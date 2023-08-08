快訊

郭柯配無望了？柯文哲放話參選總統到底 郭台銘反應曝光

新冠疫情雖降溫 疾管署估9月開學恐有新一波傳播

到六福村看動物「爸比」！8/13前親子3人遊2千元有找

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：六福村／提供
圖：六福村／提供

六福村「保育員爸爸」們每日輪流照顧動物起居，是鐵漢柔情的動物「爸比」。　圖：六福村／提供
六福村「保育員爸爸」們每日輪流照顧動物起居，是鐵漢柔情的動物「爸比」。　圖：六福村／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】在88節這天，六福村除了向偉大的爸爸們致意，也曝光六福村幕後一群不畏日曬雨淋、用愛守護動物的保育員側拍，此外，也推出了8月的遊園優惠，一起慶祝8月份的父親節、七夕情人節，渡過快樂的暑假。

▲不論颳風下雨，保育員們都是照料園區上千隻動物「兒女」的暖男「爸比」。　圖：六福村／提供
▲不論颳風下雨，保育員們都是照料園區上千隻動物「兒女」的暖男「爸比」。　圖：六福村／提供

六福村動物園的「爸比」們，化身暖男輪流照料園區上千隻的動物「兒女」，從一大清早開著堆高機載送牧草圈、搬運飼料餵食動物，下一秒還要當起鏟屎官忍受異味替犀牛、羚羊們清掃糞便，並透過糞便形狀與觀察進食情形了解其身體健康狀況，365天輪流、無微不至的照顧著動物們生活起居，保育員們將動物們當成兒女般疼愛，展現十足的鐵漢柔情，也成為動物們最「爸」氣的守護者。

▲即日起至8/13止，六福村父親節親子三人套票優惠1,888元。　圖：六福村／提供
▲即日起至8/13止，六福村父親節親子三人套票優惠1,888元。　圖：六福村／提供

而爸爸們想帶家人出遊看可愛的動物，就趁現在，六福村因應八月父親節，推出門票優惠，即日起至8/13為止，不論是父子或父女(孩子未滿12歲以下)到六福村現場購票，以身分證件證明兩人親子關係，加上一位大人同遊，三人同行共1,888元(原價3,297元)，兩千元有找。此外，為了迎接即將到來的七夕情人節，六福村也推出情侶甜甜價，自8/14至8/31為止，只要小倆口到六福村大膽「秀恩愛」，現場接吻十秒鐘，就享門票折抵千元優惠，雙人同遊只要1,314元(原價2,398元)，省錢開心玩，幸福感爆棚加倍。

▲六福村在8月份推出父親節、七夕情人節優惠，親子三人套票優惠1,888元至8/13止。　圖：六福村／提供
▲六福村在8月份推出父親節、七夕情人節優惠，親子三人套票優惠1,888元至8/13止。　圖：六福村／提供

八月來六福村，除了瘋玩設施、看表演、參加消暑的水戰派對外，還能免費參加「秘境叢林」專業的生態導覽，在保育員細心引導下體驗與金剛鸚鵡、非洲灰鸚鵡等鳥禽類互動，感受飛鳥從頭上低空掠過的驚奇，透過寓教於樂的方式，理解動物與生態保育的重要，留下美好回憶。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

六福村 情人節 七夕

延伸閱讀

曝大寶父親節卡片 蔣萬安鼻酸了：100分力參與成長

六福村挺原住民！這6天門票低於對折 暢玩價499元

想討終身飯票！貓頭鷹野放不肯走 保育員苦勸10分鐘反被牠狂蹭回擊求收編

六福村首度評鑑71.66分獲良級 動保團體：良級的最低分

相關新聞

日月潭首家國際溫泉酒店 「力麗溫德姆」試營運、萬元開賣

歷時多年，日月潭首間國際級溫泉酒店「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，即日起開放試營運。期間將開放兩間餐廳、一間大廳酒吧、館內...

嘉義「天成文旅 - 藝術之丘」率先推開學前住宿優惠！每人最低920元還附早餐

迎接暑期倒數最後一個月，嘉義「天成文旅 - 藝術之丘」率先揭曉開學前住宿絕佳機會！獨家網站限時特惠，住宿房價再降八折，雙人同行僅需1840元，平均每人只要920元，絕對划算。附加贈送豐盛早餐，超過五十種美味零食供品味。

180度高空視野咖啡館！ 台中「咖啡任務CAFETASK」全新景觀沙發區 約會景點必推薦

udn走跳美食／涼子是也 咖啡任務 Cafe Task 總部位於台中忠明南路「大安國王大樓」36樓，是台中南區最高的咖啡館，無論是白天夜晚都能坐擁180度高空俯看的城市街景，我常被咖啡任務的IG

海底撈進駐宏匯廣場試營運日確定！擁300坪、大面落地窗美景

新莊人等到海底撈的日子越來越近了，海底撈進駐宏匯廣場日期確定，宏匯廣場證實開門營業日期，海底撈將在8月21日展開試營運，...

30家up「父親節優惠」超強整理！ 飯店餐廳速食+爸爸證件優惠、冰淇淋+咖啡買1送1、樂園88元 吃喝玩樂統統有

給爸爸來個驚喜！ 即將迎接「2023父親節」來臨，準備好獻上什麼心意呢？ 快來看看udn旅遊美食小編整理超強「88節優惠懶人包」，無論是帶老爸上館子吃牛排、火鍋等餐廳、買個應景的父親節蛋糕、帶個點心、冰淇淋嚐鮮，甚至相約到樂園或景點小旅行，吃喝玩樂都有滿滿優惠等你拿！

到麗寶和熊大一起過生日！住LINE FRIENDS主題房 把超萌小物帶回家

【旅奇傳媒/編輯部報導】歡慶 LINE FRIENDS 熊大生日，麗寶樂園渡假區8月份舉辦一系列活動，包括8/6「熊大生日慶粉絲見面會」、8月壽星可享麗寶樂園門票450元及搭摩天輪享150元優惠價；此

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦