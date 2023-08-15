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我們結婚吧！2024南島族群婚禮 新人報名開跑

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「2024南島族群婚禮－情牽大武山系列活動」報名開始。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
「2024南島族群婚禮－情牽大武山系列活動」報名開始。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】邁入第17屆，由茂林國家風景區管理處與屏北三鄉合作主辦的南島族群婚禮，明年2024/3/30將由屏東縣瑪家鄉公所主辦，名額限量10對，以報名順序確認錄取資格，額滿為止，邀請有意明年結成佳偶的國內外有情人，一起來接受大武山下的祝福。

▲下鞦韆新娘抱。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲下鞦韆新娘抱。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

「2024南島族群婚禮－情牽大武山系列活動」訂於明年3月在屏東縣瑪家鄉舉辦婚禮系列活動，包括禮納里部落及涼山遊憩區等知名景點的市集活動、更於主婚禮活動前邀集在地藝文團體來一場別具特色的「南島族群婚禮星空音樂晚會」送上最美的祝福；歡迎觀禮家族與民眾前來屏北三鄉體驗原味又浪漫的週末假期。

▲新郎圍舞。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲新郎圍舞。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

茂林國家風景區管理處處長柯建興表示，台灣南島族群婚禮遵循傳統展現高屏山麓部落傳統貴族婚禮，經過神聖且莊重的傳統結婚儀式，由族人共同見證新人的誓約，加深了新人在婚姻忠誠負責的承諾。近年來透過南島族群婚禮活動辦理及推廣，使屏北三鄉部落文化發展不只量能提升，在地產業也愈加豐富多元，非常歡迎全台民眾一起來共襄盛舉。

▲新娘坐花轎。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲新娘坐花轎。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

「2024南島族群婚禮－情牽大武山系列活動」新人募集於即日起開始報名，徵選依報名順序確認錄取至10對額滿為止喔！報名參加婚禮活動的新人可享二天一夜食宿、排灣族傳統服飾婚紗攝影以及新婚祝福禮等多項優惠，還可親身體驗從「求婚」、「送別」、「抬花轎及盪鞦韆」及「傳統下聘儀式」等排灣族族群貴族傳統婚禮文化。

▲瑞士籍新人族服婚攝。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲瑞士籍新人族服婚攝。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

為了使新人更融入部落環境，特別安排新人由部落家庭認養接待，使新人親身體驗部落傳統文化，就像是部落家庭的一份子，回歸由部落嫁娶，意涵新人婚禮禮成後，已是部落家庭的一份子，永遠都是部落的親人。

更多「2024南島族群婚禮－情牽大武山系列活動」詳情，請參閱茂林國家風景區管理處官方網站。  

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