阿聯酋航空A380旗艦客機回歸 台北-杜拜每日飛航

阿聯酋航空A380旗艦客機復飛台北－杜拜航線。 圖：阿聯酋航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】睽違三年，阿聯酋航空 A380 旗艦客機於8/1再次飛抵桃園國際機場，重新執飛每日往返台北及杜拜的航班。許多民眾今日齊聚桃園機場周邊區域，爭相目睹巨無霸客機降落滑行的英姿，熱情迎接阿聯酋航空 A380 旗艦客機，桃園國際機場亦以水門禮歡迎阿聯酋航空A380客機重返台灣的天空。

阿聯酋航空此次將雙艙配置的 A380 客機重新帶回台北，除了提升客運運能滿足台灣持續成長的商務與旅遊需求，也展現其拓展台灣旅遊觀光市場的決心。

▲阿聯酋航空台灣區域經理譚禮旻(Sultan Alriyami)迎接A380客機復飛台北航線首班旅客。 圖：阿聯酋航空／提供

阿聯酋航空台灣區域經理譚禮旻 (Sultan Alriyami) 表示：「台灣為阿聯酋航空全球飛行網絡中的重要據點，我們十分重視，亦非常高興能迎接 A380 客機重返台灣，完成歷史性的一刻。目前，台灣旅遊市場持續正向發展，今年入境台灣的旅客人數已達300萬人次；阿聯酋航空不僅提供舒適的飛行體驗，台灣旅客可經由杜拜樞紐，便捷地前往歐洲、南美洲與非洲各地，同時亦促進台北、杜拜兩地經貿互動及發展。

阿聯酋航空將以引領業界的產品滿足台灣持續成長中的旅遊需求。我們十分看好今年高端旅遊市場與飛行需求，並已決定自2023年10月29日部署三艙等配置的 A380 客機執飛台北－杜拜航線，旅客將可再度體驗我們屢獲殊榮的頭等艙服務與機上沐浴水療。」

阿聯酋航空 A380 旗艦客機的頂級飛行體驗廣受全球旅客喜愛。兩艙等 A380 客機提供557個經濟艙座位，以及58個配置真皮座椅、高級木紋桌面與個人無酒精 Mini Bar 的商務艙座位。往返台北－杜拜的旅客可體驗 A380 舒適寬敞的座位與著名的機上貴賓休息室 (Onboard Lounge)，並享受屢屢獲獎的機上娛樂系統ice所提供超過5,000個頻道。

阿聯酋航空目前已恢復疫情前9成以上的飛行網絡，持續滿足成長中的旅遊需求。旅客可透過杜拜樞紐飛往全球六大洲超過140個目的地，阿聯酋航空亦同步擴大 A380 旗艦客機執飛網絡，目前，旅客可於前往杜拜在內的49個航點，享受阿聯酋航空A380客機獨有的飛行體驗。

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