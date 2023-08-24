10點搶機票！虎航韓國線機票促銷1499元起 熱門四航點統統有
又要飛韓國囉！台灣虎航再推促銷機票，本次促銷主打韓國航線，包含首爾、大邱、釜山、濟州等人氣航點，最低單程未稅1,499元起，不論是想去海雲台賞無敵海景，還是想去濟州找石頭爺爺拍照統統可以，優惠機票先搶起來！
台灣虎航推出「尋味．韓國」機票促銷活動，優惠機票將於8月24日上午10點起開賣，促銷航線包含台北飛往仁川、大邱、釜山、濟州，以及高雄飛往金浦等，單程未稅最低只要1,499元起，最高飛濟州也2,000元有找，訂好鬧鐘、準點開搶，再去韓國玩一趟。
虎航「尋味．韓國」機票促銷資訊
促銷期間：2023/8/24 10:00～2023/8/25 23:59
旅遊期間：2023/8/24～2024/3/30
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