快訊

「山道猴子的一生」封神！道出現代人悲哀、重機圈殘酷真相

21歲AV女優考上台大爆紅「帳號突被ban掉」　千字文吐入行真相

「假上尉」訂7千元320個麵包棄單！老闆無奈全捐做愛心

最後一波手刀衝！ 小綠綠瘋搶「北一女綠制服悠遊卡」再加碼 今11點開放預購

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
北一女中120th綠制服造型悠遊卡，最後一波預購11點開跑。圖／悠遊卡公司提供
北一女中120th綠制服造型悠遊卡，最後一波預購11點開跑。圖／悠遊卡公司提供

小綠綠們快手刀衝了！ 悠遊卡公司與北一女合作推出「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」引發全台搶購熱潮，首波預購的1.5萬張已全數完售，更特別協調製卡廠趕工，讓已預購者提早到12月12日校慶取貨。為回饋民眾們熱情，宣布8/19加開最後一批預購，提供總共銷售量20,810張為止（諧音：愛你北一女），今11點開放預購，鬧鐘準備設好囉！

「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」引發全台搶購熱潮。圖／悠遊卡公司提供
「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」引發全台搶購熱潮。圖／悠遊卡公司提供

迎接北一女120周年校慶，悠遊卡公司更與北一女合作推出紀念版「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」質感擬真，最有趣的是嗶卡時還會唱出一句北一女校歌「為我女界增光耀」，讓校友們回憶無限。此外，悠遊卡公司更捐贈銷售所得的10%，提供北一女中學生社團提案公益環保活動的「圓夢基金」，因此購入此張悠遊卡除了珍藏回憶，還可以支持投入公益，價值雙倍。

「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」，布質仿真，就像擁有一件迷你綠制服。圖／悠遊卡公司提供
「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」，布質仿真，就像擁有一件迷你綠制服。圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡公司表示，在與北一女中協調後，決定再加碼預購至總銷售量20,810張為止，取其諧音為「愛你北一女」，為這個活動畫下完美句點。最後一波預購於8月19日上午11點起至8月23日晚間23:59止，在全台7-ELEVEN iBon便利生活站及博客來同步預購，每張390元，售完為止，不再追加。此批預購的統一超商取貨時間為2024年2月3日起，依預購單上取貨日期為準；博客來為2024年1月27日陸續出貨。

「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」背卡上還有相關歷史介紹。圖／悠遊卡公司提供
「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」背卡上還有相關歷史介紹。圖／悠遊卡公司提供

延伸閱讀：

長達900秒、範圍400米！ 2023「淡水漁人碼頭煙火秀」主題曝光 8/27、9/3暑假尾聲登場

整修變歇業！ 宜蘭人氣打卡點「七路咖啡」停止營業 網驚：太可惜了

相關新聞

最後一波手刀衝！ 小綠綠瘋搶「北一女綠制服悠遊卡」再加碼 今11點開放預購

最後一波手刀衝！ 小綠綠瘋搶「北一女綠制服悠遊卡」再加碼 今11點開放預購

整修變歇業！ 宜蘭人氣打卡點「七路咖啡」停止營業 網驚：太可惜了

整修變歇業！ 宜蘭人氣打卡點「七路咖啡」停止營業 網驚：太可惜了

長達900秒、範圍400米！ 2023「淡水漁人碼頭煙火秀」主題曝光 8/27、9/3暑假尾聲登場

長達900秒、範圍400米！ 「2023淡水漁人碼頭煙火秀」2場次主題曝光 8/27、9/3暑假尾聲登場

高鐵「卡娜赫拉」彩繪列車來了 每日6班、超萌周邊曝光

台灣高鐵公司與「卡娜赫拉的小動物」合作打造全新彩繪列車，今天在高鐵南港站舉辦首發儀式，未來每日將運行6班次，另也推出證件...

爆紅神作《山道猴子》是全家店員？ 全家FamilyMart終發聲：莫忘初衷，我不是FartingMart

爆紅神作《山道猴子的一生》！ 全家FamilyMart終於回應：莫忘初衷，我不是FartingMart

鬼娃Renee陪你睡一晚！六福村「墓碑鎮」早鳥64折開賣

農曆七月鬼門開，六福村主題遊樂園特別選在農曆7月1日鬼門開這天尋找各路裝扮成妖魔鬼怪的鬼王工讀生，全台最大「萬聖墓碑鎮慶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦