，凡軍人或教師本人持證入園，即可享樂園水陸擇一門票450元、天空之夢摩天輪150元優惠，最多可帶2位親友享699元優惠；麗寶福容大飯店也應景推出中秋聯歡活動，晚餐除了增加BBQ食材，還有小丑、POPA 家族的桌邊表演服務，遊客一起歡度中秋佳節。

▲中秋限定BBQ，還有偶裝歡樂桌邊秀！　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲中秋限定BBQ，還有偶裝歡樂桌邊秀！　圖：麗寶樂園渡假區／提供

9月還有中秋節連假，麗寶福容大飯店推出「中秋 Chill 一下」聯歡活動， 凡9/29、9/30入住並選擇一泊二食住房專案的旅客，除享受最吸引人的 Buffet 晚餐，特別應景增加烤生蠔、蔥燒雪花牛肉串、香烤野味香魚、鹽焗草蝦、醬烤章魚等 BBQ 食材吃到飽，再加碼安排小丑、POPA 家族偶裝互動的桌邊表演，另加贈水陸雙園雙日門票2張及手作DIY券或清涼飲品券2張，每人只要5,900元起；小資一族免擔心，推薦高CP值的麗寶賽車主題旅店，一泊二食加贈水陸雙園雙日門票2張，每人只要3,800元起，用最省錢優惠歡度中秋佳節。

新加入麗寶樂園渡假區LINE會員，還可獲得「會員好禮四選一」好康，可選擇摩天輪全票買一送一、密室逃脫全票買一送一、樂園午後票（連假調整為月光票）買一送一、渡假區停車折抵六小時等，四種優惠擇一使用，讓你聰明消費省荷包！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

買一送一 連假 福容大飯店

延伸閱讀

「搖搖骰子豬」MIX歡樂團圓月！新東陽讓佳節更有味

2023最寵家人的世界級甜點！科技人為疼女兒做甜點做到拿世界大獎 鴻鼎菓子中秋系列禮盒掀旋風

中秋節烤起來！ 好市多「豪華肉品燒烤組」上架 網驚：贈品才是主體吧

中秋送好一點！Johnnie Walker藍牌XR 21限定禮盒登場

相關新聞

韓國航班總整理！易斯達9月2日復航松山－金浦、可依航空將開航清州

哈韓族有福了！疫後韓國航班航線恢復速度快，目前大韓、韓亞、長榮、華航、台虎、酷航、德威、釜山、真航空、濟州航空均推出台灣直飛韓國的航線，華航8/26開航高雄-首爾金浦航線，易斯達航空（Eastar J

台南夜市「21字口訣」大改版！ 「大東+大東東夜市」分家 在地人傻眼：變繞口令了

台南「夜市口訣」大改版！ 「大東+大東東夜市」分家 在地人傻眼21字長口訣

「每人1000元左右」爽住飯店！5家飯店一次看 毛小孩或Buffet早餐等統統都有

想住飯店就找便宜的！UDN小編特地盤點「每人千元左右」就能住的全台5間飯店，讓小資族能享受舒服的價位與入住環境，一起來看看吧！

免張羅！精選三家「中秋豪華露營車」　輕便出遊、輕鬆烤肉還能當網美

國內露營風氣盛行，已成為民眾旅遊首選，來場露營車烤肉之旅，成為歡慶中秋的新方案，不管是搭乘露營車，走訪台灣各地景點，走到哪、烤到哪，或是在免裝輕便出遊的豪華露營地，完全不需要自己張羅食材、炭火，就可以

身分證拿出來！劍湖山呼叫「水超人」、將捷金找5「金」、北投亞太「中秋節」折抵815元

身分證拿出來！劍湖山呼叫「水超人」、將捷金找5「金」、北投亞太對「中秋節」折抵815元

台版威尼斯+1！嘉義「布袋漁港彩虹屋」最新IG打卡點 異國風情美景遊客必拍

嘉義新景點+1！台版威尼斯彩色屋現身布袋漁港

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦