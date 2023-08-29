韓國航班總整理！易斯達9月2日復航松山－金浦、可依航空將開航清州

哈韓族有福了！疫後韓國航班航線恢復速度快，目前大韓、韓亞、長榮、華航、台虎、酷航、德威、釜山、真航空、濟州航空均推出台灣直飛韓國的航線，華航8/26開航高雄-首爾金浦航線，易斯達航空（Eastar Jet）也將於9/2復航松山-金浦航線，另外可依航空（Aero K）同樣計畫在9月開航桃園–清州航線，台灣飛航韓國的航點更多了，從台灣民眾熟悉的韓國北部、南部城市，擴展到中部城市像清州，現在共有哪些航點與航班？總整理一次看！

台灣目前飛航直飛韓國航點，即將再增加清州，清州是韓國中部重鎮與樞紐；圖片／Cathy Chen提供

台灣目前飛航直飛韓國航點，包括首爾仁川、首爾金浦、釜山、濟州、大邱，即將再增加清州，清州是韓國中部重鎮與樞紐，清州市為千年古都，有「東亞文化之都」稱號，聯合國教科文組織國際記憶遺產中心（ICDH）已選址清州，韓國又有新目的地可以前往探索！

清州六街傳統市場；圖片／Cathy Chen提供

愛逛街的朋友，城內街是清州的時尚購物中心區，羅德奧街最受年輕人喜愛；當地以特殊醬汁燒烤的五花肉是著名美食，可以前往西門市場五花肉美食街品嘗，清州六街傳統市場的豬腳、炸全雞，也是焦點美食；因韓劇《麵包王金卓求》揚名的壽岩谷，進駐一些特色咖啡廳，形成一條別具個性的咖啡街；入選「韓國觀光百選」的青南臺，意指位於南方的青瓦臺，這裡擁有秀麗的大清湖美景，可體驗韓國總統生活的別墅區；清州古印刷博物館，可近距離欣賞被世界教科文組織所認可的世界記憶遺產。

清州秀麗的湖光山色；圖片／Cathy Chen提供

目前飛航韓國的航空公司除了大韓、韓亞、長榮、華航之外，台虎、酷航、德威、釜山、真航空、濟州航空都屬於低成本航空，大韓、華航這些全服務航空公司票價最低皆跌破萬元，並包含行李，仍具有競爭力，其中又以華航飛航航班數量最多。

易斯達航空（Eastar Jet）復航松山-金浦航線；圖片／易斯達航空官網

韓國低成本航空–易斯達航空（Eastar Jet）為了慶祝復航松山-金浦航線，推出單程未稅票價只要1,200元台幣起，銷售期間即日起至銷售為止，搭乘時間為2023/9/1～2023/10/28。

可依航空（Aero K）將開航台北直飛清州；圖片／可依航空官網

【延伸閱讀】

﹥【韓國賞楓攻略】跟著韓劇賞楓去 發現首爾8大浪漫楓景

﹥韓國首爾「西村」漫步旅！精選5景點，在韓屋巷弄中找尋新舊交織的文化面貌

﹥台灣人心中最愛韓國美食揭曉 「東大門一隻雞」竟輸給它

===================

撰文／方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/213705