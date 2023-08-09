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七夕情人節入住台北艾麗送「超溫感三效音波洗臉儀」！吃得到牛小排再送氣泡酒

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北艾麗酒店提供
圖／台北艾麗酒店提供

情侶快看過來！台北艾麗酒店為了迎戰即將到來的七夕情人節，特地推出入住「甜蜜專案」讓愛侶在浪漫的節日中共創美好回憶，更狂的是入住指定專案，直接送「超溫感三效音波洗臉儀」，趕快下訂囉。

圖／台北艾麗酒店提供
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活動自8月19日至22日期間，LA FARFALLA義式餐廳呈獻「香織艾戀」情人節套餐，提供多款主菜選擇，其中包括精緻的「美國精選牛小排5盎司」或「香煎石斑魚菲力」，套餐價格每位2,480元+10%。套餐中，訂購兩客套餐就送義大利精選氣泡酒和義大利頂級天然保養品旅行組的甜蜜贈禮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／台北艾麗酒店提供
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圖／台北艾麗酒店提供
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此外，台北艾麗酒店特別推出「甜蜜織夜」住房專案，提供一泊兩食的體驗。夜晚，可在16坪的行政套房或寰宇套房中，欣賞台北城市美景，售價每晚11,999元+15.5%起。享用LA FARFALLA餐廳的情人節套餐兩客，翌日早晨更有豐盛自助式早餐。對於預訂「甜蜜織夜」住房專案的情侶，更有智慧美容儀器品牌NUEVA的「超溫感三效音波洗臉儀」一組，為愛情增添美麗的呵護。

圖／台北艾麗酒店提供
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圖／台北艾麗酒店提供
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位於信義區中心的台北艾麗酒店，地理位置優越，交通便捷。「甜蜜織夜」專案為情侶們締造難忘時光，美景和美食保證增添愛情的浪漫，不要猶豫即刻快預訂！欲了解更多詳情請聯繫台北艾麗酒店(02)6631-8000，或至官網查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／台北艾麗酒店提供
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