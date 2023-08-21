把握暑假的尾聲！飯店優惠再加碼 打卡就送網美最愛防曬乳

阿里山地區首座無邊際戲水池，8/31前穿比基尼打卡、分享社群還送網路熱賣品牌防曬乳。 圖：阿里山英迪格酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假還剩２週，各飯店推出各項優惠，讓遊客把握夏日歡樂時光的尾聲，盡情享受！

| 阿里山英迪格酒店 |

▲在無邊際戲水池穿著比基尼來打卡拍美照、分享，即可獲贈限量知名品牌防曬乳。 圖：阿里山英迪格酒店／提供

為了讓遊客在山中享受一絲涼意，度過難忘的夏日，阿里山英迪格酒店推出「酷涼一夏阿里山」系列活動第二彈，將持續至8/31。作為阿里山地區唯一擁有戲水池的飯店，阿里山英迪格酒店頂樓的無邊際戲水池，自啟用以來廣受旅客喜愛，天氣好時能一覽遠方山巒與雲海景致，而在雲霧繚繞的時候，更宛如置身夢境。8/31前著比基尼泳裝在戲水池拍照、公開於社群打卡並標註指定 #tag，即可免費獲得 Kanebo「ALLIE 持采亮化 UV 防曬水凝乳 (光肌茉桃香)」1支，每房限兌換1份，數量有限，贈完為止。

| 大倉久和大飯店 |

▲大倉久和大飯店推出11週年祭住房專案。 圖：大倉久和大飯店／提供

為慶祝11週年慶，充滿日系風韻的大倉久和大飯店，在9/30前推出每晚只要3,999元起的住房專案，費用包括雙人入住菁英客房一晚、歐風館自助式早餐2客，還能享受健身房、頂樓露天溫水游泳池、SPA與三溫暖等設施。此外，11週年慶祝活動也特別與日本知名百年鑄造品牌「能作 NOUSAKU」合作，攜手打造「錫の饗宴」特別企劃，8/31前，不僅可品嚐到兼具味覺及視覺雙重饗宴的「山里會錫」會席料理（每套3,800元起），用餐再贈送聯名筷架組（數量有限，送完為止）。

| 麗寶福容大飯店 |

▲麗寶福容「500元住宿抵用金」可與享福卡合併使用，最高省兩千元。 圖：麗寶福容大飯店／提供

暑假進入尾聲，麗寶福容大飯店推出平日住宿送「500元住宿抵用金」活動，凡完成問卷活動即可獲得抵用券，8/31前只要在官網訂房，並選擇平日入住麗寶福容大飯店或賽車主題旅店皆可折抵，還可以與福容連鎖會員的享福卡合併使用，換算下來最高一間房可以折抵2千元。

因應不少學子開始準備開學季用品，麗寶 OUTLET 也推出多項最低1折起的特價優惠，購買指定 iPad 即贈 T1086 觸控筆或VAP 觸控藍芽鍵盤，購買指定 macBook 即贈 Home Pod mini；除了3C以外，運動品牌也祭出優惠，FILA 指定運動鞋5折，PUMA 鞋類任兩雙5折、指定鞋款再9折超殺折扣，NIKE swim全面5折、le coq sportif SPORT 三件5折，Reebok 下殺3.5折起，主打 NBA 與 NCAA 服包鞋款的品牌VIBE，推出精選鞋衣三件再88折。

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