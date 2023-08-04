快收信！3.6萬張免費國泰來回機票真的有人中 中獎細節曝光、旅遊天數要注意

天選之人是你嗎？國泰航空 日前推出「飛遇世界鉅賞」免費 機票 抽獎活動，今（4）日公布得獎名單，有網友 向聯合新聞網《科技玩家 》表示，真的中獎了，開心地表示「自己太幸運了」。

該名讀者向聯合新聞網《科技玩家》表示，他貼出中獎通知信時，朋友們驚訝不已，大讚他是「人生勝利組」，他也驚訝自己相當幸運，原本一度差點要將Mail 丟掉「垃圾桶」中。他透露自己曾中過yoxi所辦的「台北洛杉磯雙人來回機票」，但後來放棄資格，這次是否會去更近的香港旅遊？他表示，雖然抽到，但還是會看一下規則後再決定要不要去。

讀者向聯合新聞網《科技玩家》開心表示，自己中選「飛遇世界鉅賞」活動，獲得免費香港來回機票。（讀者提供）

該名讀者向《科技玩家》出示免費機票中獎通知信，上頭除了註明「恭喜獲得台北到香港來回經濟艙機票乙張」，也提到需在8月18日23:59分前到指定連結完成登錄資料，資料包含：身份證字號及正反面影本、戶籍地址和通訊地址，得獎人會在8月30日收到裡頭附有機票兌換編號的電子郵件（Mail）。

中獎者需在8月18日23:59分前到指定連結完成登錄資料。（讀者提供）

詳細得獎名單也能從「國泰航空」網站查看，不過需注意的是，中獎者需在2023年8月30日至2023年9月29日期間使用且兌換完成，出發日需在2023年8月30日至2024年8月29日間，可透過「亞洲萬里通」里數提升客艙級別，最短停留天數2天，最長停留7天，換句話說去香港至少要玩2天1夜才行。

國泰航空「飛遇世界鉅賞」中獎名單：點我進入