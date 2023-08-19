最後一波手刀衝！ 小綠綠瘋搶「北一女綠制服悠遊卡」再加碼 今11點開放預購

小綠綠們快手刀衝了！ 悠遊卡公司與北一女合作推出「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」引發全台搶購熱潮，首波預購的1.5萬張已全數完售，更特別協調製卡廠趕工，讓已預購者提早到12月12日校慶取貨。為回饋民眾們熱情，宣布8/19加開最後一批預購，提供總共銷售量20,810張為止（諧音：愛你北一女），今11點開放預購，鬧鐘準備設好囉！

「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」引發全台搶購熱潮。圖／悠遊卡公司提供

迎接北一女120周年校慶，悠遊卡公司更與北一女合作推出紀念版「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」質感擬真，最有趣的是嗶卡時還會唱出一句北一女校歌「為我女界增光耀」，讓校友們回憶無限。此外，悠遊卡公司更捐贈銷售所得的10%，提供北一女中學生社團提案公益環保活動的「圓夢基金」，因此購入此張悠遊卡除了珍藏回憶，還可以支持投入公益，價值雙倍。

「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」，布質仿真，就像擁有一件迷你綠制服。圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡公司表示，在與北一女中協調後，決定再加碼預購至總銷售量20,810張為止，取其諧音為「愛你北一女」，為這個活動畫下完美句點。最後一波預購於8月19日上午11點起至8月23日晚間23:59止，在全台7-ELEVEN iBon便利生活站及博客來同步預購，每張390元，售完為止，不再追加。此批預購的統一超商取貨時間為2024年2月3日起，依預購單上取貨日期為準；博客來為2024年1月27日陸續出貨。

「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」背卡上還有相關歷史介紹。圖／悠遊卡公司提供

延伸閱讀：

．長達900秒、範圍400米！ 2023「淡水漁人碼頭煙火秀」主題曝光 8/27、9/3暑假尾聲登場

．整修變歇業！ 宜蘭人氣打卡點「七路咖啡」停止營業 網驚：太可惜了