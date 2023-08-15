快訊

中國宣布「暫停發布青年失業率調查」、生育率降至1.09

雲林逆子縱火燒全家2人命喪火窟 5旬父下午搶救不治再添1死

農曆7月鬼門開 台南公布最強女鬼散步導覽路線

中央社／ 記者張榮祥台南15日電
圖／翻攝台南旅遊網
圖／翻攝台南旅遊網

農曆7月鬼門開，台南市政府今天公布「最強女鬼散步導覽路線」，預定8月19日至9月9日讓導覽員陪同遊客走訪7處相關景點，同時體驗文化尋根、浪漫追尋及恐怖陰森的氛圍。

在農曆7月鬼門開前夕，市府公布「最強女鬼散步導覽路線」，開放120名遊客免費報名，在8月19日至9月9日間聽故事遊台南。

台南市長黃偉哲表示，農曆7月禁忌雖多，但台南「最強女鬼散步導覽路線」背後有淒美故事，讓遊客同時體驗文化尋根、浪漫追尋及恐怖陰森的氛圍。

圖／翻攝台南旅遊網
圖／翻攝台南旅遊網

台南市政府發布新聞稿指出，「最強女鬼散步導覽路線」化陰為陽，從辜婦媽廟出發，走訪東市場（台灣府署經歷廳）、府城隍廟、東嶽殿、與相傳陳守娘鬥法的永華宮廣澤尊王、德化堂，最終到孔廟祠堂節孝祠找尋陳守娘牌位。

「陳守娘顯靈傳說」是清末府城3大奇案之一，相傳陳守娘故事發生於清道光年間，出生在辜婦媽廟附近的陳守娘，因廟宇文化薰陶，個性剛烈，成年後嫁給林壽，林壽早死，陳守娘守節不二，受辱死後化為厲鬼，甚至和神明鬥法，號稱台灣最強女鬼。

延伸閱讀

鬼門開！台中仙女瀑布是危險水域 登山勿獨攀

鬼門開蘭潭「鯉魚精抓交替」 嘉市府要扭轉民間傳說

今天子時鬼門開！「12項民俗禁忌」一次看，千萬別鐵齒以免影響運勢

豎燈篙招好兄弟、賽神豬比虔誠 客家祭典義民祭鬼月登場

相關新聞

七夕來放閃！情人節「樂園優惠」一次看　現省千元、門票半價統統有

情人節放閃玩樂園！本月22日將迎來七夕情人節，許多飯店、餐飲皆推出應景好康活動，遊樂園當然也跟上風氣推出門票優惠，情侶現場親吻、穿情侶裝都能享好康，最高現省千元就能入園暢玩，現在跟著udn小編一起看下

「台灣虎航」上市飆漲停！ 慶祝掛牌「6757+1元」買雙人來回機票

「台灣虎航」上市！ 開盤首日飆漲停 慶祝掛牌「6757+1元」買雙人來回機票

夏日七夕浪漫！台北「5大頂級飯店」入住優惠1次看

即將迎來七夕情人節，臺北各大飯店推出一系列浪漫專案，讓讀者與摯愛共度愉快時光。udn小編特別整理台北五大情人七夕優惠入住方案，一起來看看。

彰化逆風翻盤！最新「古生物奇幻樂園」超好玩，巨型古生物統統動起來，還有射擊遊戲、卡丁車嗨玩一整天

彰化不無聊！彰化最新夯景點「古生物奇幻樂園」是近期IG熱門打卡點，自7/22起試營運就吸引不少大人小孩手刀搶先開箱。園區內不僅有巨型恐龍可拍，還有好玩的射擊遊戲、碰碰車、滑草等休閒活動，拍照暢玩待上一

10米高噴水池好消暑！ 2023台中「草悟系．七月半」親水慶典 玩翻360度灑水區、草地排球噴發樂趣

週末CHILL一下！ 2023台中「草悟系．七月半」夏日親水慶典登場 市集、塗鴉藝術、音樂派對玩翻到9月

登機證別丟！ 星馬料理餐廳抽來回機票、飯店Buffet打8折、玩樂園享699元

登機證原來這麼好用！ 趁著暑假國人瘋狂出國旅行，業者腦筋動得快，只要保留出示登機證或票根，有機會進一步獲得意想不到的好康！ MAMAK檔 x AirAsia亞洲航空 東區排隊名店「MAMA

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦