到麗寶和熊大一起過生日！住LINE FRIENDS主題房 把超萌小物帶回家

LINE FRIENDS 主題房週年慶，入住大禮包再加碼，房客可將超萌小物全部帶回家。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】歡慶 LINE FRIENDS 熊大生日，麗寶樂園渡假區8月份舉辦一系列活動，包括8/6「熊大生日慶粉絲見面會」、8月壽星可享麗寶樂園門票450元及搭摩天輪享150元優惠價；此外，入住麗寶福容大飯店 LINE FRIENDS 主題房加碼送好禮，搭天空之夢摩天輪主題車廂，也有機會獲贈 LINE FRIENDS 特製手搖扇，數量有限，送完為止。

▲LINE FRIENDS 主題房推出滿一週年，吸引許多粉絲朝聖。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

COLD STONE 與 LINE FRIENDS 攜手推出「酷聖石冰淇淋蛋糕－熊大」、「熊大兔兔露營趣」兩款蛋糕，即日起至8/8到酷聖石冰淇淋直營門市，買冰淇淋蛋糕享9折、OPEN POINT會員享88折。

▲8/6熊大慶生會邀請粉絲一同歡慶，當日將有熊大兔兔與大家見面合照。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

凡8月壽星至麗寶樂園渡假區現場購票，壽星本人探索世界門票只要450元、同行親友享699元優惠 (至多2人)，壽星本人搭乘天空之夢享150元優惠價、同行親友250元 (至多2人)；非當月壽星的旅客，可選擇「海陸空３選２」優惠活動，自即日至8/31，只要在樂園現場票亭購票時加價100元，即可升等為「水陸雙園」或「雙園擇一加摩天輪」。

▲LINE FRIENDS 摩天輪可愛滿分，8月搭乘可以拿手搖扇好禮，送完為止。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶樂園渡假區自去年暑假與國際IP「LINE FRIENDS」合作，推出屆滿一週年，渡假區舉辦週年慶系列活動，摩天輪將播放全新週年慶燈光秀，欣賞熊大、兔兔等明星點亮夜空，400支特製手搖扇隨機贈送搭乘主題車廂的粉絲。

此外，週年慶活動推出「 LINE FRIENDS 護照集章」，還可以玩轉轉樂抽好康。除了入住主題房會拿到護照外，遊客也可至樂園與摩天輪指定商店，單筆消費滿399元即贈 LINE FRIENDS 護照一本，集滿4個印章即可參加轉轉樂抽獎，有機會兌換到麗寶樂園免費門票、熊大爆米花桶、摩天輪主題車廂免費搭乘券等好禮。

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