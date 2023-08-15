「台灣虎航」上市飆漲停！ 慶祝掛牌「6757+1元」買雙人來回機票

國內低成本航空公司「台灣虎航」今(15日)股票上市，以每股42.6元在創新板掛牌，早盤股價飆漲，股價來到46.85元，排隊買單超過4,000張。此外，台灣虎航慶祝掛牌，同步用股票代號「6757」作促銷活動，只要花「6757+1元」，就能買到雙人來回機票。

台灣虎航今掛牌上市。圖／台灣虎航提供

為了慶祝掛牌上市，台灣虎航用股票代號「6757」數字大作促銷，只要多加1元，就能多帶1人去旅行。到台灣虎航官網用「2人」的人數搜尋來回機票，凡是搜尋到來回票價皆出現促銷專案「6757上市價」的標籤，即表示可用6757元+1元購入2人同行的來回機票，第2人只要加1元超划算，等於只要花6758元，買到雙人來回機票。

台灣虎航示意圖。來源：台灣虎航

需注意的是，促銷價格不包含附加服務、手續費、稅金等項目，促銷時間自8月15日上午9點開始至8月16日晚間23點59分為止，旅行期間為即日起至2024年3月30日止。

圖／台灣虎航官網

台灣虎航虎將今天也到掛牌現場祝賀。黃淑惠／攝影

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