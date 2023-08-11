嗶一下唱校歌！慶祝北一女120週年 「小綠綠制服悠遊卡」8/14預購開跑

校友快收藏！ 今年度是北一女中120週年校慶，悠遊卡公司與北一女中共同發行「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」，預計下周一(8/14)起，小綠綠制服悠遊卡於全台7-ELEVEN及博客來開放預購，嗶一下還有驚喜，值得收藏！

圖／悠遊卡公司提供

迎接北一女120週年校慶，悠遊卡公司與北一女合作推出首批限量5000張的紀念版小綠綠制服造型悠遊卡，使用仿真布質，將北一女校服等比縮小，具有質感，而嗶卡時還會唱出一句北一女校歌「為我女界增光耀」，頓時讓校友們回味無窮。

於8/14上午11時開始，在全台7-ELEVEN iBon及博客來，開放預購「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」，悠遊卡公司表示，將捐贈販售所得10%，作為該校學生社團環保公益活動提案的圓夢基金，歡迎舊雨新知用行動支持公益。

圖／悠遊卡公司提供

圖／悠遊卡公司提供

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