10點搶機票！虎航韓國線機票促銷1499元起 熱門四航點統統有

又要飛韓國囉！台灣虎航再推促銷機票，本次促銷主打韓國航線，包含首爾、大邱、釜山、濟州等人氣航點，最低單程未稅1,499元起，不論是想去海雲台賞無敵海景，還是想去濟州找石頭爺爺拍照統統可以，優惠機票先搶起來！

石頭爺爺與油菜花是濟州島的代表特色。圖／濟州觀光公社提供

台灣虎航推出「尋味．韓國」機票促銷活動，優惠機票將於8月24日上午10點起開賣，促銷航線包含台北飛往仁川、大邱、釜山、濟州，以及高雄飛往金浦等，單程未稅最低只要1,499元起，最高飛濟州也2,000元有找，訂好鬧鐘、準點開搶，再去韓國玩一趟。

釜山海雲台「海景膠囊列車」。圖／中央社

虎航「尋味．韓國」機票促銷資訊

促銷期間：2023/8/24 10:00～2023/8/25 23:59

旅遊期間：2023/8/24～2024/3/30

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