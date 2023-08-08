到六福村看動物「爸比」！8/13前親子3人遊2千元有找

六福村「保育員爸爸」們每日輪流照顧動物起居，是鐵漢柔情的動物「爸比」。 圖：六福村／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】在88節這天，六福村除了向偉大的爸爸們致意，也曝光六福村幕後一群不畏日曬雨淋、用愛守護動物的保育員側拍，此外，也推出了8月的遊園優惠，一起慶祝8月份的父親節、七夕情人節，渡過快樂的暑假。

▲不論颳風下雨，保育員們都是照料園區上千隻動物「兒女」的暖男「爸比」。 圖：六福村／提供

六福村動物園的「爸比」們，化身暖男輪流照料園區上千隻的動物「兒女」，從一大清早開著堆高機載送牧草圈、搬運飼料餵食動物，下一秒還要當起鏟屎官忍受異味替犀牛、羚羊們清掃糞便，並透過糞便形狀與觀察進食情形了解其身體健康狀況，365天輪流、無微不至的照顧著動物們生活起居，保育員們將動物們當成兒女般疼愛，展現十足的鐵漢柔情，也成為動物們最「爸」氣的守護者。

▲即日起至8/13止，六福村父親節親子三人套票優惠1,888元。 圖：六福村／提供

而爸爸們想帶家人出遊看可愛的動物，就趁現在，六福村因應八月父親節，推出門票優惠，即日起至8/13為止，不論是父子或父女(孩子未滿12歲以下)到六福村現場購票，以身分證件證明兩人親子關係，加上一位大人同遊，三人同行共1,888元(原價3,297元)，兩千元有找。此外，為了迎接即將到來的七夕情人節，六福村也推出情侶甜甜價，自8/14至8/31為止，只要小倆口到六福村大膽「秀恩愛」，現場接吻十秒鐘，就享門票折抵千元優惠，雙人同遊只要1,314元(原價2,398元)，省錢開心玩，幸福感爆棚加倍。

▲六福村在8月份推出父親節、七夕情人節優惠，親子三人套票優惠1,888元至8/13止。 圖：六福村／提供

八月來六福村，除了瘋玩設施、看表演、參加消暑的水戰派對外，還能免費參加「秘境叢林」專業的生態導覽，在保育員細心引導下體驗與金剛鸚鵡、非洲灰鸚鵡等鳥禽類互動，感受飛鳥從頭上低空掠過的驚奇，透過寓教於樂的方式，理解動物與生態保育的重要，留下美好回憶。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野