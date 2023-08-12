追英仙座流星雨 5家「觀星民宿」手刀訂起來

【旅奇傳媒/編輯部報導】夏夜最美麗、最壯觀的英仙座流星雨即將在8/13前後達到極大，預測 ZHR 值（每小時天頂流星數）可達到100。由於當日已過下弦，上半夜幾乎不受月光影響，為近年來觀賞條件最佳的一次。台北天文館將在8/13的晚間19：30分起，於高山地區透過 YouTube 頻道直播流星雨實況，並搭配實拍影像與專業解說，屆時可上網觀賞流星盛宴。

▲每小時百顆英仙座流星雨極大將至，台北天文館將於8/13的晚間19：30分起進行直播。 圖：台北市立天文科學教育館／提供

當晚，英仙座流星雨輻射點約在晚間8點自東北方升起，之後隨著輻射點升高，流星數量也漸增，而影響觀賞流星的月亮則在凌晨3時左右才升起，建議可把握月出前的時間觀星。觀賞流星雨不需要特殊設備，只要在無光害、視野開闊處以肉眼或相機，即可捕捉到劃過天際的流星美景，而如果想趁出遊機會觀賞英仙座流星雨，以下這幾家無光害的民宿，正是觀星熱點。

｜宜蘭頭城．真情非凡行館｜

▲真情非凡行館面海房間。 圖：台灣好客民宿協會(朱家瑩攝)／提供

真情非凡行館位於宜蘭外澳海灘第一排，是一棟藍白相間的希臘風民宿，外觀以海洋的藍、雲朵的白和太陽的金黃為元素，6個房間之中有4間面海，開窗就可以看到龜山島，位置絕佳。由於英仙座流星雨的幅射點在東北方的天空，住在這裡，就算在半夜想要看流星，也不用跑遠，走到陽台，或更浪漫一點，走出民宿到海灘，就可以看到滿天星斗。

真情民宿主人聰哥，當初是為了讓體弱的兒子親近大自然，一家遠離了台北，回到故鄉頭城買房子，進而打造成一棟民宿，並將原本面向馬路的出入口改成後門，大門改為面對海灘，住客只要待在陽台或是餐廳，就能欣賞到千變萬化的龜山朝日；門前就是外澳沙灘，可直奔沙灘踏浪。民宿附設的「伍參港海鮮餐廳」遠近馳名，憑著外澳現撈海產的優勢，提供當季的在地海鮮料理，所以民宿也提供一泊二食的套裝可供選擇。

｜台東．仲夏綠茵、台東普羅旺斯咖啡莊園｜

▲台東仲夏綠茵民宿星空。 圖：台灣好客民宿協會(朱家瑩攝)／提供

花東地區本來就是本島光害最少的縣市，加上英仙座流星雨的幅射點位於東北方天空，看流星雨找花東地區來留宿，再適合也不過了！

園區佔地1,500坪的仲夏綠茵民宿，是台東市難得一見的大面積民宿，天寬地闊，而且距離卑南溪邊的台東森林公園僅僅2公里，無光害的環境，開車到活水湖更不超過5分鐘，讓它成為台東市郊最理想的觀星民宿。仲夏綠茵民宿後方還有主人黃大哥細心照顧的原味農場，種植台東最有名的木瓜、釋迦等果樹，入住時如果正值產季，主人都不吝與住客分享。

▲台東普羅旺斯咖啡莊園。 圖：台灣好客民宿協會(朱家瑩攝)／提供

與仲夏綠茵民宿一路之隔，有一間鮮黃顯眼的歐式建築，這是仲夏綠茵的姊妹民宿台東普羅旺斯咖啡莊園，2020年才剛開幕，就獲得「好客民宿」認證，目前與鄰居仲夏綠茵一起行銷、一起經營。民宿女主人蔡姊因為在山上擁有自己的咖啡園，經營的民宿也以咖啡為特色，來這裡，別忘了品嚐一杯由女主人親自調製的精品咖啡。

｜馬祖北竿．舒漫活海景旅宿｜

▲北竿舒漫活海景旅宿的滿天星斗。 圖：台灣好客民宿協會(朱家瑩攝)／提供

離島是觀賞本次英仙座流星雨的首選，除了光害少之外，最近台灣本島受西南氣流影響，普遍多雨，離島的天氣可能比本島稍好，天空的能見度也可望較為清晰，唯一的問題是機位難訂，得看運氣。馬祖四鄉五島，除了夏季裡除了看藍眼淚，星空也是一大賣點，無光害的環境，加上嶙峋的海岸地景，拍起星空來可美了！

位於馬祖北竿僑仔村的舒漫活海景旅宿，地點依山面海，窗旁就是碧海藍天，一望無際的無敵海景是標準配備，推開窗，就可以看到世界15大奇景之一「藍眼淚｣，躺在床上就可以看到夕陽從海面西沉，乾淨舒適的房間和迷人的海景，再加上民宿主人的熱情接待，讓人一進房門就不想出來，一到這裡就不想回家。

｜金門．忘了飛古厝民宿｜

▲忘了飛民宿。 圖：台灣好客民宿協會(朱家瑩攝)／提供

金門全島大部份聚落都是低度開發，是觀星、追星的好地方。而在整個金門當中，東半島又比西半島光害更少，對於觀賞英仙座流星雨來說，更為合適。在金門國家公園古厝民宿評鑑中，年年得獎的忘了飛古厝民宿，就位於金門東半島，從知名的山后民俗村後方的小聚落裡，步行幾分鐘可以到獅山海灘，寧靜的聚落生活，居民都早早休息，無光害的天空就留給喜歡觀星的人們。

忘了飛的男主人阿民本身就是一位攝影愛好者，對於如何拍出金門之美有獨到的心得，喜歡拍照的朋友來到這裡，阿民常常毫不藏私地分享私房景點和攝影心得，不一定追英仙座流星雨，想拍銀河、日出、夕陽都沒問題，來找阿民就對了！

｜澎湖．那故事水岸莊園｜

▲澎湖那故事水岸莊園房間開窗即有海景。 圖：台灣好客民宿協會(朱家瑩攝)／提供

「那。故事」位於馬公本島南邊的井垵，居高臨下，坐擁無敵海景，澎湖最美的時裡沙灘就在眼前。每到黃昏，火紅的夕陽從民宿前方的海灣落下，整座民宿沐浴在金黃色的陽光之中，浪漫的氣氛也在周邊蔓延。民宿請來法國主廚、在地私廚、海鮮達人，每週輪流為住客料理夕陽晚餐，為民宿的浪漫服務更加值。

莊園高崌坡上，周邊十分空曠，擁有360度的星空，躺在民宿前的草皮，整個天空的流星都不會錯過，好友、家人促膝談天、觀星，澎湖的浪漫夏夜，就應該這樣度過。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野