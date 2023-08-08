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牛肉麵及珍奶必吃！國泰航空桃園機場貴賓室 8/9起重啟服務

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國泰航空桃園國際機場貴賓室提供多道麵食與台式美食。　圖：國泰航空／提供
國泰航空桃園國際機場貴賓室提供多道麵食與台式美食。　圖：國泰航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】國泰航空宣布，睽違已久的國泰航空桃園國際機場貴賓室將於2023年8月9日重新為台北出發的國泰會員及旅客提供服務。當日將以熟悉的貼心服務、各式中西美食及各項舒適的設施迎接旅客。

國泰航空桃園國際機場貴賓室位於第一航廈4樓，服務時間一周七天，每日5:00至20:50。佔地379坪可容納超過200人的貴賓室，為旅客營造有如置身家中的舒適感，於啟程前提供一個可稍作休憩或處理個人工作的自主空間；貴賓室自2015年開幕以來即深獲旅客讚賞。

國泰航空的餐飲服務一直以來都是貴賓室的焦點，桃園國際機場貴賓室中廣受歡迎的「風味坊」呈獻多款即煮湯麵，包括雲吞麵、擔擔麵及道地台灣牛肉麵。乘客更可品嚐到台式美食肉燥飯及珍珠奶茶。此外，貴賓室亦設有提供輕食的「嚐味坊」，乘客可以品嚐一系列餐前小點、起司、沙拉、鮮果和甜品；「悠然吧」另備有各款新鮮調製的雞尾酒，及各種不含酒精的飲料。

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國泰航空 機場 牛肉麵

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