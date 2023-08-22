韓國妹搭北捷見「韓文標示」興奮自拍！ 他笑猜：車廂「還有驚喜」會更high

疫情趨緩後，不只國人瘋出國，外國旅客也紛紛選擇台灣旅遊，台北捷運更是外國人來台的重要旅行交通工具之一，目前北捷標示除了有中文、英文之外，也會有日文、韓文。對此，北市牙醫師公會理事林子盟在臉書分享，一群韓國女孩來台灣旅遊時，見到台灣捷運居然有「韓文標語」，讓她們驚喜興奮的不斷自拍。

北市牙醫師公會理事林子盟21日就在臉書分享，「看到一群韓國女孩，興奮指著車站標示自拍。旅遊時，看到自己國家的文字，堂堂正正佔據醒目的位置，很多人都會開心吧。」他更笑稱，「我猜，等一下她們在車廂上聽到「韓語廣播」時，大概會更high。（不只看得到，還聽得到喔）」 台北捷運將在15個車站新增列車到站「韓語」廣播，預計8月底上線。圖／聯合報系資料照

為了提升觀光服務，北捷除了早已在重點車站用「日文」報站之外，今年更規劃在月台增設「韓文標示」，以及在15個站新增列車到站「韓語廣播」，於8月底正式上線，包含台北車站、中山、台北101、中正紀念堂等多個外國遊客常去的捷運站，目的是要迎接疫後的觀光潮。

貼文一出，掀起網友討論，「有日文不意外，現在還有韓文了」、「台北車站原來有「韓文」！！！還有「台北駅」！！！今天才….知道」、「韓國遊客越來越多了，應該要比照日本多重視一點」、「釜山地鐵也有中文」、「台灣要推行觀光，站牌、景點、各路線的語言要更多元一點」。

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