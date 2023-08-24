快訊

台灣Burberry員工私下IG公審VIP！男星未消費遭嗆：是不是有錢人？

午後雷陣雨範圍擴大！15縣市大雨至晚上 注意雷擊強風

賴品妤指控記者推人發臉書「討拍」？藍議員放影片批：假摔仔

搭捷運就看得到厭世橘貓！週末快閃雙北兩捷運站 順逛好吃好玩市集

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／瘋貓祭臉書
圖／瘋貓祭臉書

之前在捷運新店站、大安森林公園站現身的厭世橘貓又出現啦！這次連續兩個週末將限時現身在台北捷運劍南路站及台北捷運新店站，還帶來創意市集要分享給大家，前幾次錯過的人可要把握跟牠合影的機會，去找找牠在哪出沒！

圖／瘋貓祭臉書
圖／瘋貓祭臉書

叫作「重重」(唸ㄓㄨㄥ、ㄓㄨㄥ、)的厭世臉橘貓，在大安森林公園站、華山、烏石港碼頭等地方現身，每次都引起貓奴追逐搶拍，把「大橘為重，我不想動」掛在嘴邊的牠，叫做「重重」真的是名符其實！這個禮拜五、六、日要到捷運劍南路站，下禮拜再回到新店站，還會帶來「台灣鹿角概念創意市集」十幾家店家，前幾次錯過的人，快筆記展開捕獲計劃！

圖／瘋貓祭臉書
圖／瘋貓祭臉書

不用煩惱找車位的問題、搭捷運就能看得到橘貓跟逛市集，將從每天早上11點半開始到晚上8點等著大家，歡迎大小朋友們在暑假的尾聲出門走走收心，來看看這隻慵懶的橘貓囉～

圖／瘋貓祭臉書
圖／瘋貓祭臉書

橘貓「重重」X 台灣鹿角概念創意市集 行程表

8/25～8/27 台北捷運劍南路站；9/1～9/3 台北捷運新店站

時間：11：30～20：00

圖／瘋貓祭臉書
圖／瘋貓祭臉書

延伸閱讀：

抓住夏天的尾巴！入秋前5個音樂祭懶人包1次看，還有金曲歌后登場

台大公館美食＋1！人氣「竹炭花生捲冰」進軍台北慶滿月，拍照打卡加評論0元開吃

市集 大安森林公園 熱門打卡

相關新聞

搭捷運就看得到厭世橘貓！週末快閃雙北兩捷運站 順逛好吃好玩市集

之前在捷運新店站、大安森林公園站現身的厭世橘貓又出現啦！這次連續兩個週末將限時現身在台北捷運劍南路站及台北捷運新店站，還帶來創意市集要分享給大家，前幾次錯過的人可要把握跟牠合影的機會，去找找牠在哪出沒！

10點搶機票！虎航韓國線機票促銷1499元起 熱門四航點統統有

又要飛韓國囉！台灣虎航再推促銷機票，本次促銷主打韓國航線，包含首爾、大邱、釜山、濟州等人氣航點，最低單程未稅1,499元起，不論是想去海雲台賞無敵海景，還是想去濟州找石頭爺爺拍照統統可以，優惠機票先搶

抓住夏天的尾巴！入秋前5個音樂祭懶人包1次看，還有金曲歌后登場

今年的夏日充滿各種驚喜與慶典活動，大稻埕煙火結束之後，緊接著就是各種音樂祭、音樂會的到來，抓緊夏日的尾巴，包含不僅是搖滾的節奏，更有音樂與海洋的交流無論是在新北市河海音樂季、淡水漁人碼頭的繽紛之夜，還是貢寮國際海洋音樂節的螢光夢幻，抑或是福隆草地浪花音樂會的悠然時光等都將帶來一個難忘的夏季體驗。UDN小編特地整理五個近日鄰近的音樂祭慶典，一起來與歡樂共舞吧！

陪嘉義34年！嘉年華影城「麥當勞」熄燈　網：我的童年

回憶又少一間！位於嘉義嘉年華影城旁，陪伴嘉義人已經34年的「麥當勞（中山二餐廳）」，近期宣佈將於8月31日20:00起結...

韓國妹搭北捷見「韓文標示」興奮自拍！ 他笑猜：車廂「還有驚喜」會更high

韓國妹搭北捷見「韓文標示」興奮自拍！ 他笑猜：車廂「還有驚喜」會更high

「2023赤科山金針花季」登場！結合「卡娜赫拉」推超萌周邊，還有7折券可拿

「2023赤科山金針花季」再度登場了！每年的8、9月，花東地區迎來了金針花盛宴，成千上萬的人們湧入六十石山和赤科山，沉醉於金黃色的花海美景之中。今年這場盛會更加有趣，特別與超萌的「卡娜赫拉的小動物」聯袂合作，以「赤科山小旅行」為主題，粉絲們揪團展開一場充滿萌感的自然之旅吧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦