農曆7月鬼門開 台南公布最強女鬼散步導覽路線

農曆7月鬼門開，台南市政府今天公布「最強女鬼散步導覽路線」，預定8月19日至9月9日讓導覽員陪同遊客走訪7處相關景點，同時體驗文化尋根、浪漫追尋及恐怖陰森的氛圍。

在農曆7月鬼門開前夕，市府公布「最強女鬼散步導覽路線」，開放120名遊客免費報名，在8月19日至9月9日間聽故事遊台南。

台南市長黃偉哲表示，農曆7月禁忌雖多，但台南「最強女鬼散步導覽路線」背後有淒美故事，讓遊客同時體驗文化尋根、浪漫追尋及恐怖陰森的氛圍。

圖／翻攝台南旅遊網

台南市政府發布新聞稿指出，「最強女鬼散步導覽路線」化陰為陽，從辜婦媽廟出發，走訪東市場（台灣府署經歷廳）、府城隍廟、東嶽殿、與相傳陳守娘鬥法的永華宮廣澤尊王、德化堂，最終到孔廟祠堂節孝祠找尋陳守娘牌位。

「陳守娘顯靈傳說」是清末府城3大奇案之一，相傳陳守娘故事發生於清道光年間，出生在辜婦媽廟附近的陳守娘，因廟宇文化薰陶，個性剛烈，成年後嫁給林壽，林壽早死，陳守娘守節不二，受辱死後化為厲鬼，甚至和神明鬥法，號稱台灣最強女鬼。