搭捷運就看得到厭世橘貓！週末快閃雙北兩捷運站 順逛好吃好玩市集

之前在捷運新店站、大安森林公園站現身的厭世橘貓又出現啦！這次連續兩個週末將限時現身在台北捷運劍南路站及台北捷運新店站，還帶來創意市集要分享給大家，前幾次錯過的人可要把握跟牠合影的機會，去找找牠在哪出沒！

圖／瘋貓祭臉書

叫作「重重」(唸ㄓㄨㄥ、ㄓㄨㄥ、)的厭世臉橘貓，在大安森林公園站、華山、烏石港碼頭等地方現身，每次都引起貓奴追逐搶拍，把「大橘為重，我不想動」掛在嘴邊的牠，叫做「重重」真的是名符其實！這個禮拜五、六、日要到捷運劍南路站，下禮拜再回到新店站，還會帶來「台灣鹿角概念創意市集」十幾家店家，前幾次錯過的人，快筆記展開捕獲計劃！

圖／瘋貓祭臉書

不用煩惱找車位的問題、搭捷運就能看得到橘貓跟逛市集，將從每天早上11點半開始到晚上8點等著大家，歡迎大小朋友們在暑假的尾聲出門走走收心，來看看這隻慵懶的橘貓囉～

圖／瘋貓祭臉書

橘貓「重重」X 台灣鹿角概念創意市集 行程表

8/25～8/27 台北捷運劍南路站；9/1～9/3 台北捷運新店站

時間：11：30～20：00

圖／瘋貓祭臉書

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